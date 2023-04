Tai nạn nguy hiểm trên sân khấu nhạc Việt: Từ sập màn hình đến hỏa hoạn

Mới đây nhất, nam ca sĩ Ti Ti cựu thành viên nhóm nhạc HKT đã may mắn “thoát chết” vì sự cố đổ sập màn hình led sân khấu. Khi anh và hai dancer trong vũ đoàn đang biểu diễn, gió lớn xuất hiện và trời bắt đầu mưa, màn hình lớn đã bị đổ xuống bất ngờ. Rất may, Ti Ti theo phản xạ đã kịp nhảy xuống phía dưới sân khấu. Nam ca sĩ không gặp vấn đề chấn thương gì. 2 dancer nam cũng chỉ xây xát nhẹ, một người bị bong gân tay, một người bị thương ở đầu gối. Sự việc xảy ra khiến chương trình phải dừng ngay tức khắc, các khán giả rất hoảng loạn nhưng may mắn không có thương tích nào nghiêm trọng.

Chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 từng xảy ra tai nạn sập sân khấu. Trong đêm liveshow thứ hai, khi khán giả đang theo dõi tiết mục mở màn, bất ngờ ô kính cường lực trên sàn bị vỡ khiến 1 nhân viên quay phim và 2 vũ công nhí bị lọt thỏm xuống sàn. Rất may cả 3 đều không bị thương tích nặng. Khán giả cho rằng ban tổ chức cần phải cẩn trọng để không xảy ra tình huống bất cẩn gây tổn hại đến các em nhỏ.

Trước đó nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Đinh Hương cũng gặp sự cố trong đêm chung kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Màn lửa cháy bất ngờ phía sau để tạo hiệu ứng màn trình diễn bốc lửa, nhưng Đinh Hương không hề được biết trước nên cô đã rất hoảng loạn. Lửa còn làm cháy dây micro của cô nên gần nửa cuối tiết mục, khán giả chỉ thấy Hồ Ngọc Hà hát solo.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên từng gặp tai nạn trong một chương trình chào đón năm mới ở Hà Nội. Vì quá “máu lửa” nên cô không ngần ngại cởi phăng đôi guốc để đi chân trần thể hiện vũ đạo. Không may, cô giẫm phải cây ghim trên sân khấu khiến bàn chân bị chảy máu khá nhiều. Nam ca sĩ Tuấn Hưng khi đó đã có mặt để rút chiếc ghim và sơ cứu kịp thời, sau đó Tóc Tiên được đưa tới bệnh viện xử lý vết thương.

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu từng gặp phải sự cố hỏa hoạn khi biểu diễn khiến cô bị bỏng cấp độ 2. Cô kể lại: "Trong lúc đang ngồi chờ ở cánh gà thì sân khấu bên ngoài bị cháy vì diễn viên xiếc gặp sự cố. Vì không kịp phản ứng nên biển lửa đã thiêu đốt toàn thân tôi. Cha tôi đã lấy áo dập lửa cháy trên người và đưa tôi vào bệnh viện". Tai nạn này khiến cô bị lửa lan vào mặt, tay và chân đều bị thương. Phải mất 1 năm cô không dám nhìn vào gương và phải tạm ngừng ca hát trong thời gian đó.

Nam ca sĩ Đan Trường từng bị ngã lọt thỏm xuống chiếc hố được thiết kế khó hiểu giữa sân khấu trong đêm nhạc Và em đã yêu của Hà Hồ năm 2012.

NSƯT Tú Sương trong một vở diễn cải lương Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương đã không may bị mũi đao đâm trúng vào chân mày khiến máu chảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đã hi sinh vì nghệ thuật, tiếp tục chịu đau đớn để hoàn thành vở diễn vì không muốn khán giả đứt mạch cảm xúc.

