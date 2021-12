Thông báo bất ngờ của Văn Mai Hương sau khi được vinh danh tại Quảng trường Thời đại

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 13:23 PM (GMT+7)

Sau thành công liên tiếp trong năm 2021 và được xuất hiện ở Quảng trường Thời đại, Văn Mai Hương bất ngờ thông báo với người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Văn Mai Hương vừa xuất hiện trên Billboard đặt giữa Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, Mỹ khiến người hâm mộ Việt Nam rất bất ngờ.

Hình ảnh Văn Mai Hương xuất hiện trên Billboard đặt giữa Quảng trường Thời đại

Nữ ca sĩ là đại diện của chiến dịch quảng bá mang tên EQUAL trong tháng 12 nhằm tôn vinh cá tính và màu sắc âm nhạc nổi bật của những nghệ sĩ nữ trên toàn thế giới. Đồng thời, Văn Mai Hương cũng là một trong số những nghệ sĩ nữ khóa sổ chiến dịch EQUAL năm 2021 do Spotify khởi xướng.

Năm 2021 đánh dấu một năm hoạt động nghệ thuật nhiệt huyết, nhiều dấu ấn của Văn Mai Hương. Trong tháng 1 đầu năm, nữ ca sĩ đã trình làng “Hương (Scent)” - album thứ ba trong sự nghiệp của cô. Với dự án dành nhiều công sức và tâm huyết để thực hiện, giọng ca sinh năm 1994 lần lượt giới thiệu hàng loạt các ca khúc mới như: Đã lâu lắm rồi, Trên cây cầu bên sông, Mai đây em thương một chàng trai, Hương... và làm mới những bài hát gắn liền với tên tuổi gồm: Đốt, Cầu hôn, Tình lãng phí, Nghe nói anh sắp kết hôn.

Ngay sau đó, album phòng thu mới nhất của nữ ca sĩ đã được giới thiệu rộng rãi trong các đêm nhạc được tổ chức thành công tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc... và một số chương trình giao lưu được thực hiện ở các trường đại học.

Song song với việc quảng bá album, Văn Mai Hương còn liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Nổi bật nhất phải kể đến việc cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân” với tư cách khách mời và gây sốt với nhiều phần biểu diễn ấn tượng.

Vào cuối tháng 6 năm nay, Văn Mai Hương được đích thân Universal Music Group mời cover ca khúc “Happier” của Olivia Rodrigo - ngôi sao mới của làng nhạc Âu Mỹ đồng thời cũng là nghệ sĩ độc quyền của Universal Music Group (cùng với Lady Gaga, Taylor Swift, Selena Gomez, Lorde...). Phần thể hiện này được đăng tải trên nhiều nền tảng vào đầu tháng 7 và đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thành công nối tiếp thành công đến với nữ ca sĩ sinh năm 1994

Tháng 7/2021, Văn Mai Hương kết hợp với producer K-ICM giới thiệu sản phẩm “Chim quý trong lồng”. Cùng với phần âm nhạc phối hợp giữa pop ballad và dân gian đương đại, ê-kíp còn đầu tư hình ảnh để quảng bá cho địa điểm du lịch cũng như cảnh đẹp Việt Nam. Không chỉ được đông đảo khán giả hâm mộ trong nước quan tâm và ủng hộ, MV “Chim quý trong lồng” đã chiến thắng tại hạng mục “Best Music Video” tại chiến dịch bình chọn “MTV FAN CHOICE 2021”. Mới đây nhất, sản phẩm tiếp tục vượt nhiều đề cử đến từ Philippines, Đài Loan, Singapore, Ấn Độ… để thắng giải “Best Music Video” tại “Giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards” lần thứ 26.

Đến tháng 9 năm nay, phiên bản remix ca khúc “Hương” do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác và Văn Mai Hương thể hiện đã “làm mưa làm gió” trên các nền tảng nghe nhạc và bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Liên tiếp nhiều tuần đứng ở vị trí cao tại Top âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam, sản phẩm cũng đạt một số thành tích như: #1 Làn sóng xanh, #3 NCT Realtime, #3 iTunes, #4 AppleMusic, #4 Hot14, #50 Spotify... Riêng trên nền tảng TikTok, “Hương remix” đạt #1 TikTok trending và trở thành ca khúc viral đình đám khi thu hút hàng loạt các bạn trẻ tung những điệu nhảy hot trend trên nền nhạc có câu hát “Mùi hương em nồng say. Một chút Martini...”.

"Hương remix" đạt thành công vang dội trên mạng xã hội

Song song với những dự án cá nhân và kết hợp đầy thú vị, Văn Mai Hương còn là ca sĩ tích cực góp mặt trong các chương trình biểu diễn trực tiếp, giao lưu trực tuyến để cổ vũ đội ngũ tuyến đầu chống dịch cũng như giúp đỡ, động viên nhưng người gặp khó khăn vì chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngay sau khi được xuất hiện trên Billboard đặt giữa Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, Mỹ, Văn Mai Hương cũng bất ngờ thông báo sẽ chuẩn bị trình làng một dự án đặc biệt để khép lại một năm đáng nhớ cũng như tri ân người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Cô bật mí thêm dự án mới nhất sẽ giới thiệu chuỗi các ca khúc mang phong cách âm nhạc, hình ảnh trẻ trung, vui tươi cùng nguồn năng lượng đầy tích cực. Trong số đó sẽ có những bài hát lần đầu tiên được Văn Mai Hương phát hành như: Let’s Talk About Love, Take Me To The Sun…

