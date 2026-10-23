Tom Cruise sẽ nhận giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ lần thứ 52

“Tom Cruise là một biểu tượng toàn cầu”, bà Kathleen Kennedy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AFI nhận xét và chia sẻ thêm: “Với tư cách là một diễn viên và nhà sản xuất, anh ấy luôn cống hiến hết mình cho mọi việc. Điều tôi đặc biệt ngưỡng mộ là niềm tin sâu sắc của anh ấy vào điện ảnh và khả năng kết nối mọi người của chúng. Niềm đam mê đó đã biến anh ấy trở thành một đại sứ xuất sắc cho điện ảnh Mỹ trên toàn thế giới. AFI rất vinh dự được trao tặng anh ấy Giải thưởng Thành tựu Trọn đời AFI lần thứ 52”.

Tom Cruise nhận giải Thành tựu trọn đời thứ hai trong sự nghiệp. (Ảnh: Variety)

Viện Phim Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ hình ảnh động như một loại hình nghệ thuật. Toàn bộ số tiền thu được từ Lễ trao giải Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52 sẽ được dùng để hỗ trợ các sáng kiến ​​giáo dục và nghệ thuật của AFI.

Tom Cruise là một biểu tượng văn hóa toàn cầu, người đã tạo ra tác động vô cùng to lớn đến điện ảnh bằng cách tạo nên những nhân vật đáng nhớ nhất mọi thời đại. Với thành công phi thường trong vai trò diễn viên, nhà sản xuất và nhà từ thiện trong sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ, Cruise là người bốn lần được đề cử giải Oscar và các bộ phim của anh đã thu về gần 13 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.

Tom Cruise có sự nghiệp vững chắc qua 40 năm. (Ảnh: Variety)

Với mục tiêu cả đời là mang đến sự giải trí cho khán giả toàn cầu, Cruise đã dành 40 năm qua để sản xuất và đóng vai chính trong những bộ phim trường tồn với thời gian. Nam diễn viên chính của Mission: Impossible đã đóng vai chính trong vô số bộ phim huyền thoại, bao gồm: Top Gun, Jerry Maguire, Risky Business, Minority Report, Interview The Vampire, A Few Good Man, The Firm. Rain Man, Collateral, The Last Samurai, Edge of Tomorrow, Born on The Fourth of July, The Color of Money, loạt phim Mission: Impossible cùng nhiều phim khác, trong đó Top Gun: Maverick là bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh.

Hiện tại, sau thất bại hiếm hoi của Cruise trong Digger, phim do Alejandro Gonzalez Inarritu đạo diễn, Tom Cruise sẽ trở lại với vai “Cole Trickle” trong Day of Thunder 2.

Mission: Impossible là loạt phim tiêu biểu trong sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise. (Ảnh: IMDb)

Cruise nhận từng được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho các phim Born on The Fourth of July và Jerry Maguire; Được đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Magnolia. Cruise cũng được đề cử giải Oscar năm 2022 cho Phim hay nhất với tư cách nhà sản xuất của Top Gun: Maverick.

Trước đây, Cruise đã được vinh danh bởi Liên hoan phim Cannes, Hiệp hội các nhà sản xuất phim Mỹ, Huân chương Hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh của Pháp, giải thưởng Nhân vật của năm Hasty Pudding của Harvard, giải thưởng John Huston từ Tổ chức Quyền của nghệ sĩ, giải thưởng Nhân đạo Simon Wiesenthal, giải thưởng Biểu tượng Giải trí từ Câu lạc bộ Friars và giải thưởng Tiên phong của Tổ chức Những người tiên phong trong ngành điện ảnh Will Rogers. Năm 2025, Cruise nhận được giải Oscar danh dự tại Lễ trao giải Governors Awards của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ.