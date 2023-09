Dàn sao phim 18+ có cảnh nóng quay 40 lần: Sau 15 năm, đệ nhất mỹ nam lại "gây sốt"

Bộ phim điện ảnh Song hoa điếm (A Frozen Flower) từng tạo nên nhiều tranh cãi cách đây 15 năm vì độ nóng của những cảnh thân mật. Phim xoay quanh mối tình đầy oan nghiệt giữa một vị vua đồng tính và chàng tướng quân mà ông yêu thương. Vì muốn có con nối dõi, vị vua đẩy người tình thế chỗ, dần dần mối quan hệ tình ái giữa hoàng hậu và tướng quân nảy sinh, gây nên bi kịch. Nữ chính Song Ji Hyo từng chia sẻ cảnh "nóng" giữa cô và bạn diễn Jo In Sung phải quay đi quay lại 40 lần, cô mất 9 tháng mới hoàn thành vai diễn.

Sau 15 năm, dàn diễn viên của bộ phim 18+ có nhiều đổi khác, sự nghiệp lên hương nhưng đường tình duyên khác biệt.

Jo In Sung đảm nhận vai nam chính – tướng quân Hong Lim, một người trải qua nhiều cảm xúc phức tạp khi có mối quan hệ tình cảm với nhà vua, sau đó là với hoàng hậu. Trong Song hoa điếm, Jo In Sung phải mượn rượu để quên đi những mặc cảm mới có thể đóng cảnh nóng với Joo Jin Mo và Song Ji Hyo.

Hiện tại Jo In Sung đang “gây sốt” với vai diễn siêu năng lực trong phim truyền hình Moving. Anh đóng cặp cùng Han Hyo Joo và được khen ngợi cả về tài năng diễn xuất lẫn thần thái điển trai, phong độ. Nhan sắc nam thần của Jo In Sung gần như không thay đổi nhiều sau 15 năm. Anh xứng danh là “đệ nhất mỹ nam xứ Hàn”. Anh liên tiếp khiến các fan si mê qua nhiều dạng nhân vật từ si tình đến lạnh lùng trong phim tình cảm, hành động, hiện đại lẫn cổ trang. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim gây sốt khắp châu Á như Gió đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu, Cổ điển, Chiếc bánh tình yêu, Thoát khỏi Mogadishu, The King…

Nếu như trước đó, Jo In Sung được ghép đôi với bạn diễn Song Hye Kyo khi cả hai đóng vai người tình trong phim truyền hình Gió đông năm ấy thì nay, tài tử lại tiếp tục được fan “đẩy thuyền” với bạn diễn xinh đẹp Han Hyo Joo của phim Moving. Tuy nhiên, Jo In Sung vẫn được gọi là “trai ế lâu năm” khi trước đây anh từng tuyên bố muốn kết hôn trước 40 tuổi. Vậy nhưng hiện tại khi đã 42 tuổi, anh vẫn cô đơn. Mối tình duy nhất anh công khai hẹn hò chính là với nữ diễn viên Kim Min Hee – người đang phải hứng chịu làn sóng tẩy chay của fan Hàn vì mối tình với đạo diễn có gia đình. Trong một lần tham gia show truyền hình thực tế về ẩm thực, Jo In Sung thú nhận lý do anh chưa kết hôn vì “không thể kết hôn chứ không phải là chưa muốn đám cưới”. Có thể thấy sau mối tình tan vỡ với Kim Min Hee, anh đã lựa chọn cuộc sống độc thân, không hé lộ thêm bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Trong Song hoa điếm, vai nữ chính hoàng hậu được giao cho Song Ji Hyo. Cô đã hy sinh vì nghệ thuật trong những cảnh giường chiếu nóng bỏng đóng cùng Jo In Sung. Dù có những tranh cãi vì cảnh hở trong phim, Song Ji Hyo đã thực sự được ghi nhận là một ngôi sao không ngần ngại đóng cảnh nóng. Tên tuổi của nữ diễn viên phủ rộng khắp châu Á không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà cả game show truyền hình.

Ở tuổi 42, Song Ji Hyo vẫn “độc thân vui tính”. Mới đây trong tập phát sóng của Running Man, cô mới thú nhận gia thế giàu có. Sau 22 năm gia nhập làng giải trí, cô tiết lộ: “Bố mẹ tôi kinh doanh tàu, thuyền chở khách ở thành phố Tongyeong". Tại Hàn Quốc, việc kinh doanh vận tải đường thủy mang lại thu nhập lớn. Song Ji Hyo kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi được khán giả ghép đôi với Kim Jong Kook trong Running Man, cô nhấn mạnh: “Tôi chưa bao giờ bị anh Kim Jong Kook thu hút. Tôi thích người trái ngược với anh ấy. Tôi thích ai đó giống như gấu Pooh". Nữ diễn viên không ngại nhắc tới nam idol huyền thoại một thời Kim Tae Woo khi nói về hình mẫu lý tưởng.

Joo Jin Mo đảm nhận vai nhà vua trong Song hoa điếm, một người chung tình nhưng luôn phải che giấu đi giới tính thật vì vị trí của người trị vì giang sơn. Trong bộ phim 18+ này, anh có những cảnh quay “nóng” với bạn diễn nam Jo In Sung. Đây được xem là vai diễn táo bạo của tài tử lịch lãm. Anh phát triển tên tuổi của mình sau vai nhà vua đồng tính qua các bộ phim hút khán giả như Hoàng hậu Ki, Friend 2, Chuyện tình luật sư…

Joo Jin Mo từng vướng lùm xùm vào năm 2020 khi những tin nhắn nhạy cảm của anh bị phát tán trên mạng xã hội. Anh lên tiếng xin lỗi, cho biết hacker đã chỉnh sửa, cắt ghép, xuyên tạc một phần tin nhắn, làm tổn hại danh dự của anh đồng thời khiến một số bạn bè anh trở thành đề tài đàm tiếu. Anh phủ nhận chụp lén và phát tán ảnh cơ thể phụ nữ. Từ sau scandal, sự nghiệp của nam diễn viên lụi tàn. Bà xã của anh – Min Hye Yeon – cho biết gia đình bị ảnh hưởng nhiều vì sự việc bê bối này.

Dù chỉ thoáng qua trong một vài phân cảnh nhưng vai diễn chàng cận vệ No Tak trong Song hoa điếm lại được nhắc tới khá nhiều sau này vì người đảm nhận chính là Song Joong Ki. Nhân vật của anh chỉ có vài lời thoại ít ỏi, đất điễn không nhiều nhưng từ chính những vai rất phụ này, Song Joong Ki dần bước lên đỉnh vinh quang trong sự nghiệp qua từng nhân vật đa dạng. Hiện tại, anh là ngôi sao hạng A xứ Hàn. Ở một cuộc phỏng vấn với Max Movie, Song Joong Ki từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ có thể quên lần đầu tiên diễn xuất trước mặt tiền bối Jo In Sung, tiền bối Joo Jin Mo và đạo diễn Yoo Ha. Vai diễn của tôi không lớn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi đạo diễn cho tôi lời thoại".

Song Joong Ki từng kết hôn với Song Hye Kyo vào năm 2017 nhưng cuộc hôn nhân kéo dài không bao lâu, đến năm 2019, hai người tuyên bố đã ly hôn. Dịp đầu năm nay, tài tử họ Song thông báo đã đăng ký kết hôn lần hai với diễn viên Katy Louise Saunders (ảnh trên). Tháng 6, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng tại Rome, Italy. Trong khi đó, từ sau ly hôn, Song Hye Kyo chưa hé lộ thêm chuyện tình cảm mới.

Fan từng “phát sốt” với hình ảnh Jung Sung Il trong Song hoa điếm được chia sẻ lại khắp mạng xã hội ở thời điểm vai diễn của anh trong The Glory (2023) nổi như cồn. Được nhận xét “bông hoa nở muộn” của màn ảnh Hàn, Jung Sul Il được khen ngợi có thần thái của một tổng tài lịch lãm. Anh còn khiến fan nữ yêu thích vì body sáu múi khi tập luyện gym không biết mệt mỏi. Im Joo Hwan cũng từng đảm nhận vai phụ trong dàn thị vệ ở hoàng cung của Song hoa điếm. Bên cạnh Im Joo Hwan còn có No Min Woo, Park Sung Hoon (của The Glory), Jung Sung Il cũng đảm nhận vai phụ trong dàn binh lính của quân đoàn Gunryong.

Trong phim, sao nhí Yeo Jin Goo đảm nhận vai nhà vua Hong Lim ngày nhỏ. Khi đó, Yeo Jin Goo mới 11 tuổi, giờ đây anh đã trở thành nam diễn viên triển vọng trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]