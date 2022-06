Phạm Anh Khoa khiến khán giả vỗ tay không ngớt khi tái xuất sân khấu

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 13:57 PM (GMT+7)

Vẫn với chất giọng khàn đặc trưng, nam ca sĩ gốc Khánh Hòa mang đến cho sân khấu màn trình diễn "bốc lửa".

Tối 12/6, show thời trang "Welcome to the Jungle" của nhà thiết kế Hà Linh Thư diễn ra tại TP.HCM quy tụ dàn sao nổi tiếng như siêu mẫu Xuân Lan, Thanh Hằng, Minh Kha... Dù trời mưa khá lớn nhưng các nghệ sĩ và người hâm mộ vẫn đến đông đủ để tham dự sự kiện.

Phạm Anh Khoa tái xuất sau thời gian dài im ắng

Trong dàn nghệ sĩ tham gia, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa với màn trình diễn "bốc lửa" qua ca khúc “Sương đêm” sau thời gian dài im ắng. Vẫn với chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ gốc Khánh Hòa mang đến cho khán giả những giây phút khó quên. Anh được người hâm mộ dành cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi liên tục làm nóng sân khấu bằng âm nhạc. Rock và thời trang tưởng chừng như khó kết nối với nhau nhưng đây là một trải nghiệm thú vị cho những người tham gia sự kiện.

Siêu mẫu Xuân Lan thu hút với bộ đồ cá tính

Là nhà sản xuất sự kiện, đạo diễn catwalk và xuất hiện với vị trí "first face" cho bộ sưu tập này, siêu mẫu Xuân Lan ấn tượng với trang phục bodysuit. Bà mẹ một con vẫn chứng tỏ sức hút với gương mặt cá tính trên sàn diễn. Ông xã nữ siêu mẫu - Nguyễn Ngọc Lâm đồng hành cùng vợ với vai trò tổng đạo diễn.

Học trò Xuân Lan gây chú ý trên sàn diễn

Sau khi kết thúc cuộc thi “Quý ông hoàn mỹ”, Minh Kha trở thành cái tên quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn và được mời làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Góp mặt trong bộ sưu tập lần này, chàng trai đến từ Đồng Nai ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò vedette cùng siêu mẫu Thanh Hằng. Anh khẳng định khả năng catwalk với màn xoay người ấn tượng.

Thanh Hằng quyến rũ, quyền lực đúng chuẩn "người phụ nữ nhung lụa"

Sự xuất hiện của Thanh Hằng khiến khán giả thích thú reo hò, nữ siêu mẫu uyển chuyển lướt sàn catwalk trong bộ váy nhung đen, đúng tinh thần những thiết kế của Hà Linh Thư là “người phụ nữ nhung lụa”. Nữ siêu mẫu sinh năm 1983 và Minh Kha chào kết cùng chủ nhân bộ sưu tập bên cạnh cô con gái.

Nhà thiết kế Hà Linh Thư cùng dàn người mẫu ra chào khán giả

Hà Linh Thư xuất thân là một người thiết kế đồ họa và thành danh ở lĩnh vực thời trang. Cô được biết đến với những mẫu trang phục đậm chất “nhung lụa” như nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Đặc biệt với bộ sưu tập này, Hà Linh Thư lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chim muông, các người mẫu với các trang phục như bước ra từ một cánh rừng lộng lẫy và trao gửi một thông điệp xanh mát đến mọi người. Thông qua thời trang, cô nhấn mạnh giá trị của rừng nhiệt đới và đề cao ý thức bảo vệ rừng.

