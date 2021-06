Song Hye Kyo đóng cặp "phi công trẻ", độ hot lớn không ngờ

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 04:32 AM (GMT+7)

Ngỡ ngàng nhan sắc của ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn khi tái xuất sau ly hôn phi công trẻ

Sau 2 năm ly hôn chồng trẻ Song Joong Ki, Song Hye Ko mới chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up. Cũng trong năm nay, chồng cũ của người đẹp đã có màn trở lại ấn tượng và rất thành công với vai nam chính là một mafia trong phim truyền hình “Vincenzo” vừa kết thúc phát sóng.

Cách đây vài ngày, phía nhà sản xuất phim đã tung ra hình ảnh first look hé lộ tạo hình nhân vật của Song Hye Kyo và bạn diễn kém 11 tuổi Jang Ki Yong. Dù chênh lệch tuổi tác ngoài đời nhưng trên phim, Song Hye Kyo không hề lép vế so với người tình màn ảnh “phi công trẻ”.

Song Hye Kyo xinh đẹp bất chấp thời gian

Nhan sắc vượt trội và trẻ trung bất chấp thời gian của Song Hye Kyo lập tức “gây bão” mạng xã hội. Đặc biệt tại thị trường Trung Quốc nơi tên tuổi của ngọc nữ màn ảnh Hàn lên cao, Song Hye Kyo đã leo lên vị trí tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Weibo với hơn 4 triệu lượt tìm kiếm. Ngoài ra, từ khóa Song Hye Kyo cũng nhanh chóng lọt Top trending trên mạng Twitter.

Dù chênh lệch 11 tuổi nhưng Song Hye Kyo không hề lép vế so với bạn diễn "phi công trẻ"

Dự án phim mới của Song Hye Kyo dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Trong phim, mỹ nhân họ Song đảm nhận vai một trưởng nhóm thiết kế thời trang có tính cách độc lập, mạnh mẽ, coi trọng sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào việc yêu đương. Cô thay đổi quan điểm sau khi gặp nam phóng viên ảnh Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo từ sau vai nữ chính trong Encounter đóng cặp cùng Park Bo Gum.

Nguồn: http://danviet.vn/song-hye-kyo-dong-cap-phi-cong-tre-do-hot-lon-khong-ngo-50202118643136661.htm