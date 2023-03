Triển lãm tương tác đa giác quan các tác phẩm của thiên tài hội họa Van Gogh có gì?

Với hơn 300 tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ nổi tiếng Vincent Van Gogh được trình diễn công nghệ mới, chuỗi triển lãm nghệ thuật Van Gogh từng được đài CNN đánh giá cao, thu hút hơn 5 triệu lượt khách tham quan kể từ năm 2017, lần đầu tiên đến Đông Nam Á.

Triển lãm sẽ ra mắt khán giả từ tháng 3/2023 tại Resort World Sentosa (Singapore). Chương trình lên kế hoạch tổ chức vào năm 2016 do các đơn vị sản xuất giải trí tên tuổi thực hiện, được sắp đặt trong các không gian trưng bày độc lập với tổng diện tích hơn 1.500m2.

Tại từng khu vực triển lãm, khách tham quan sẽ được chìm đắm trong hơn 300 bản thảo, bản phác họa và tranh vẽ của Vincent Van Gogh, hòa mình cùng thế giới cảm xúc của vị danh họa tài hoa cũng như các tác phẩm để đời của ông qua lối trình chiếu kỹ thuật số quy mô lớn bao phủ toàn bộ không gian, trải dài từ sàn rộng tới các trần cao và những bức tường lớn.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của triển lãm nằm ở khu vực trình chiếu trung tâm, nơi các tác phẩm kỹ thuật số được tạo hiệu ứng sắp đặt mở rộng, mở ra khoảng không thị giác mê hoặc. Tại đây, người xem có thể tự do chiêm ngưỡng hay ngồi lặng yên tận hưởng cảm giác trở thành một phần trong thế giới hội họa diệu kỳ của một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và được yêu thích nhất Hà Lan.

Triển lãm Van Gogh Singapore cũng cho ra mắt song song hai loại hình trải nghiệm độc đáo, trong đó tích hợp thêm khu vực trưng bày các tác phẩm thuộc nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản qua bản khắc tem và tranh in truyền thống. Bên cạnh đó, trải nghiệm thực tế ảo (VR) mang đến những góc nhìn độc đáo về thế giới nghệ thuật Van Gogh.

Công nghệ VR đa giác quan kéo dài 10 phút cho phép người tham gia khám phá hành trình khó quên "một ngày trong đời người nghệ sĩ" - nơi nguồn cảm hứng đằng sau một số tác phẩm được yêu thích nhất của Van Gogh được tiết lộ, như Phòng ngủ của Vincent tại Arles (Vincent's Bedroom at Arles), Đêm đầy sao trên sông Rhone (Starry Night Over The Rhone River)…

Tại khu vực xưởng vẽ tự do - vận hành song song với khu vực trải nghiệm nghệ thuật, người có thể thử sức làm nghệ sĩ và tạo nên những tác phẩm độc đáo cho riêng mình, hoặc tái hiện lại một tác phẩm hội họa đã được trưng bày trong triển lãm.

