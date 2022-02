Tập 2 show Hương Giang vừa lên sóng đã bị "bay màu" giữa đêm, lý do là gì?

Tập mới nhất của chương trình biến mất trên YouTube khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, chương trình "The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ" vừa lên sóng tập 2 thu hút sự chú ý của khán giả. Tập này là thử thách đầu tiên của 18 thí sinh xuất sắc nhất từ 3 đội HLV Hương Giang, Hà Anh và Xuân Lan. Các thí sinh có màn trình diễn trên tàu điện trước sự theo dõi của các HLV và giám khảo khách mời.

Màn trình diễn của thí sinh đội HLV Xuân Lan khiến nhiều người đỏ mặt

Nam thí sinh cởi áo, nhảy sexy trước mặt các HLV và khách mời

Điều đáng nói màn trình diễn của thí sinh đội HLV Xuân Lan quá gợi cảm, để lộ nhiều da thịt bị nhận xét phản cảm. Cụ thể, Hải Anh cởi áo, khoe body vạm vỡ, nhảy sexy khiến HLV Hương Giang và nhiều ban giám khảo phải ngượng ngùng quay mặt đi. Một số khán giả để lại bình luận cho rằng thí sinh của đội HLV Xuân Lan không thể hiện được tiêu chí của chương trình và dùng da thịt để gây chú ý: "Xem mà sợ quá".

Tập mới nhất của chương trình biến mất trên YouTube

Vừa công chiếu xong chương trình chưa được bao lâu, tập 2 "The Next Gentleman" đã bất ngờ biến mất trên YouTube. Đến thời điểm hiện tại, trên YouTube chỉ còn tập 1 và trailer tập 2 chương trình, tập 2 chính thức bị chuyển về trạng thái riêng tư. Nhiều người suy đoán nguyên nhân biến mất trên YouTube là do phần thi quá phản cảm của thí sinh đội HLV Xuân Lan. Tuy nhiên, đó chỉ là đồn đoán của khán giả, phía ê-kíp chưa đưa ra lời giải thích hay lý do cụ thể cho sự cố này.

“The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ” là chương trình mới lạ, hấp dẫn, gây cấn và quy tụ dàn thí sinh nam điển trai, thân hình vạm vỡ săn chắc. Tại đây, họ phải trải qua nhiều vòng thi để chứng minh bản lĩnh và khám phá bản thân, để xác định đâu là một “Gentleman” dưới sự dẫn dắt của các HLV Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan - bộ 3 chân dài đều là những cái tên nổi tiếng với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong làng giải trí.

Bộ ba HLV của chương trình

Ngoài 3 HLV chính giúp đỡ các thí sinh về những kỹ năng người mẫu và thời trang, chương trình còn có các giám khảo khách mời là những người thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ cùng các HLV truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ năng cho các thí sinh và tìm ra một gương mặt xứng đáng cho ngôi vị quán quân.

