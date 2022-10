Thanh Bùi lọt Top tìm kiếm, ca khúc "hit" một thời gây bất ngờ trên sóng truyền hình

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 13:54 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhờ màn trình diễn ca khúc "hit" của Thanh Bùi mà một giọng ca đã xuất sắc lọt vào bán kết.

Sáng ngày 8/10, từ khoá "Thanh Bùi" bất ngờ tăng vọt trên Google Trend, đạt đỉnh 100.000 lượt tìm kiếm. Ngoài ra, các từ khoá liên quan như: ca sĩ Thanh Bùi, nghệ sĩ âm nhạc... cũng được cư dân mạng tìm kiếm nhiều. Ca khúc Tình về nơi đâu do Thanh Bùi và Tata Young – nữ ca sĩ người Thái Lan song ca bất ngờ lọt vào Top tìm kiếm. Vì vậy, bài hát này bất ngờ tăng lên hàng chục triệu lượt xem. Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng, gắn liền tên tuổi của nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi.

MV "Tình về nơi đâu" của Thanh Bùi và Tata Young biểu diễn

Không những vậy, ca khúc này cũng là một trong những tác phẩm được trình diễn trên sóng truyền hình trong chương trình Ca sĩ mặt nạ tập 13 vừa phát sóng tối 8/10. Người thể hiện bài hát này là Hươu Thần – cũng là người cuối cùng bước vào Top 5 cùng với Lady Mây, O Sen, Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa.

Hươu Thần là người đưa "hit" của Thanh Bùi lên sóng truyền hình

Thôi tạo vấn vương cho Hội đồng cố vấn, lần này Hươu Thần lại gây thương nhớ cho hàng triệu fan với bản nhạc song ngữ "gây nghiện" nghe. Hội đồng cố vấn và khán giả không khỏi bị chinh phục bởi sự da diết thấp thỏm của giọng hát Hươu Thần. Mọi người như gạt bỏ khỏi những phán đoán nhân vật này là ai mà chỉ đắm chìm vào vẻ đẹp của ca khúc và giọng hát của Hươu Thần. Từng được Hội đồng cố vấn nhận định Hươu Thần là Anh Tú, nhưng anh chàng khẳng định luôn mình không hát nổi như thế, và đưa ra cái tên nghệ sĩ mà mình liên tưởng đến là Hoàng Hải. Còn riêng Đức Phúc thì vẫn chưa ngộ ra được Hươu Thần là ai đến tận vòng này khiến Trấn Thành không khỏi ngạc nhiên.

Tình về nơi đâu - Where do we go từng gây "sốt" trên mạng xã hội một thời gian dài, được nhiều ca sĩ cover. Khi kết hợp với Tata Young, Thanh Bùi đã thu âm ca khúc ở Việt Nam còn nữ ca sĩ người Thái thu âm ở xứ sở Chùa Vàng. Cả hai mang đến một bài hát về tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng xao xuyến, tiếc nuối.

Báo Mắt Biếc chính là Uyên Linh

Về phần chương trình Ca sĩ mặt nạ, trong tập 13, Báo Mắt Biếc đã phải dừng chân đầy tiếc nuối và mặt nạ đã được tháo bỏ. Đúng như dự đoán, đó chính là nữ ca sĩ Uyên Linh. Chia sẻ về những màn trình diễn xuất thần trên sân khấu chương trình, Uyên Linh nói: “Linh rất vui khi tham gia chương trình này. Thật sự từ đáy lòng của Linh thì gặp lại mọi người và đi một chặng đường cũng không phải là ngắn, có cả ban nhạc nữa… là những điều mà Linh rất là yêu và Linh cảm thấy bản thân mình có thêm rất nhiều cảm xúc trong quá trình làm nghề”. Khi được hỏi về lý do Uyên Linh lựa chọn tham gia cuộc thi, cô hé lộ luôn là vì bản thân cũng là fan của The Masked Singer phiên bản quốc tế và cảm thấy format chương trình vô cùng thú vị. Khi trình diễn đằng sau lớp mặt nạ, cô sẽ không phải quan tâm đến những điều khác mà chỉ tập trung vào giọng hát. Tại phần lộ diện, Uyên Linh đã gửi đến mọi người ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây với giai điệu bay bổng và nhịp điệu đầy đặc biệt.

Vòng bán kết gồm 5 nhân vật sở hữu giọng hát trời phú và chưa lộ diện gương mặt sẽ diễn ra vào tuần sau, tối thứ 7 ngày 15/10. Dàn cố vấn ngoài Tóc Tiên, Trấn Thành, Đức Phúc còn có thêm diva Mỹ Linh hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thanh-bui-lot-top-tim-kiem-ca-khuc-34hit34-mot-thoi-gay-bat-ngo-tre...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thanh-bui-lot-top-tim-kiem-ca-khuc-34hit34-mot-thoi-gay-bat-ngo-tren-song-truyen-hinh-c47a14224.html