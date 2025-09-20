Trần Khải Vận: Từ phóng viên đến phu nhân giàu nhất Hong Kong

Ngày 14/9, sự kiện đấu giá từ thiện Tatler Ball 2025 được tổ chức tại khách sạn Peninsula Thượng Hải, do tài tử Quách Phú Thành đảm nhiệm vai trò đấu giá viên. Giữa các khách mời thượng lưu, Trần Khải Vận xuất hiện với diện mạo sang trọng, trang sức lấp lánh. Cô bước đến ngắm nghía các tác phẩm nghệ thuật, chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi. Cuối ngày, cô đăng ảnh trên mạng xã hội, cho thấy tình bạn thân thiết với nhiều nhân vật quyền lực ở Hong Kong.

Trần Khải Vận (trái) chụp ảnh cùng khách mời dự sự kiện. Ảnh: Weibo

Đầu năm nay, Forbes ước tính khối tài sản của ông Lưu Loan Hùng - chồng Trần Khải Vận - đạt 13,6 tỷ USD (khoảng 1.060 tỷ HKD), tăng 4% so với năm ngoái (13,1 tỷ USD), giúp ông từ vị trí thứ 6 leo lên thứ 5 trong bảng xếp hạng của Forbes. Đơn vị này cũng cho biết, chỉ tính riêng các tác phẩm tranh của các danh họa như Gauguin, David Hockney, Andy Warhol mà vợ chồng Đại Lưu (Biệt danh truyền thông Hong Kong gọi Lưu Loan Hùng) đang nắm giữ, giá trị thị trường ít nhất đạt 1 tỷ USD. Người giúp ông quản lý và kinh doanh bộ sưu tập này, hiện là Trần Khải Vận.

Nhờ sự nhạy bén của Trần Khải Vận, bộ sưu tập của ông Lưu "tiền đẻ ra tiền". Năm 2020, một số nguồn tin cho hay Trần Khải Vận khuyên chồng bán bớt một phần nhỏ các bộ sưu tập ít khi thưởng lãm. Trong đó, bức Splash của họa sĩ Anh David Hockney mua năm 2006 với giá 3,7 triệu USD (29 triệu HKD), đã được bán ra với giá hơn 29 triệu USD (230 triệu HKD), tăng giá gần 8 lần. Lưu Loan Hùng từng tiết lộ tại một cuộc họp báo ba năm trước, vợ đã khuyên ông sớm giảm bớt khoản đầu tư vào Evergrande, đáng tiếc ông không nghe, nếu không đã có thể giảm lỗ rất nhiều. Nhiều tin đồn còn nói "Đại Lưu" nhờ vợ mà vào top 5 giàu nhất Hong Kong, tức "nghe lời vợ mà phát đạt lớn".

Tại một buổi họp báo hai năm trước, Đại Lưu từng hết lời khen ngợi vợ đã giúp ông kiếm hơn 20 tỷ HKD nhờ đầu tư nghệ thuật. Ông phủ nhận các tin đồn vợ đầu tư thua lỗ và nhấn mạnh: "Nói đơn giản, tôi xin làm rõ: Trần Khải Vận chưa bao giờ khiến tôi mất tiền. Chỉ riêng đầu tư tác phẩm nghệ thuật, cô ấy đã giúp tôi kiếm hơn 20 tỷ HKD. Nếu có thua lỗ thì đó cũng là việc riêng của tôi, hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, vợ chưa bao giờ khiến tôi mất tiền. Chuyện nói cô ấy làm mất trắng 80 tỷ nghe như thật nhưng đều là giả".

Theo HK01, sau khi kết hôn với Lưu Loan Hùng, Trần Khải Vận không đơn thuần sống cuộc sống sung túc, hưởng nhàn như một thiếu phu nhân. Ngược lại, cô tận dụng quan hệ và nguồn vốn để tích cực phát triển sự nghiệp riêng, còn giúp chồng kiếm được không ít tiền, khiến "Đại Lưu" vô cùng hài lòng. Cô đồng thời nắm giữ vị trí quan trọng trong Tập đoàn Bất động sản Trung Quốc, trở thành một "bà vợ giàu có" nổi tiếng.

Trần Khải Vận và chồng, ông Lưu Loan Hùng. Ảnh: HK01

Trần Khải Vận hiện là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất trong giới thượng lưu Hong Kong. Ít ai biết, cô có quá khứ nghèo. Sinh năm 1979 tại Hong Kong, người gốc Triều Châu, Quảng Đông, Khải Vận lớn lên tại làng Từ Vân Sơn, Cửu Long. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống với mẹ và các chị gái. Hoàn cảnh không sung túc đã giúp cô tiếp xúc với áp lực cuộc sống từ nhỏ, nuôi dưỡng một tính cách kiên cường và tích cực. Cô theo học tại Tiểu học Po Leung Kuk Ho Sau Nan, Cao đẳng Po Leung Kuk First Cheung Wing Hing. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô đi làm và không theo đuổi con đường học vấn đại học.

Năm 1999, cô làm việc tại Apple Daily với tư cách là phóng viên giải trí. Mặc dù công việc mang lại thu nhập hạn chế, nó cho phép cô giao lưu với những người nổi tiếng và giới thượng lưu, trau dồi kỹ năng giao tiếp và truyền thông. Trong thời gian làm phóng viên, cô được biết đến với bản tính táo bạo và thẳng thắn, thường đặt câu hỏi trực tiếp, một phẩm chất mà sau này được công nhận là một trong những điểm mạnh của cô.

Năm 2002, cô rời ngành truyền thông và gia nhập Chinese Estates Holdings do Lưu Loan Hùng làm chủ, ban đầu làm việc tại bộ phận mỹ phẩm của một công ty liên doanh. Điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời cô: cô không chỉ gia nhập vào vòng tròn cốt lõi của cộng đồng doanh nhân Hong Kong, cô còn dần dần phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với chồng tương lai.

Trần Khải Vận dự sự kiện tại Hong Kong hồi tháng ba. Ảnh: Instagram

Theo thời gian, qua các cuộc "đấu đá" nội cung, Trần Khải Vận trở thành người bạn đời lâu dài và ổn định nhất của Lưu. Cô sinh cho ông ba người con và đảm nhiệm vai trò quan trọng trong ban quản lý tập đoàn, từ giám đốc điều hành đến CEO. Điều này khiến cô không chỉ là một "người vợ giàu có" mang tính biểu tượng, mà còn là một phụ nữ thực sự tham gia vào hoạt động kinh doanh. Ba năm gần đây, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh đan móc. Nhiều lần, cô mặc áo len móc và túi xách tự làm, gây chú ý.

Các báo Hong Kong đánh giá Trần Khải Vận xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành công với các vai trò: làm doanh nhân, làm vợ, làm mẹ. Cô tập trung vào việc chăm sóc con cái, đưa con đi các hoạt động từ thiện, cùng con đi tàu điện, xếp hàng mua bánh mì siêu thị... Cô xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ, khỏe khoắn, tích cực tập pickleball, yoga...

Trần Khải Vận bên con gái lớn Lưu Tú Hoa. Ảnh: HK01

Tháng 11/2016, sau khi Khải Vận đăng ký kết hôn với Lưu Loan Hùng tại Hong Kong, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Việc đăng ký kết hôn công khai đã mang lại cho cô địa vị xã hội và pháp lý, đồng thời góp phần giúp cô được chồng ghi nhận sau những năm tháng đồng hành và cống hiến. Năm 2017, Lưu Loan Hùng chuyển nhượng một phần đáng kể cổ phần tại Chinese Estates Holdings cho vợ, củng cố thêm vị thế của cô trong gia đình và doanh nghiệp.