Thêm một nhân vật ở phim "Làng trong phố" khiến khán giả muốn tắt tivi

Nhân vật đẩy mâu thuẫn lên cao trào

Bộ phim Làng trong phố sẽ khép lại sau 5 tập phát sóng nữa. Càng về cuối, diễn biến phim đẩy cao trào bằng những hiểu lầm giữa hai vợ chồng Hoài - Hiếu. Hoài (Trần Vân) liên tục ghen khi thấy Hiếu (Duy Hưng) bao đồng chuyện của Nhung. Anh cũng nhiều lần vướng vào những rắc rối không đáng liên quan đến người phụ nữ này.

Ngay từ đầu, Hoài đã cảnh báo Hiếu tránh xa Nhung khi anh kể với vợ về việc Nhung “nát rượu”, cứ cãi vã với người yêu là say sưa. "Anh cứ cẩn thận đấy, dính vào những loại người đấy lại gặp rắc rối. Em cứ nhắc anh trước, thời buổi này con gái kinh lắm, mất chồng như chơi", Hoài nhắc nhở.

Sự trơ trẽn của Nhung cùng thái độ thiếu dứt khoát của Hiếu trong phim Làng trong phố khiến khán giả ức chế. Ảnh: Chụp màn hình.

Bỏ qua lời khuyên của vợ, Hiếu tự tin mình là người “đàng hoàng số một Việt Nam”. Sau đó là chuỗi rắc rối và hiểu lầm giữa bộ ba Hoài – Hiếu - Nhung. Là bảo vệ chung cư nơi Nhung ở, Hiếu đứng ra can thiệp khi cô bị vợ của tình nhân đánh ghen. Cảm kích tấm lòng của Hiếu, Nhung tặng quà và xem anh là bạn thân.

Về sau, mỗi lần say rượu, Nhung lại gọi điện tâm sự và nhờ Hiếu tới đưa về. Trùng hợp, Nhung chính là em gái của Hùng - người cùng xóm trọ với Hiếu.

Một lần, Nhung và Hiếu cùng mất liên lạc khiến cả xóm trọ nhốn nháo. Mọi người trong xóm chia nhau đi tìm: người đến chỗ làm của Hiếu để hỏi lại cho rõ, còn người tới các bệnh viện để tìm. Không có bất cứ manh mối nào, một người đặt ra nghi vấn hai người đi nhà nghỉ. Trong khi Hoài dự định đến công an phường trình báo mất tích thì Hiếu gọi điện về cho vợ báo tin rằng cả Hiếu và Nhung đều đang bị giữ ở công an quận.

Sau đó, Hiếu giải thích do Nhung say nên gọi điện anh đến đón. Hiếu không biết Nhung chơi bời, bay lắc nên khi anh vừa đến, công an ập vào bắt hết lên quận. Hoài đề nghị chồng từ nay không giao du, đưa đón Nhung vì mấy đồng xe ôm nữa. Cô muốn chồng chỉ chuyên tâm làm bảo vệ.

Hiếu ôm vợ vào lòng và hứa sẽ tu chí, không để vợ con phải phiền lòng. Tuy nhiên, Hiếu tiếp tục mềm lòng khi Nhung say, vẫn đưa đón cô và có những hành động nhạy cảm khiến cơn giận của Hoài bùng lên. Đến khi Hoài phát hiện Nhung tặng áo cho chồng mình, cô muốn ly hôn. Đúng lúc này Hiếu gặp tai nạn trong lúc chạy theo để giải thích và xin lỗi vợ.

Sau khi tập 25 Làng trong phố lên sóng, nhiều khán giả ức chế với nhân vật Nhung cũng như cách xây dựng tình huống trong phim và “vết xe đổ” của Hiếu. Thậm chí một số người xem quá khích còn muốn dừng hình, kéo Nhung từ màn ảnh ra đời thực để “dạy cho bài học”.

Sự tức giận của khán giả là chính đáng

Trả lời Tiền Phong, diễn viên Duy Hưng chia sẻ anh hiểu cảm xúc của khán giả khi xem phim là bột phát, tự nhiên và đáng trân trọng. “Khán giả xem phim sẽ có đủ những cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, buồn, vui. Tôi luôn cố gắng hết mình với vai diễn và trân trọng cảm xúc của khán giả dành cho nhân vật cũng như bộ phim”.

Theo Duy Hưng, anh tôn trọng cách xây dựng nhân vật của đội ngũ sáng tạo và cho rằng cao trào trong phim là cần thiết. Từ những tình huống, sự cố hay hiểu lầm của các nhân vật mới có thể làm rõ ý đồ, thông điệp của bộ phim. Hơn nữa, đó đều là những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Duy Hưng nhấn mạnh anh và ê-kíp Làng trong phố luôn lắng nghe và tiếp thu những góp ý của khán giả.

Hiện tại, bộ phim Làng trong phố đã đóng máy. Nam diễn viên thổ lộ anh cảm thấy hụt hẫng bởi sau thời gian dài cả ê-kíp gắn bó đã đến lúc phải nói lời chia tay.

“Với bộ phim nào cũng vậy, để có sản phẩm hoàn chỉnh mang tới cho khán giả thưởng thức, chúng tôi cần thời gian dài để cùng nhau thực hiện. Đó là những ngày tháng cả đoàn phim gắn bó, đoàn kết, cùng sinh hoạt để thực hiện một mục đích chung. Thế nên cảm giác khi chia tay đều khó tả, vui có, buồn có”, Duy Hưng nói.

Duy Hưng cho biết cảnh quay đáng nhớ nhất với anh là phân đoạn Hiếu cứu ông Ẩn (NSƯT Lý Thanh Kha). Sau biến cố mất con, ông Ẩn nghĩ quẩn, muốn tự tử bằng cách gieo mình xuống sông. Ngoài trời khoảng hơn 40 độ C, sông khá sâu và rất nhiều mảnh sành. Duy Hưng kể anh đi giày nhưng vẫn bị đâm xuyên qua, chảy khá nhiều máu. Dưới sông nhiều đá trơn trượt nên cảnh quay càng nguy hiểm hơn.

“Tôi thực sự lo lắng cho NSƯT Lý Thanh Kha ở cảnh quay này bởi ông đã có tuổi trong khi phải bơi ra khá xa. Để hoàn thành phân đoạn này, cả đoàn phim đều tốn nhiều công sức. May mắn là sau cảnh đó không có ai bị cảm”, Duy Hưng nhớ lại.

Nói về hai bạn diễn gắn bó với mình trong nhiều cảnh quay ở Làng trong phố, Duy Hưng dành lời khen cho Trần Vân và đàn anh Doãn Quốc Đam. Duy Hưng nhận xét Trần Vân diễn khá tốt, chịu khó và chăm chỉ.

Duy Hưng và Doãn Quốc Đam là cặp bài trùng trong nhiều phim truyền hình.

Với Doãn Quốc Đam, đó vừa là người anh, vừa là người bạn diễn mà Duy Hưng mong muốn được làm việc cùng nhất. Theo Duy Hưng, cả hai diễn với nhau khá ăn ý. Anh học hỏi được từ Doãn Quốc Đam nhiều điều từ cách thoại đến lối diễn xuất. “Không cần phải bàn cãi, Doãn Quốc Đam là diễn viên giỏi”, Duy Hưng khẳng định.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Duy Hưng nói cái kết của phim Làng trong phố. “Dù trên phim hay đời thực ai cũng muốn một tương lai tươi sáng sau những biến cố, vất vả trong cuộc sống. Quan trọng hơn, chúng ta cần lạc quan trong bất cứ tình huống nào. Đó cũng là lời kết và thông điệp mà bộ phim Làng trong phố muốn gửi gắm”, Duy Hưng chia sẻ.

