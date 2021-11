Trấn Thành bị thay thế ở gameshow nổi tiếng sau khi Bộ Công an lên tiếng về ồn ào từ thiện

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 17:42 PM (GMT+7)

Ê-kíp thông báo Trấn Thành không còn đồng hành cùng "Hát mãi ước mơ".

Mới đây trên Fanpage, chương trình "Hát mãi ước mơ" chính thức thông báo quay trở lại và có sự thay đổi. Theo đó, danh ca Ngọc Sơn sẽ thay thế Trấn Thành làm giám khảo cùng Võ Hạ Trâm. Đại Nghĩa vẫn là MC của chương trình. Nhà sản xuất chương trình mong rằng sự thay đổi về giám khảo sẽ mang lại điều mới mẻ cho khán giả.

Danh ca Ngọc Sơn là giám khảo của "Hát mãi ước mơ" mùa 4

"Hát mãi ước mơ" là gameshow ca nhạc dựa trên nền tảng karaoke, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Chính vì ý nghĩa nhân văn này mà chương trình được khán giả đón nhận sau 3 mùa phát sóng, với sự góp mặt của Trấn Thành trong vai trò giám khảo.

Trấn Thành đã đồng hành cùng "Hát mãi ước mơ" suốt 3 mùa. Trong suốt quá trình tham gia chương trình này, nam nghệ sĩ 8X đã nhiều lần không cầm được nước mắt trước những hoàn cảnh của thí sinh. Anh sẵn sàng rút tiền túi để tặng cho những thí sinh gặp khó khăn.

Trấn Thành từng đồng hành cùng "Hát mãi ước mơ" nhiều mùa trước

Thời gian gần đây, Trấn Thành là nghệ sĩ được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông báo chí bởi ồn ào liên quan đến kêu gọi từ thiện miền Trung 2020. Trước ồn ào dư luận, nam nghệ sĩ 8X đã công khai sao kê, quay clip giải đáp thắc mắc để mạnh thường quân tiện theo dõi.

Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra xác minh, ra văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong và ngoài nước phối hợp để rà soát tài khoản của các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành với mục đích xác minh thông tin phản ánh về việc quyên góp từ thiện.

Đến chiều ngày 10/11 vừa qua, trong buổi trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có chia sẻ mới nhất về vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện.

Theo ông Tô Lâm, sau quá trình rà soát ở các địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của những công dân liên quan tới việc biển thủ tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, phân loại 6 đơn tố giác này. Hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động từ thiện. UBND, UBMTTQ Việt Nam các cấp ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế cũng phối hợp để xác minh, làm rõ số tiền mà các nghệ sĩ đã cứu trợ ở địa phương. Những cá nhân, tổ chức có liên quan được mời làm việc, cung cấp thông tin để sớm có kết luận cuối cùng.

