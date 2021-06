“Thánh nữ Bolero” nổi tiếng sau 1 đêm “tấn công” sang Hàn Quốc?

MV mới của Jang Mi được phát hành ở thị trường Việt Nam lẫn Hàn Quốc.

“Đôi ta” là MV mới nhất của ca sĩ Jang Mi. Lần này, cô hát hoàn toàn bằng tiếng Hàn và kết hợp cùng rapper Jeong Min Hyuk.

Jang Mi chia sẻ: “Đây là lần đầu Jang Mi kết hợp cùng với một rapper Hàn nên Jang Mi cảm thấy rất hào hứng. Khi nghe bài hát Jang Mi rất ấn tượng vì giai điệu của bài rất sôi động, vui tươi đúng chất mùa hè và mong bài hát này sẽ tiếp năng lượng tích cực cho mọi người”.

Trong khi Jang Mi đảm nhận những đoạn nốt cao và truyền cảm, rapper Jeong Min Hyuk khiến người nghe “đứng ngồi không yên” với phong cách rap cuốn hút, giúp MV thêm phần sôi động.

Trong MV mới, Jang Mi hát hoàn toàn bằng tiếng Hàn

“Đôi ta” là ca khúc theo phong cách Tropical House Dance được phát hành tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong quá trình thực hiện MV cũng như ghi âm, Jang Mi và Jeong Min Hyuk tương tác gián tiếp vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

“Vì dịch bệnh nên Jang Mi và rapper Jung Min Hyuk chỉ làm việc qua mạng. Cả hai không cùng nhau quay MV được mà phải quay các cảnh riêng, Jung Min Hyuk quay ở Hàn còn Jang Mi quay ở Việt Nam. Jang Mi và rapper Jung Min Hyuk đều rất mong dịch bệnh sẽ mau qua để có thể có một buổi gặp mặt cũng như biểu diễn cùng nhau”, cô bày tỏ.

Jeong Min Hyuk là rapper Hàn Quốc có tiếng. Sau một thời gian vắng bóng kể từ ca khúc Holeday kết hợp với Wheein của Mamamoo thì giờ đây anh đã trở lại với ca khúc mới kết hợp với ca sĩ Jang Mi. Ngoài ra trong MV còn có sự tham gia của 2 diễn viên chính là Han Soo Ho - từng đóng vai thư ký trong phim dài tập "Miss Monte-Cristo" của KBS và Mun Seo Yoon - từng xuất hiện trong phim dài tập "Go for it" và kịch nói "Cats on the roof".

Rapper Jung Min Hyuk

MV “Đôi ta” là sản phẩm Jang Mi “chào sân” thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Sắp tới, “Thánh nữ Bolero” sẽ tung nhiều dự án lớn khác.

Cách đây 4 năm, từ một video hát vu vơ trên xe bus, Jang Mi khiến cư dân mạng bất ngờ bởi giọng hát trong veo cùng gương mặt xinh xắn. Đặc biệt với bài cover "Duyên phận", Jang Mi được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "Thánh nữ Bolero".

Trong buổi phỏng vấn, Jang Mi chia sẻ rằng sau khi nổi tiếng và đi hát chuyên nghiệp, cuộc sống của cô có khá nhiều thay đổi. Đặc biệt, cát-xê cũng có phần tăng lên hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, Jang Mi cũng lập kênh YouTube riêng và cho ra mắt các video cover gửi đến người hâm mộ.

Jang Mi trong quá khứ thành danh ở dòng nhạc Bolero. Theo cô, đây là lợi thế, cũng là điểm hạn chế khiến cô vô tình bị đóng khung hình ảnh ở duy nhất một dòng nhạc trong mắt mọi người. Thời điểm này, cô cần phải thay đổi, làm mới mình và không ngại mạo hiểm để khai phá bản thân và đồng thời thoát mác “ca sĩ hát cover”.

“Tôi luôn biết ơn những khán giả đã yêu thương một Jang Mi từ những ngày đầu đến với Bolero. Cũng bởi tình yêu thương đó mà tôi nghĩ mình phải đa dạng mới mẻ hơn. Việc lựa chọn con đường nhạc trẻ, dẫu biết sẽ rất nhiều chông gai, khó khăn nhưng tôi vẫn muốn chinh phục như một thử thách đáng nhớ với sự nghiệp của mình”, Jang Mi bày tỏ.

Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nu-bolero-noi-tieng-sau-1-dem-tan-cong-sang-han-quoc-50202124614440276.h...Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nu-bolero-noi-tieng-sau-1-dem-tan-cong-sang-han-quoc-50202124614440276.htm