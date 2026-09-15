Vợ bức xúc kể 'Trần Hạo Dân bỏ chục triệu NDT mua nhà cho bạn gái cũ'

Tối 13/9, Tưởng Lệ Sa livestream chia sẻ về những áp lực cô phải vượt qua khi làm vợ - làm mẹ, trong bối cảnh kiếm tiền khó khăn, con học hành tốn kém. Ngồi cạnh vợ, Trần Hạo Dân nói cô "không biết đủ".

Ngay lập tức, Tưởng Lệ Sa tỏ thái độ không vui, kể ra chuyện trước khi kết hôn, Trần Hạo Dân từng trả toàn bộ tiền mua nhà cho bạn gái cũ, sổ đỏ bất động sản chỉ đứng tên người phụ nữ. Theo Lệ Sa, sau khi chia tay, cô gái kia bán căn nhà và được cho là thu lời tới hàng chục triệu NDT, còn tiền vốn, Trần Hạo Dân không lấy lại được một đồng.

Chưa dừng lại, Tưởng Lệ Sa bức xúc, đem cuộc sống sau kết hôn ra so sánh. Cô nói mình lần lượt sinh 4 người con, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đều phải tính toán. Có những lúc trong tay không dư dả, cô cũng ngại mở miệng xin tiền chồng. "Một bên là bạn gái cũ được mua nhà trả toàn bộ, đứng tên riêng rồi bán nhà thu lợi. Ngược lại, tôi là người vợ sinh và nuôi 4 con, đến xin tiền cũng thấy khó mở lời", vợ Hạo Dân bày tỏ.

Tưởng Lệ Sa và chồng, Trần Hạo Dân, trong livestream ngày 13/9. Ảnh: Weibo

Khi Tưởng Lệ Sa nhắc đến người yêu cũ của Trần Hạo Dân, anh không tiếp lời về chuyện mua nhà, cũng không phủ nhận hay giải thích. Anh chỉ nhỏ giọng ngăn cô, nói đây là nền tảng công khai, không nên lôi người khác vào, chuyện hai vợ chồng thì nên nói riêng.

Tưởng Lệ Sa lập tức đáp lại rằng anh "vẫn còn bênh vực bạn gái cũ". Diễn viên sau đó đứng dậy, cố nở nụ cười để dỗ dành vợ, khiến bầu không khí trong phòng livestream căng thẳng.

Nội dung buổi livestream lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Người được dân mạng đồn đoán nhiều nhất là Xa Thi Mạn - tình cũ của Trần Hạo Dân. Hiện Tưởng Lệ Sa không xác nhận cô gái được chồng mua nhà là ai, phía Xa Thi Mạn cũng chưa phản hồi.

Phần bình luận của khán giả chia nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận đứng về phía Tưởng Lệ Sa, nói vấn đề không đơn thuần nằm ở giá trị căn nhà mà là cảm giác được coi trọng: bạn gái cũ được mua nhà trả toàn bộ, trong khi người vợ chính thức lại ngại xin tiền chồng. Người khác cho rằng chuyện tặng nhà trước hôn nhân và chi phí sinh hoạt sau khi kết hôn là hai vấn đề khác nhau.

Gia đình Trần Hạo Dân, Tưởng Lệ Sa và 4 con. Ảnh: Weibo

Một số khác hoài nghi chủ đề Lệ Sa - Hạo Dân nói đến chỉ là "câu chuyện làm quà", bởi vài năm nay, họ thường livestream bán hàng nên cần liên tục hút người vào xem.

Trần Hạo Dân sinh năm 1969, nổi tiếng với các phim Thiên Long Bát Bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt, Phật sống Tế Công... Vợ anh, Tưởng Lệ Sa, kém chồng 16 tuổi, từng làm người mẫu. Từ khi kết hôn, Lệ Sa không còn xuất hiện trên sàn diễn thời trang.

Cặp vợ chồng có ba con gái và một con trai. Tài tử từng tiết lộ nỗi vất vả khi nhà đông con, các bé trạc tuổi nhau, đòi hỏi bố mẹ phải theo sát, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, tiền bạc cũng thường "đội nón ra đi" chóng vánh.