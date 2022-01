Thủy Tiên rạng rỡ trên sân khấu sau thông báo của Bộ Công an

Thủy Tiên tái xuất sân khấu với hình ảnh lạc quan, vui vẻ.

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương. Lý do: Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Sau khi điều tra, đại diện Bộ Công an cũng đã trả lời báo chí rằng "lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện".

Kết thúc những ồn ào, chứng minh bản thân minh bạch, Thủy Tiên trở lại hoạt động mạng xã hội và đăng tải một số hình ảnh mới nhất của mình. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ thông tin sẽ xuất hiện trong đêm nhạc hội tại Phú Quốc với nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ.

Trên Fanpage Gala nhạc Việt, Thủy Tiên xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ rực rỡ: "Chào đón sự trở lại của ca sĩ Thủy Tiên sau thời gian dài vắng bóng trên sâu khấu với ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Xuân ơi Xuân".

Trong Gala nhạc Việt 16 – Xuân về gieo hy vọng, Thủy Tiên cùng nhiều ca, nghệ sĩ như Thùy Chi, Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Cẩm Ly, Erik, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn... sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn với các ca khúc về xuân tưng bừng rộn rã.

Trở lại sân khấu sau thời gian dài, giọng ca "Ngải tình" sẽ mang đến không khí xuân rộn ràng bằng ca khúc về mùa xuân. Thủy Tiên đã dành không ít thời gian cùng vũ đoàn múa quạt, đầu tư kĩ lưỡng từ phần nghe và phần nhìn.

Bên dưới bài viết của Gala nhạc Việt, không ít người hâm mộ bày tỏ sự háo hức với sự trở lại của Thủy Tiên: "Có Thủy Tiên, chúc mừng em đã trở lại", "Yêu Thủy Tiên", "Ôi có Thuỷ Tiên kìa, hóng quá đi", "Thường thì không xem đâu, nhưng có Thủy Tiên nên nhất định phải xem", "Thủy Tiên xinh quá"... Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận dân mạng nhắc đến ồn ào từ thiện.

Đây không phải năm đầu tiên Thủy Tiên tham gia Gala nhạc Việt. Năm 2013, bà mẹ 1 con đã tham gia chương trình với ca khúc "Nắng xuân hồng" kết hợp cùng vũ đoàn Bước nhảy để có thể thể hiện những động tác vũ đạo gợi cảm trên sân khấu hay Gala nhạc Việt 12, bà xã Lê Công Vinh mang đến màn biểu diễn đầy lãng mạn và đắm say cùng nam vương Lương Gia Huy với ca khúc "Nói em nghe mãi mãi là bao xa".

