Thảm họa Olympic Paris: Nhà tài trợ tháo chạy

TheoHindustan Times, C Spire, một công ty công nghệ lớn của Mỹ, rút quảng cáo khỏi Olympic Paris năm nay.

Công ty công nghệ tuyên bố rút tài trợ quảng cáo sau khi công chúng phản ứng dữ dội về màn trình diễn mang tính xúc phạm và báng bổ. Trước đó, nhóm vũ công và drag queen có màn ra mắt được cho là chế giễu Bữa tiệc Ly.

"Chúng tôi sốc vì Bữa tiệc ly bị xúc phạm tại lễ khai mạc Olympic Paris. Chúng tôi sẽ rút quảng cáo khỏi Thế vận hội", đại diện của C Spire viết.

Về việc ngừng tài trợ cho Olympic, Suzy Hays, CEO của C Spire, chia sẻ với New York Post: "C Spire vẫn ủng hộ vận động viên, những người nỗ lực hết mình trở thành một phần của Thế vận hội. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hình ảnh Bữa tiệc Ly bị xúc phạm. Đó là lý do chúng tôi rút quảng cáo".

C Spire là một trong số nhiều nhãn hàng phản đối hành động được cho là "chế giễu đức tin Cơ đốc giáo". Đây là lý do khiến nhiều nhà tài trợ quay lưng với Olympic Paris.

Nhà tài trợ tháo chạy sau vụ nhóm drag queen bị chỉ trích "báng bổ Bữa tiệc Ly".

Thế vận hội Paris khai mạc ngày 26/7. Thay vì tổ chức tại sân vận động như thông lệ, người phụ trách quyết định tổ chức trên toàn thành phố. Hàng nghìn vận động viên và nghệ sĩ đi dọc Sông Sein, kết thúc bằng chương trình biểu diễn với bối cảnh là Tháp Eiffel cùng màn trình diễn của Lady Gaga và Celine Dion.

Tuy nhiên, lễ khai mạc bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc được nhiều người cho là báng bổ, xúc phạm người theo đạo Thiên chúa.

Theo Hindustan Times, Internet xôn xao sau khi buỗi lễ kéo dài bốn giờ kết thúc. Một số người chỉ trích việc để trẻ em diễn drag queen, gọi đây là bữa tiệc gợi dục. Những người khác cho rằng nhóm vũ công chế nhạo hình ảnh Bữa tiệc Ly của Leonardo da Vinci.

Một số người nói chương trình tôn vinh cộng đồng LGBTQ+. Số khác cho rằng việc báng bổ hình ảnh Bữa tiệc Ly gây ảnh hưởng đến quyền được công nhận của cộng đồng.

Sau khi bị khán giả phản ứng, ông Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của buổi lễ, nói rằng ban tổ chức không cố tình gây chú ý. "Ý tưởng của chúng tôi là sân chơi cho mọi người, không loại trừ bất cứ ai, không ngờ gây họa", Jolly nói với Fox News.

