Trấn Thành khóc khi nghe Rabibuum hát ở 'The Masked Singer'

Sau tập 1 với chủ đề "Tiệc trà chiều", The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ tiếp tục đưa khán giả vào hành trình "Truy tìm kho báu" với 5 mascot thuộc bảng B: Cô Sao, Rabibuum, Dol-La-La, Cậu Tư Lành và Mimibu. Hai cố vấn khách mời trong tập này là ca sĩ Min và diễn viên Song Luân, đồng hành ba gương mặt quen thuộc gồm Trấn Thành, Bích Phương và MC Ngô Kiến Huy.

Thể hiện ca khúc Một đêm say của Thịnh Suy, Rabibuum đặt tinh thần mộc mạc, gần gũi của tác phẩm ở vị trí trung tâm. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, mascot thỏ đen chinh phục người nghe bằng lối hát chân thành, giàu cảm xúc, khiến Trấn Thành và Bích Phương không giấu được sự xúc động. Cả hai liên tục xuýt xoa "hay quá" và nhiều lần chấm nước mắt khi giai điệu chạm đến trái tim.

Sau tiết mục, ban cố vấn nhận định Rabibuum là một nghệ sĩ có bề dày kinh nghiệm. Theo Trấn Thành, chất giọng của nhân vật này đậm dấu ấn riêng, đến mức "có hóa thành tro cũng sẽ được nhận ra". Anh bày tỏ mong muốn thỏ đen tiến sâu vào vòng chung kết và khẳng định sẽ hết mình bảo vệ danh tính mascot.

Trấn Thành, Bích Phương xúc động trước tiết mục của Rabibuum. Ảnh: DatVietVAC

Màn trình diễn giàu cảm xúc này được xem là một bất ngờ, bởi trong phần giới thiệu nhân vật trước đó, Rabibuum thể hiện hình ảnh chú thỏ tinh nghịch với diện mạo cá tính. Dựa trên phong cách và lời chia sẻ "đang đi tìm người yêu", ban cố vấn dự đoán gương mặt phía sau lớp mặt nạ là một rapper trẻ. Tuy nhiên, những manh mối đi kèm như hình tượng ngôi sao võ thuật hạng A, kinh nghiệm đảm nhận hơn 100 vai nam chính, quê ở Vũng Tàu và khả năng rap tiếng Anh lại mở ra nhiều giả thuyết khác.

Rabibuum trình diễn Một đêm say. Ảnh: DatVietVAC

The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ vừa quay lại sóng truyền hình sau ba năm kể từ mùa gần nhất. Đại diện nhà sản xuất cho biết mùa 2026 vẫn giữ yếu tố cốt lõi của chương trình: giấu danh tính, hé lộ manh mối và chinh phục khán giả bằng giọng hát. Với tinh thần "Ẩn để phiêu, mở để yêu", nghệ sĩ đeo lớp mặt nạ "cháy" cùng âm nhạc, thể hiện màu sắc và cá tính riêng qua từng màn trình diễn. Khi danh tính của họ được hé lộ, những cảm xúc và câu chuyện phía sau giọng hát sẽ được kết nối trọn vẹn hơn với khán giả.

Chương trình lên sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 3/10.