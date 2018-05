Thân Thúy Hà gay gắt đáp trả antifan khi bị nói bênh vực Phạm Anh Khoa

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 11:50 AM (GMT+7)

Thân Thúy Hà cho biết cô chưa bao giờ bênh vực Phạm Anh Khoa mà chỉ lên tiếng chia sẻ với chị Thùy Trang - vợ nam rocker.

Ngày 15.5, Phạm Anh Khoa đã chấm dứt scandal gạ tình của mình bằng việc mở họp báo, chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, gia đình, những vũ công từng bị anh gạ gẫm: Phạm Lịch, Nga My… Sau những phát ngôn thẳng thắn trước truyền thông, Phạm Anh Khoa đã được vũ công Phạm Lịch, đông đảo nghệ sĩ, khán giả chấp nhận.

Tuy nhiên, trong số các nghệ sĩ bênh vực Phạm Anh Khoa, nữ diễn viên Thân Thúy Hà - bạn thân của vợ chồng nam rocker lại bị đông đảo antifan lên tiếng chỉ trích. Trước quá nhiều lời lẽ gay gắt từ dư luận, nữ diễn viễn đã dành một dòng trạng thái khá dài để nói về vấn đề này. Cô cho biết, do không giúp được gì người bạn thân nên mới có những lời lẽ an ủi như vậy.

Thân Thúy Hà gay gắt đáp trả antifan khi bị nói bênh vực Phạm Anh Khoa giữa scandal gạ tình.

"Khi bạn mình gặp nạn, mình không giúp được gì thì an ủi tinh thần và động viên tinh thần. Chúng tôi có nói gì thì chỉ người trong cuộc biết và ngầm hiểu ý của nhau đang ám chỉ điều gì. Người ngoài đừng áp đặt và suy đoán rồi kết tội người khác theo suy nghĩ của mình, rồi tự cho mình cái quyền vào nhà người khác chửi rủa”, Thân Thúy Hà viết.

Chia sẻ rõ hơn về việc này, nữ diễn viên khẳng định, cô chưa từng lên tiếng bênh vực Phạm Anh Khoa từ khi scandal xảy ra mà chỉ nói với chị Thùy Trang - vợ nam rocker về tình hình câu chuyện, để an ủi bạn thân mình. Do đó, việc nhiều người cho rằng cô bênh vực Phạm Anh Khoa là áp đặt và suy diễn.

Trước đó, vào tối 1.5, sau khi vợ Phạm Anh Khoa lên tiếng bênh vực chồng trước ồn ào gạ tình. Ở phần bình luận, Thân Thúy Hà viết: "Em cứ làm điểm tựa để TM (tên gọi thân mật của Phạm Anh Khoa), rồi giải quyết theo cách ổn thoả và sạch sẽ nhất để tên tuổi không bị ảnh hưởng bởi những chuyện hài này". Chính chia sẻ này đã khiến nữ diễn viên vấp phải nhiều chỉ trích từ công chúng.

Ngoài Thân Thúy Hà, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà - một trong những người bạn thân của vợ chồng Phạm Anh Khoa cũng dành nhiều lời bênh vực cho nam rocker giữa scandal gạ tình. Sau lời xin lỗi trước báo chí chiều 15.5 của Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà cũng gửi lời động viên tới anh trên trang cá nhân: "TM (tên gọi thân mật của Phạm Anh Khoa) đã thật sự lớn rồi... Thương Sẻ Lớn, Yêu Cào Cào, Châu Chấu của cô Sẻ!”.

Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà đều là bạn thân lâu năm của vợ chồng Phạm Anh Khoa.

Ngoài ra, Tăng Thanh Hà còn đăng tải một bức ảnh có dòng chữ bằng tiếng anh với nội dung: "Maturity is being able to appologize and admit when you're wrong because you know that the mistake don't defind you." (Tạm dịch: Trưởng thành tức là có thể xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm khi bạn sai bởi vì bạn biết lỗi lầm đó không định nghĩa con người bạn.) như lời nhắn nhủ đến người bạn của mình sau sóng gió.