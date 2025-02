Sự thật về căn hộ hàng tỷ won Kim Sae Ron từng sống trước khi mất

Căn hộ có giá giao dịch thực tế là 2,2 tỷ won. Kim Sae Ron từng sống với em gái trong căn chung cư cao cấp này khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên sau vụ tai nạn lái xe do say rượu tháng 5/2022, cô phải rút khỏi các dự án đóng phim, đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Kim Sae Ron vì thế cũng buộc phải chuyển ra khỏi căn hộ 143 mét vuông vốn đứng tên công ty quản lý.

Kim tham dự phiên tòa đầu tiên với tội danh vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu) tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 5/4/2023. Ảnh: News

Kim Sae Ron được cho gần như không có tài sản khi còn sống. Theo luật sư Min Ki-ho, đại diện pháp lý của diễn viên quá cố, phần lớn thu nhập từ hoạt động nghệ thuật được dùng để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình và công việc kinh doanh của cha mẹ Sau khi rời khỏi ngành giải trí, cô đã làm việc bán thời gian để kiếm sống. Tuy nhiên, việc bị khách hàng nhận ra nhiều lần khiến cô liên tục bị sa thải và phải tìm việc mới. Để được nhận việc, cô đã đeo kính và đổi tên thành Kim Ah-im.

Dù vậy, Kim Sae Ron vẫn không từ bỏ ước mơ diễn xuất. Cô đã cố gắng trở lại với vở kịch Dongchimi nhưng sau đó tự nguyện rút lui do phản ứng dữ dội từ dư luận. Tháng 11 năm ngoái, cô xác nhận tham gia bộ phim Guitar Man, đánh dấu sự trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, Guitar Man đã trở thành tác phẩm cuối cùng của cô.

Kim Sae Ron được cho mắc chứng trầm cảm nặng. Một người quen của cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông: "Cô ấy đã thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý và điều trị. Cô ấy cần sự quan tâm của những người xung quanh". Kim trải qua ba năm cuối đời khốn khó khi bị khán giả chỉ trích, khủng hoảng tài chính.

Kim Sae Ron trong bộ phim The Man from Nowhere. Ảnh: CJ ENM

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Seongdong, Seoul, ngày 17/2, Kim Sae Ron được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Seongsu-dong một ngày trước đó. Một người quen đến nhà theo lịch hẹn trước đã phát hiện Kim bất động và báo cảnh sát. Diễn viên qua đời ở tuổi 25. Dù lý do Kim qua đời không được tiết lộ, một số nguồn tin nói cô "tự tìm đến cái chết". Sự ra đi của ngôi sao từng được coi là thiên tài diễn xuất khiến các đồng nghiệp thương xót, khán giả bức xúc.

Lễ tang của Kim Sae Ron được tổ chức tại nhà tang lễ số 7 của Trung tâm y tế Seoul Asan ở Songpa-gu, Seoul chiều 17/2. Lễ an táng diễn ra lúc 6h20 ngày 19/2, địa điểm chôn cất vẫn chưa được quyết định. Tang lễ được tổ chức riêng tư.

Kim Sae Ron bước chân vào ngành giải trí năm 2001 với vai trò người mẫu ảnh bìa cho tạp chí Enfant. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau khi được chọn tham gia bộ phim The Traveler của đạo diễn Lee Chang-dong năm 2009 và khẳng định khả năng diễn xuất khi được mời đến Liên hoan phim Cannes cùng năm. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với các phim The Man from Nowhere và The Neighbor.