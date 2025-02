"Em gái quốc dân" nợ hơn 12 tỉ đồng trước khi qua đời

Ngày 16-2, Sở Cảnh sát Seongdong, Seoul - Hàn Quốc, thông tin rằng Kim Sae-ron được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng của cô. Một người bạn của Kim Sae-ron đã đến nhà, phát hiện vụ việc rồi báo cho cảnh sát. Kim Sae-ron sinh năm 2000, ra mắt khán giả với vai trò diễn viên vào năm 2009. Cô nổi tiếng khi tham gia các phim: "The Man from Nowhere", "The Neighbor", "Bloodhounds"… Năm 2022, cô tông xe vào máy biến áp gần giao lộ Hak-dong ở Cheongdam-dong, Seoul - Hàn Quốc. Cảnh sát nghi ngờ minh tinh này gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu nên yêu cầu kiểm tra hơi thở đo nồng độ cồn. Kim Sae-ron không đồng ý, đề nghị chở đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Sau đó, cô viết thư tay xin lỗi về vụ việc, lui về sống kín tiếng, chờ ngày ra tòa. Công ty quản lý của Kim Sae-ron là Gold Medalist xác nhận tin nữ diễn viên này làm việc bán thời gian tại một quán cà phê vì sinh kế. Thế nhưng, công chúng mất thiện cảm với nữ diễn viên do cô bị cho là tổ chức sinh nhật rồi say xỉn chỉ 2 tháng sau vụ tai nạn do say rượu lái xe. Ngoài ra, các bức ảnh cô lái xe Range Rover, ở nhà sang trọng càng khiến công chúng chán ghét. Năm 2023, cô bị tòa án phạt hành chính 20 triệu won (hơn 358 triệu đồng). Năm 2024, Kim Sae-ron tiếp tục vướng rắc rối khi cô đăng ảnh chụp thân mật cùng nam diễn viên Kim Soo-hyun lên trang cá nhân. Những đồn thổi cả hai yêu nhau lan tỏa đến mức công ty quản lý Kim Soo-hyun lên tiếng cho biết nam diễn viên và Kim Sae-ron không có quan hệ yêu đương, bức ảnh đã chụp từ lâu, có thể lúc cả hai còn chung công ty quản lý. Sự việc khiến Kim Sae-ron tiếp tục bị người hâm mộ Kim Soo-hyun ném đá dữ dội.