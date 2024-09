Thanh Bùi: "Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện rồi, tôi làm giáo dục"

Nghệ sĩ Thanh Bùi

Trước câu hỏi nghĩ gì về nhiều nghệ sĩ trong showbiz làm từ thiện đang "gây bão" cộng đồng mạng, nghệ sĩ Thanh Bùi nói: "Thanh nghĩ để xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ ngoài việc lao động nghệ thuật, còn phải thể hiện trách nhiệm với xã hội. Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ làm từ thiện, bằng cách này hay cách khác. Dù làm gì thì đều đáng trân trọng nếu giúp ích và đóng góp cho cộng đồng".

Thanh Bùi cho biết thêm: "Tôi tin mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Lựa chọn giúp ích và đóng góp cho xã hội của tôi chính là bằng làm giáo dục. Giáo dục thúc đẩy từng đứa trẻ phát triển toàn diện bằng học thuật, nghệ thuật, thể thao. Bên cạnh đó tôi cũng đang tâm huyết làm sâu về iáo dục đặc biệt, can thiệp cho trẻ phổ tự kỷ. Trong lĩnh vực giải trí, tôi lựa chọn làm giáo dục nghệ thuật ở đa lĩnh vực. Đào tạo âm nhạc và biểu diễn theo chuẩn quốc tế Tôi đã làm 12 năm trước để Việt Nam có thế hệ ca/ nhạc sỹ đầu tiên như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên…

Sứ mệnh 10 năm tới chính là tiếp tục định hướng, thúc đẩy cho thế hệ nghệ sỹ trẻ không từ bỏ khát vọng vươn ra thế giới, bằng việc nuôi dưỡng nghệ thuật từ nhỏ, giúp các em tiếp cận giáo trình quốc tế, được đội ngũ chuyên gia định hướng, chỉ lối vào cánh cổng các trường nghệ thuật quốc tế hàng đầu. Đó là cánh cổng mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ lựa chọn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật đa lĩnh vực trên toàn cầu. Hiện thực hóa giấc mơ và khát vọng vươn ra thế giới cho nghệ sỹ trẻ Việt Nam là điều tôi muốn làm ở thời điểm bây giờ".

Thanh Bùi chuyên tâm cho con đường giáo dục

Theo Thanh Bùi, để các tài năng trẻ Việt Nam hiện thực hoá được giấc mơ và khát vọng vươn tầm quốc tế, bắt buộc quá trình giáo dục và đào tạo ở Việt Nam phải bắt kịp tiêu chuẩn đầu vào của các trường nghệ thuật chuyên nghiệp thế giới. Ở kỷ nguyên mới với sứ mệnh định hướng con đường sự nghiệp huyên nghiệp trong đa lĩnh vực nghệ thuật cho tài năng trẻ Việt Nam ra toàn cầu, SIA (Soul Institute of Arts) trở thành đối tác chiến lược với các trường nghệ thuật hàng đầu tại Anh, Úc, Mỹ, như Interlochen Center for the Arts, Walnut Hill School for the Arts, Idyllwild Arts Academy, Cold Burn School, BIMM Music Institute, JMC Academy Creative Institute, New York University, AIM Australian Institute of Music,… Sự kết hợp này không chỉ mở ra cơ hội học tập đa dạng mà còn tạo nên môi trường giáo dục nghệ thuật toàn diện, giúp học viên phát triển cả về chuyên môn lẫn tư duy sáng tạo, và xây dựng con đường chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ.

Thanh Bùi đầy tâm huyết trong việc đưa nghệ sĩ trẻ ra thế giới

"Các em học ở SIA với giáo trình và bằng cấp của quốc tế. Các chuyên gia bên cạnh định hướng còn là cố vấn nghệ thuật hướng dẫn cho các em cách tổ chức, xây dựng bài thi để có cơ hội nhận được học bổng vào các tường nghệ thuật đứng đầu thế giới giống như Nguyễn Trọng Nhân, Lê Phước Khang,…" - Thanh Bùi tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]