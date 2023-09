Siêu sao bóng đá với những "cuộc dạo chơi" điện ảnh: Messi xuất hiện 6 giây thu về 60 tỉ đồng?

Messi

Gần đây, MV "Từ nơi tôi sinh ra" của Jack gây xôn xao cộng đồng mạng khi có sự xuất hiện của Messi. Tuy nhiên, ê-kíp của nam ca sĩ chưa rõ ràng về màn hợp tác với Messi và gây tranh cãi xung quanh vấn đề bản quyền hình ảnh của siêu sao sân cỏ.

Khi MV vừa được ra mắt, có thông tin cho rằng giọng ca 9X đã chi 60 tỉ đồng để mời Messi góp mặt trong dự án này. Tuy nhiên, đến ngày 3.9, phía Jack đã bác bỏ tin đồn.

Được biết, trước đó cầu thủ người Argentina mới tham gia đóng MV "Trofeo" của Maluma với nội dung tôn vinh những cống hiến trong sự nghiệp bóng đá.

Ngoài ra, tiền đạo PSG Lionel Messi làm khách mời đặc biệt trong "Los Protectores" - bộ phim truyền hình đang rất ăn khách tại quê nhà Argentina. Ngôi sao Argentina rất thoải mái và chuyên nghiệp với các bạn diễn trong suốt cảnh quay.

"Los Protectores" là một bộ phim truyền hình hài-chính kịch và được sản xuất bởi kênh truyền hình Star+. Bộ phim kể về ba người đại diện bóng đá gần như phá sản và quyết định hợp sức cùng nhau khi phát hiện một ngôi sao bóng đá. Phần một của bộ phim được công chiếu ngày 9/3/2022, còn phần hai sẽ ra mắt vào năm 2023.

Là siêu sao hàng đầu thế giới, Messi ký hợp đồng quảng cáo cho nhiều công ty như Pepsi, Lay's - nhãn hãng bimbim khoai tây số 1 thế giới đến từ Mỹ, hay Adidas - nhà tài trợ lớn nhất của anh.

Hiện tại, Messi đang liên tục toả sáng trong màu áo CLB Inter Miami của chủ tịch David Beckham. Trước đó, anh quyết định rời PSG theo dạng cầu thủ tự do sau khi mùa giải 2022/23 khép lại, đồng thời không trở lại đội bóng cũ Barcelona cũng như từ chối mức lương "khủng" từ Saudi Arabia.

Theo Forbes, siêu sao bóng đá người Argentina đã thu về 130 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Theo ước tính của Wealthy Gorilla, khối tài sản của siêu sao bóng đá này đang dừng ở con số 600 triệu USD.

Về đời tư, Messi hẹn hò với Antonella từ tháng 7 năm 2007 nhưng giấu kín đời sống cá nhân. Tháng 11 năm 2012, Antonella hạ sinh con trai đầu lòng Thiago cho Messi. Kể từ đó, mặc dù chưa có hôn thú chính thức nhưng ai cũng xem Antonella là vợ của Messi. 3 năm sau, cặp đôi đón em bé thứ hai là Mateo ra đời.

Antonella là mẫu phụ nữ hiền dịu, bao dung, kiên nhẫn. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Messi đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ những chấn thương cho đến các thất bại, rồi cả lần bị cáo buộc trốn thuế và bị tuyên án tù. Antonella và hai cậu con trai luôn bên cạnh Messi, giúp anh đứng vững trước sóng gió.

Messi bận rộn quanh năm với lịch thi đấu dày đặc ở các giải nên anh có rất ít thời gian ở nhà cùng 3 con trai. Tuy vậy, cầu thủ người Argentina này luôn cố gắng tận hưởng từng giây phút dù chỉ đơn giản là vui đùa hay xem TV với các con.

Ronaldo

Cristiano Ronaldo sở hữu vẻ ngoài như một minh tinh Hollywood. Siêu sao bóng đá từng góp mặt trong một bộ phim do đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cùng với minh tinh Angelina Jolie là "Hayat Koprusu" (tạm dịch: Nhịp cầu cuộc sống). Bộ phim xoay quanh cuộc sống và hành trình tị nạn đầy gian khổ của những người Syria.

"Bóng đá là cuộc sống của tôi và tôi muốn mình tham gia vào một bộ phim sau khi giải nghệ", Ronaldo chia sẻ với Four Four Two.

Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nội y và sau đó là các hãng đồng hồ, phụ kiện, quần áo nam, dầu gội, nước hoa... Năm 2014, anh mở thương hiệu đồ lót nam "CR7 Underwear" và gây chú ý khi làm người mẫu quảng bá.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo có bản hợp đồng với hãng Nike nổi tiếng. Hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỉ USD giúp anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2016 theo đánh giá của Forbes.

Ronaldo hiện thi đấu cho câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Saudi. Danh thủ và bạn gái lâu năm - Georgina Rodriguez chưa kết hôn nhưng họ đã chung sống nhiều năm và có hai con chung. Luật pháp áp dụng đối với người bản địa ở Ả Rập Saudi cấm các cặp đôi chưa kết hôn chung sống với nhau. Điều này là một chi tiết thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế thời gian qua.

Neymar

Tiền đạo người Brazil từng xuất hiện trong loạt phim truyền hình nổi tiếng của Tây Ban Nha "La Casa de Papel". Tiền đạo 27 tuổi vào vai một thầy tu trong phần ba.

Loạt phim xoay quanh hai vụ cướp, một ở Xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha và một ở Ngân hàng Tây Ban Nha, do nhân vật biệt danh "Professor" (Alvaro Morte thủ vai) làm đầu não.

Neymar vốn là một fan cuồng của "La Casa de papel" trong hai phần đầu. Nắm được thông tin đó, Netflix quyết định mời anh tham gia diễn xuất.

Loạt phim đã phá vỡ kỷ lục khán giả khi công chiếu phần ba với khoảng 34 triệu người xem trên toàn thế giới trong bảy ngày đầu.

Neymar được xem là cầu thủ nhận lương cao thứ tư trên thế giới. Theo Forbes, năm 2022, anh kiếm được 70 triệu USD từ bóng đá và 25 triệu USD từ các giao dịch khác.

Với những nguồn thu "khủng" như trên, Neymar sẵn sàng vung tiền cho nhiều sở thích đắt đỏ, cụ thể như đồng hồ, giày, ô tô và bất động sản. Anh còn là một biểu tượng thời trang với phong cách đa dạng, cá tính.

Sau khi chia tay Carolina, Neymar trải qua hàng loạt mối tình với nhiều chân dài nổi danh. Đến đầu năm 2022, anh công khai quan hệ tình cảm bằng nhiều tấm ảnh thân thiết trên trang cá nhân. Từ đó, Neymar thoải mái đưa Bruna cùng đi nghỉ, gặp mặt bạn bè hay đón năm mới cùng gia đình. Đầu năm 2022, cặp sao công khai hẹn hò sau đó chia tay vào mùa hè giữa tin đồn Neymar không chung thủy. Tuy nhiên, Bruna Biancardi đã bác bỏ tin này.

Tháng 4/2023, siêu sao PSG Neymar và người đẹp Bruna Biancardi hạnh phúc thông báo sắp đón con đầu lòng. Neymar đón tin vui trong thời gian nghỉ dưỡng thương mắt cá chân, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

David Beckham

Ngoài sự nghiệp sân cỏ, David Beckham từng vào vai chính mình trong ba phần phim "Goal" và góp mặt trong một tập đặc biệt của bộ phim sitcom "Only Fools and Horses".

Anh còn được biết đến là người mẫu nổi tiếng, đặc biệt là dòng sản phẩm nội y nam giới. Nhà thiết kế nổi tiếng Tommy Hilfiger từng đánh giá David Beckham là người mẫu đồ lót số một thế giới.

Với ngoại hình điển trai, David Beckham nhiều lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang. Hình ảnh lịch lãm, nam tính giúp ngôi sao người Anh nhận được nhiều hợp đồng thời trang, đồ thể thao, nước tăng lực...

David Beckham đã có ý định lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật từ rất lâu, cụ thể là sau khi anh giã từ sân cỏ. Năm 2019, ông bố bốn con ra mắt công ty truyền thông Studio 99 và từng bước tấn công thị trường phim ảnh.

Cựu danh thủ David Beckham là chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, nơi mà Messi đang thi đấu. Cũng vì vậy mà nhất cử nhất động của ngôi sao lừng danh người Anh đều nhận được nhiều quan tâm.

Năm 1999, đám cưới danh thủ người Anh và ca sĩ đình đám nhóm Spice Girls diễn ra trong sự quan tâm của người hâm mộ toàn thế giới. Sau 24 năm bên nhau, cặp đôi luôn giữ được sự bền chặt.

Vào tháng 4/2021, tờ Mirror đã cho biết khối tài sản của cặp đôi này đạt mức 1 tỷ USD. David Beckham ngoài sự nghiệp bóng đá còn sở hữu 3 công ty khác nhau. Vợ anh không chỉ là nữ ca sĩ, người mẫu mà còn là bà chủ thời trang với thương hiệu riêng. Cô vẫn là giám đốc công ty Spice Girls Ltd. Cặp vợ chồng này còn đầu tư khá nhiều cho bất động sản.

