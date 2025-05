Điểm danh những nàng hậu có nhan sắc ngọc ngà kiêu sa, chọn lấy chồng ở tuổi đẹp nhất đời con gái

Tường San:

Tường San sinh năm 2000, đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) năm 2019. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 82-62-95cm. Người hâm mộ nhận xét Tường San có vẻ đẹp kiều diễm, ngọt ngào như "nàng thơ".

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Nguyễn Tường San, từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2019 và xuất sắc lọt top 8 chung cuộc. Trước khi Thanh Thuỷ đăng quang ở đấu trường nhan sắc này, Tường San là một trong hai mỹ nhân có thành tích tốt nhất ở đường đua nhan sắc Hoa hậu Quốc tế.

Tháng 11/2020, Tường San tổ chức lễ cưới tại Hà Nội cùng bạn trai Đức Anh. Cả hai quen qua sự giới thiệu của gia đình và tiến đến hôn nhân sau một năm tìm hiểu. Chú rể sinh năm 1991, từng du học. Hình ảnh của anh được giữ kín từ lúc chụp ảnh đến khi tổ chức đám cưới. Thời điểm đó Tường San vừa tròn 20 tuổi, cô được cho là có sự nghiệp sáng lạng phía trước khi vừa trở về từ Hoa hậu Quốc tế đã theo chồng bỏ cuộc chơi.

Á hậu Tường San xinh đẹp và ngọt ngào trong mọi khoảnh khắc.

Năm 2021, Tường San sinh con đầu lòng. Thỉnh thoảng, người đẹp chia sẻ hình ảnh của chồng và con lên trang cá nhân nhưng đều che mặt.

Dù ít hoạt động nghệ thuật nhưng Tường San vẫn được khán giả quan tâm bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và cuộc sống viên mãn sau khi lấy chồng, sinh con.

Phương Nhi:

Phương Nhi sinh năm 2002, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và lọt top 15 Miss International 2023. Cô hiện theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Á hậu Phương Nhi cao 1,7m, số đo hình thể lúc thi Hoa hậu là 80-57-88cm, từng được ví là "mỹ nhân mặt mộc" vì nhan sắc tự nhiên vô cùng xinh xắn, mỹ miều. Thời điểm mới đăng quang, cô còn gây choáng bởi vẻ ngoài nổi bần bật dù ít son phấn, bức ảnh thẻ khiến cả ban tổ chức Miss World Vietnam phải "tương tư" vì quá xinh. Cũng chính vì lẽ đó mà Phương Nhi được ưu ái gọi là Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới ở thời điểm đó.

Lễ ăn hỏi Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) diễn ra tại TP Thanh Hóa. Tại buổi lễ, cặp đôi xuất hiện rạng rỡ, hạnh phúc khi được hai bên gia đình tác thành. Phương Nhi ngày lấy chồng cô 23 tuổi, tên tuổi đang ở lúc nở rộ nhất trong làng hương sắc Việt.

Chồng của Phương Nhi sinh năm 2000, là gương mặt trẻ trong giới doanh nhân. Mới 25 tuổi, anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái VinGroup.

Phương Nhi năm nay 23 tuổi, từng đại diện Việt Nam thi Miss International năm 2023 và lọt top 15 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Phương Nhi nổi tiếng nhờ vẻ ngoài đẹp, được ví như "thần tiên tỷ tỷ". Cô còn làm người mẫu, đóng một số quảng cáo, MV và làm MC.

Thuý An:

Á hậu Thúy An sinh năm 1998, đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 và từng dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2019. Tại thời điểm đăng quang, Á hậu Thuý An sở hữu chiều cao 1m68 và thân hình nhỏ nhắn, cân đối. Tuy nhiên, cô ghi điểm với gương mặt vô cùng xinh đẹp và khả ái.

Sau khi đăng quang, Á hậu Thuý An gắn liền với nét đẹp dịu dàng và nữ tính. Với việc đăng quang ngôi vị Á hậu 2, cô nghiễm nhiên được quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018. Tuy nhiên, vì lý do không đảm bảo sức khoẻ và phải thực hiện một tiểu phẫu nhỏ nên Thuý An đành phải tạm gác lại nghĩa vụ dự thi quốc tế của mình.

Người đẹp sở hữu vóc dáng thanh thoát, gương mặt có đường nét sang trọng nhưng không kém phần dịu dàng tựa "thần tiên tỷ tỷ" của đường đua nhan sắc năm ấy.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu Thúy An bất ngờ thông báo đã có bạn trai. Cô cho biết cả hai đã yêu nhau từ trước khi cô giành được danh hiệu Á hậu 2. Giữa tháng 11.2020, cô chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn.

Thúy An và ông xã Ngọc Duy quen biết nhau từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Cặp đôi hẹn hò nhưng giấu kín chuyện tình cảm khi Thúy An giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đến khi Ngọc Duy cầu hôn, Thuý An mới cởi mở chia sẻ mối quan hệ với công chúng. Thời điểm đó nàng hậu quê Kiên Giang khoảng 22 tuổi. Ngọc Duy có học hàm tiến sĩ, từng làm việc ở Anh. Anh lớn hơn vợ 10 tuổi.