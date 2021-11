Song Hye Kyo đăng ảnh lãng mạn bên 'tình mới' kém 11 tuổi

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 07:57 AM (GMT+7)

Song Hye Kyo khiến dân mạng “dậy sóng” với bức hình tình tứ bên cạnh Jang Ki Yong. Cả hai sẽ thủ vai chính trong bộ phim Now, We Are Breaking Up lên sóng vào 12/11 tới đây.

Trên trang Instagram cá nhân của mình vào ngày 1/11, Song Hye Kyo khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tấm hình tình tứ cùng diễn viên Jang Ki Yong.

Tuy nhiên, Song Hye Kyo không phải đang công khai chuyện tình mới, mà đây là poster chính thức của bộ phim "Now, We Are Breaking Up" (Tựa Việt: Bây giờ, chúng ta đang chia tay) do cô và Jang Ki Yong thủ vai chính sắp lên sóng.

Dù kém đàn chị đến 11 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau, Yang Ki Jong và mỹ nữ họ Song vẫn vô cùng đẹp đôi.

Poster của hai diễn viên chính.

Trong phim, Song Hye Kyo hóa thân thành Ha Young Eun, quản lý của đội thiết kế thời trang. Cô là mẫu hình phụ nữ thông minh, giỏi giang, theo chủ nghĩa hiện thực. Trong khi đó, Jang Ki Yong vào vai nhiếp ảnh gia tự do, giàu có và nổi tiếng Yoon Jae Guk. Anh mong chờ một tình yêu lãng mạn, không gò bó.

Nhiều khán giả hy vọng sẽ được thấy chemistry (phản ứng hóa học) bùng nổ giữa cặp đôi chị em trong lần đầu hợp tác.

Bên cạnh Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, "Now, We Are Breaking Up" còn quy tụ nhiều ngôi sao khác như Park Hyo Joo, Yoon Na Moo, hai ca sĩ thần tượng Sehun (EXO) và Yura (Girl’s Day’s),…

Kể từ Encounter (Gặp gỡ), "Now, We Are Breaking Up" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân đình đám xứ Hàn sau 3 năm vắng bóng.

Được biết, nam chính Yang Ki Yong đã nhập ngũ vào cuối tháng 8 vừa qua. Để chia tay “tình trẻ”, Song Hye Kyo đã đăng ảnh hình chụp bóng lưng của cô cùng Jang Ki Yong trên phim trường "Now, We Are Breaking Up" kèm dòng trạng thái gắn tên nhân vật trong phim là Yoon Jae Guk, Ha Young Eun.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 sau khi One the Woman kết thúc.

