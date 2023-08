Tình cũ siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời ở Mỹ

Theo tờ People, nữ diễn viên Sharon Farrell đã qua đời vào ngày 15/5 tại Trung tâm Y tế LA Downtown (Los Angeles, Mỹ) ở tuổi 82. Tuy nhiên, đến ngày 2/8 vừa qua, chị gái của cố diễn viên mới thông báo trên trang Facebook cá nhân.

Nữ diễn viên Sharon Farrell qua đời vào giữa tháng 5 nhưng tới đầu tháng 8 gia đình mới tiết lộ thông tin này với truyền thông.

Xác nhận với tờ The Hollywood Reporter ngày 5/8, con trai của Sharon Farrell là Chance Boyer cho biết, mẹ anh qua đời vì tuổi già tại một bệnh viện ở Quận Cam, California. Sharon Farrell sinh năm 1940 tại Iowa, Mỹ. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim It's Alive (1974), Lone Wolf McQuade (1983), Night of the Comet (1984), Can’t Buy Me Love (1987),...

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh thành công, cái tên Sharon Farrell được nhiều người biết đến nhờ lịch sử tình ái phong phú. Bà từng có thời gian hẹn hò với siêu sao võ thuật đình đám Lý Tiểu Long (Bruce Lee).

Sharon Farrell từng là người tình của cố ngôi sao Lý Tiểu Long.

Trong cuốn sách Bruce Lee: A Life xuất bản năm 2018 của tác giả Matthew Polly cũng hé lộ mối tình tay ba giữa Lý Tiểu Long - Sharon Farrell - Steve McQueen. Bông hồng nước Mỹ là lý do chính khiến Lý Tiểu Long và McQueen không đóng phim cùng nhau, khiến tình bạn của cả hai dần rạn nứt.

Được biết, Steve McQueen và Lý Tiểu Long là bạn tốt của nhau. Cả hai quen biết thông qua nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jay Sebring. Cả hai bắt đầu tình bạn từ việc MCQueen thuê Lý Tiểu Long dạy kungfu. Khi tình bạn giữa Lý Tiểu Long và MCQueen trở nên sâu sắc hơn, sự xuất hiện của Sharon Farrell khiến hai người đàn ông thay đổi khi phải lòng nữ diễn viên xinh đẹp.

Lý Tiểu Long và Steve McQueen là bạn thân đồng thời cả hai cũng phải lòng Sharon.

Sharon Farrell cho biết, cô gặp gỡ Lý Tiểu Long khi anh đang làm cố vấn võ thuật cho bộ phim The Wrecking Crew năm 1969. Vào thời điểm đó, vợ của Lý Tiểu Long vừa mới sinh con thứ hai - Shannon Lee (Lý Hương Ngưng).

Tuy nhiên, Lý Tiểu Long vẫn phải lòng Farrell và đi đến bãi đậu xe của hãng phim MGM để gặp người đẹp, dụ dỗ cô "lên giường". Nhớ lại lần gặp với Lý Tiểu Long, Farrell nói: “Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi từng hẹn hò có thân hình đẹp như vậy; cơ bụng hoàn hảo, từng múi rất rắn rỏi. Bruce là người tình tuyệt vời nhất mà tôi từng hẹn hò. Anh ấy quá am hiểu về cơ thể phụ nữ".

Nữ diễn viên thừa nhận Lý Tiểu Long là tình yêu của đời mình.

Sharon cũng thú nhận, Lý Tiểu Long là người "đưa cô lên mặt trăng sau đó quay lại trái đất". Tuy nhiên, khi đó, siêu sao võ thuật người Trung Quốc đã có gia đình. Cuối cùng, Sharon Farrell quyết định chia tay Lý Tiểu Long để hẹn hò với Steve McQueen - bạn thân của ngôi sao họ Lý. "Steve là người bảo vệ tôi. Tôi muốn ở bên anh ấy nhưng Bruce mới là tình yêu của đời tôi", Sharon nói trong cuốn Bruce Lee: A Life.

Dù Sharon nói lời chia tay nhưng Lý Tiểu Long vẫn không quên được cô. Khi biết người tình đóng phim cùng bạn thân của mình là Steve McQueen ở Mississippi, Lý Tiểu Long đã bí mật đến phim trường để tìm cô.

"Anh ấy bất ngờ xuất hiện và dùng tay bịt miệng tôi lại, thầm thì nói: 'Tại sao em không gọi lại cho anh? Em thực sự nghĩ rằng anh không thể tìm thấy em sao'. Sau đó, anh ấy kéo tôi vào phòng thay đồ. Chúng tôi cố gắng làm mọi chuyện trong lặng lẽ, để tránh tai mắt. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã thú nhận với Bruce việc tôi đang hẹn hò với Steve và cho rằng, cả hai không nên lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa", nữ diễn viên kể lại.

Sharon và Steve McQueen trong một bộ phim hợp tác chung.

Trước khi vướng vào mối tình tay ba với Steve McQueen và Lý Tiểu Long, Sharon Farrell từng kết hôn với nam diễn viên Andrew Prine vào năm 1962. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng ly hôn khi sống chung được 1 tháng 10 ngày.

Nữ diễn viên có một cậu con trai là Chance Boyer - kết quả của mối tình với nam diễn viên John F. Boyer. Sau khi đường ai nấy đi với John, Sharon tiếp tục hẹn hò với Ron DeBlasi, Steve Salkin và đạo diễn Dale Trevillion.

