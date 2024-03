Chiến thắng nhiều "lấn cấn" của Văn Mai Hương

Album Minh Tinh – The actress có 8 ca khúc mang nhiều màu sắc, cung bậc cảm xúc cùng sự chiêm nghiệm từ những câu chuyện tình có thật và được lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng. Đây cũng là album phòng thu thứ tư của nữ ca sĩ này.

Văn Mai Hương bên cạnh chiếc cúp Cống Hiến.

Dự án này cũng cho thấy một Văn Mai Hương hoàn toàn mới. Độ chín trong sự nghiệp và đưa âm nhạc của nữ ca sĩ tiếp cận đến nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Trong năm 2023, Văn Mai Hương có 3 lần trở lại với 3 dự án thuộc album này, giúp cô nhiều lần đạt #1 các nền tảng streaming nhạc. Thống kê về nhạc số của album này cũng là ấn tượng nếu so với album phòng thu thứ 3 của Văn Mai Hương.

Tuy vậy, không ít khán giả tiếc nuối cho album Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi. Mỗi bài hát trong album đầu tay của ca sĩ Phương Mỹ Chi là một bức tranh biết hát, pha lẫn giữa dân gian và hiện đại. Yếu tố "folktronica" hiện đại xen lẫn truyền thống cũng được sử dụng đầy tính tế trong album này.

Nhiều khán giả cho rằng album của Phương Mỹ Chi hoàn toàn xứng đáng được giải "Album của năm" tại Cống Hiến lần thứ 18.

Folktronica còn được gọi là electrofolk - thể loại âm nhạc kết hợp nhiều yếu tố của nhạc dân gian và nhạc điện tử. Từ quan họ, âm hưởng dân gian Nam Bộ, nhạc cụ truyền thống,... Mỗi bài hát trong album cũng là một cảm xúc hoàn toàn khác từ bi thương, hào hùng, vui tươi, da diết,...

Nhiều bài hát trong album cũng viral trên các nền tảng, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả đại chúng và được giới truyền thông ca ngợi hết lời. Dù vậy, album này thất bại trong cuộc cạnh tranh ở cả Làn Sóng Xanh lẫn Cống Hiến - hai giải thưởng âm nhạc được cho là uy tín nhất ở Việt Nam.

Giải thưởng mang hơi hướng "động viên tinh thần" cho Phương Mỹ Chi là "Gương mặt mới xuất sắc của năm tại Làn Sóng Xanh 2023 dù đã xuất hiện ở làng nhạc Việt hơn 10 năm.

Bên cạnh đó, những tranh cãi quanh việc album của Văn Mai Hương có nhiều ca khúc "na ná" những bài hát khác cũng được nhắc lại. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền từng phải giải thích trong họp báo ra mắt MV: "Không chỉ Dạ Khúc của Jay Chou, từ khi ra mắt demo, ca khúc bị cho giống rất nhiều bài khác như Sick Enough To Die, Who I Am của Jolin Tsai,... Tất cả các bài hát nói trên, cùng với Mưa Tháng Sáu, đều có chung một mẫu số: vòng hòa thanh.

Nói theo ngôn ngữ chuyên môn, đó là vòng hòa thanh 6-3-4-1-2-5-1, 6-3-4-1-2-5-6. Hòa thanh đó rất phổ thông, tạo nên cảm giác giai điệu giống nhau.Ví dụ: giữa Dạ Khúc và Mưa Tháng Sáu, cảm giác giống ở đây chỉ là phần "nhướn nhướn" của hòa thanh. Hai bài giai điệu khác nhau, tempo khác nhau, tông khác nhau, tất cả giai điệu và cách phát triển khác nhau. Tóm lại, hai bài không có liên quan gì ngoài mẫu số chung là vòng hòa thanh và có rất nhiều bài đều giống".

