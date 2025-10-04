Nỗi kinh hãi khi bị fan cuồng bám đuổi

Theo lời nam thần tượng, fan cuồng quá cực đoan. Mỗi lần anh rời đi bằng ô tô, họ lập tức lao vào taxi để bám theo. Để chấm dứt chuyện này, anh yêu cầu dừng xe ở một con hẻm và bước xuống, đập cửa xe của họ và quát tháo.

Nhớ lại một trong những điều khiến mình bức xúc nhất, anh tiết lộ các tài xế taxi lợi dụng fan tuổi teen ngoại quốc. “Họ thu những khoản phí vô lý để chở fan chạy theo chúng tôi. Khi tôi lên tiếng phản đối, họ chỉ cười cợt rồi nói: ‘Sao Hee-chul lại làm quá thế này?’ Điều đó khiến tôi tức giận. Những đứa trẻ ấy không hề biết gì, vậy mà phải trả số tiền rất lớn", nam ca sĩ kể.

Hee Chul kinh hãi khi bị fan cuồng bám đuổi, để lại đồ nhạy cảm.

Hee Chul cho biết thêm một phần sự việc còn xuất phát từ những người có liên quan đến ngành giải trí. “Tôi có thể hiểu chuyện các thiếu niên có hành động bồng bột ở tuổi dậy thì, nhưng điều đáng lo là người lớn lại cổ vũ cho việc đó". Anh cho hay các tài xế taxi còn nắm rõ nơi ở của các thành viên TVXQ, Super Junior, thậm chí cả những quán bar, nhà hàng các thần tượng thường ghé.

Nhạc sĩ Yoon bổ sung rằng nhiều idol cũng từng phải chịu hành vi vượt quá giới hạn từ phía fan. “Khi ngồi uống với bạn bè là idol, tôi nghe không ít câu chuyện khó tin. Có người kể việc bị chạm vào những vùng nhạy cảm khi đi ngang qua cũng chẳng còn là chuyện hiếm", ông nói.

Theo lời Hee Chul, một số hành vi của sasaeng đã trở nên đi quá giới hạn đến mức khó tin. “Có hẳn một tổ chức. Khi chúng tôi ra ngoài tham gia lịch trình, họ lén vào nhà, chụp ảnh làm bằng chứng để đăng lên mạng, thậm chí còn để lại băng vệ sinh trong ký túc xá", anh kể.

Những cuộc đột nhập liên tiếp ấy cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng nam ca sĩ: “Lúc đó, nhiều fan nói tôi có tính cách tồi. Chúng tôi thường di chuyển trên chiếc xe buýt được dán đầy ảnh nhóm, và mỗi khi tôi bước xuống, người ta lại hét toáng lên rồi bỏ chạy, cứ như một cảnh trong phim xác sống".

Không ít sao Kpop đối diện với tình trạng này suốt nhiều năm. Càng nổi tiếng họ càng bị quấy rầy. Jungkook (BTS) bị một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi tìm cách đột nhập nhà ngay ngày anh xuất ngũ 11/6, khiến fan sốc và dư luận lo ngại về vấn nạn fan cuồng. Trước đó, Jungkook nhiều lần công khai cảnh báo vì bị gửi đồ ăn, gọi điện khách sạn hay theo dõi nơi ở, nhưng tình trạng sasaeng vẫn tái diễn bất chấp yêu cầu của anh và cam kết xử lý từ công ty.

Những tiết lộ này đã làm dấy lên tranh luận gay gắt trên mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ phẫn nộ trước chuỗi quấy rối kéo dài nhiều năm, đồng thời kêu gọi tăng cường biện pháp pháp lý để bảo vệ các thần tượng Kpop.

Một số khác thì chỉ ra sự trớ trêu rằng trong khi ngành giải trí Hàn Quốc đang trở thành cường quốc văn hóa toàn cầu, nhiều ngôi sao của họ vẫn phải chịu cảnh bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng ngay tại quê nhà.