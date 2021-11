Công Vinh lại gây "bão mạng" với động thái mới sau khi Bộ Công an rà soát tiền từ thiện

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 08:16 AM (GMT+7)

Động thái mới của Công Vinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tối 20/11 trên trang cá nhân, Công Vinh - chồng ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ bài đăng mới. Cụ thể, cầu thủ xứ Nghệ đăng tải hình ảnh trên sân golf cùng cảm xúc đặc biệt: "Cầu vồng và anh đẹp trai".

Công Vinh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới

Chỉ sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái của Công Vinh nhận về hàng chục nghìn tương tác, bình luận và chia sẻ. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp đến gia đình Công Vinh, có nhiều người để lại bình luận bày tỏ thắc mắc về vụ kiện tụng mà vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tuyên bố sau khi công khai sao kê. Tuy nhiên, cựu cầu thủ vẫn giữ im lặng, không trả lời bất cứ thắc mắc nào.

Sau khi công khai sao kê tiền từ thiện vào giữa tháng 9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trở nên kín tiếng trên mạng xã hội. Cả hai hạn chế đăng tải hình ảnh mới hay tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đầu tháng 11, anh khoe được bà xã cắt tóc

Thái độ lạc quan của Công Vinh giữa ồn ào từ thiện khiến nhiều người bất ngờ

Mãi đến ngày 2/11, Thủy Tiên mới chia sẻ về bữa tối đơn giản được ông xã và con gái chuẩn bị. Đến ngày 7/11, Công Vinh cũng có động thái đầu tiên sau gần 2 tháng im ắng. Theo đó, anh chia sẻ loạt ảnh được bà xã cắt tóc. Cầu thủ xứ Nghệ dành nhiều lời khen cho bà xã: "Thợ chuẩn"; "Kéo cắt đồ ăn trong bếp, trông cũng ngon nhỉ"; "Ghê chưa", "Giữ nhá, giữ tóc này mãi nhá". Những động thái của Công Vinh và bà xã cho thấy cả hai đều giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ với cuộc sống hiện tại, khác xa những đồn đoán trên mạng xã hội.

Vào giữa tháng 9, cả hai livestream công khai sao kê tiền từ thiện, sau đó công bố 18.000 trang sao kê số tiền hơn 177 tỷ đồng nhưng vẫn vướng nhiều tranh cãi. Cả hai nhận về không ít chỉ trích và những lời đồn ác ý như bị ghép ảnh bắt lên đồn Công an nhiều lần.

Chia sẻ về lùm xùm liên quan đến từ thiện, Công Vinh từng nói trong lần livestream: "Chuyện từ thiện là xuất phát từ cái tâm, chúng tôi chỉ thay mặt mọi người để đi ủng hộ, chúng tôi rất quý vì có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung. Chúng tôi để có được ngày hôm nay đã phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có được sự nghiệp nên không thể vì cái chuyện Thủy Tiên đi từ thiện mà nhiều người nói chúng tôi ăn chặn, chửi bố mẹ, con gái chúng tôi không ra gì, kể cả phá nồi cơm của chúng tôi. Lần này, chúng tôi lên tiếng vì không thể ngồi yên để bị chà đạp”.

Anh còn cho biết, bà xã Thủy Tiên muốn giải nghệ khi liên tục bị một bộ phận dân mạng công kích, chửi bới và “phá” cả đối tác, nhãn hàng quảng cáo. Công Vinh đã mời luật sư và chuẩn bị các giấy tờ pháp lý cần thiết để giải quyết vụ việc.

Công Vinh, Thủy Tiên công khai sao kê giữa tháng 9

Trong khi đó, Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra, phối hợp với chính quyền các tỉnh miền Trung xác minh các vụ việc liên quan đến từ thiện năm 2020 và ra văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng trong và ngoài nước phối hợp để rà soát tài khoản của Thủy Tiên với mục đích xác minh thông tin phản ánh về việc quyên góp từ thiện.

Đến chiều ngày 10/11 vừa qua, trong buổi trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có chia sẻ mới nhất về vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện.

Theo ông Tô Lâm, sau quá trình rà soát ở các địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của những công dân liên quan tới việc biển thủ tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, phân loại 6 đơn tố giác này. Hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động từ thiện. UBND, UBMTTQ Việt Nam các cấp ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế cũng phối hợp để xác minh, làm rõ số tiền mà các nghệ sĩ đã cứu trợ ở địa phương. Những cá nhân, tổ chức có liên quan được mời làm việc, cung cấp thông tin để sớm có kết luận cuối cùng.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-vinh-lai-gay-bao-mang-voi-dong-thai-moi-sau-khi-bo-cong-an-ra-soat-tien-t...Nguồn: http://danviet.vn/cong-vinh-lai-gay-bao-mang-voi-dong-thai-moi-sau-khi-bo-cong-an-ra-soat-tien-tu-thien-50202121118162473.htm