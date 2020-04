Siêu mẫu gốc Việt luyện võ 8 tiếng mỗi ngày để đóng phim hành động

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 20:16 PM (GMT+7)

Sau thời gian “khuấy đảo” làng thời trang thế giới, nữ người mẫu sinh năm 1983 quyết định trở về Việt Nam lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Mới đây, ê-kip sản xuất bộ phim bom tấn hành động “578” đã công bố về sự tham gia của siêu mẫu gốc Việt đình đám thế giới Jessica Minh Anh.

Dù bận rộn nhưng Jessica Minh Anh vẫn sắp xếp thời gian và nhận lời về Việt Nam tham gia bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên”. Với quyết tâm mãnh liệt chinh phục điện ảnh quốc tế, siêu mẫu chọn ra mắt với vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh hành động: “Trước đây tôi từng làm việc với rất nhiều đạo diễn và các nhà sản xuất ở nhiều quốc gia, tuy nhiên sau khi trao đổi và tìm hiểu về dự án, tác phẩm và tác giả, tôi phấn khích muốn tham gia dự án phim “578: Phát đạn của kẻ điên”.

Jessica Minh Anh là siêu mẫu gốc Việt đình đám thế giới

Cô nói thêm: “Có một mối duyên rất kỳ lạ trong lần hợp tác này. Ngay sau khi vừa kết thúc thành công show diễn thời trang tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ và chuẩn bị bay sang Pháp, tôi nhận được lời mời của đạo diễn Lương Đình Dũng nên đã bay về Việt Nam. Sau khi làm việc trực tiếp và quyết định tham gia phim thì ở châu Âu bắt đầu xuất hiện một vài ca nhiễm virus Covid 19 và chỉ trong vòng vài ngày, dịch bệnh bỗng nhiên bùng lên rất khủng khiếp. Lúc này cả tôi và gia đình đều cảm thấy an tâm vì đang ở một đất nước an toàn, kiểm soát dịch bệnh tốt”.

Từ giờ cho tới lúc quay lại nước ngoài, Jessica Minh Anh dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, nghiên cứu phim và tập luyện cho vai diễn. Với một tác phẩm điện ảnh đậm chất hành động như “578: Phát đạn của kẻ điên”, Jessica Minh Anh cũng giống như dàn cast phải tham gia tập luyện võ thuật với cường độ cao 6-8 tiếng một ngày: "Là một người mẫu, tôi luôn luyện tập thể thao đều đặn, nên hy vọng có thể đảm nhận tốt phần võ thuật và hành động của phim theo ý tưởng, dù nó rất khó của đạo diễn. Chắc chắn sẽ có nhiều thử thách trong quá trình luyện tập và quay phim, nhưng thay vì lo lắng, tôi cảm thấy phấn chấn để bắt đầu", Jessica Minh Anh tự tin.

Chia sẻ về vai diễn và bộ phim, cô nói: "Tôi nghĩ cái hay nhất khi đóng phim là thử thách bản thân với những nhân vật đa chiều và khác lạ. Ngoài đời tôi rất hay cười, hoà đồng, suy nghĩ tích cực, luôn nhìn thấy điểm tốt của người đối diện, nên khi nhận vai diễn này, tôi thật sự hứng thú biến hóa thành một người khác. Có lẽ điểm giống nhau nhất giữa tôi và nhân vật là cá tính mạnh và quyết liệt trong công việc".

Chia sẻ về việc lựa chọn Jessica Minh Anh cho vai diễn, đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ: “Dưới góc nhìn điện ảnh, cô ấy có đôi mắt sắc lạnh, chất Á Đông đặc biệt. Cô ấy có hình thể tốt, kinh nghiệm biểu diễn thời trang cũng là một lợi thế khi sang với điện ảnh. Tôi từng xem cô ấy trình diễn thời trang cách đây nhiều năm, vai diễn tôi cần tìm là một diễn viên cá tính mạnh đúng là rất khó, thật tình cờ lúc đấy lại xem được một chương trình của cô ấy nên đã mời thử. Trong bộ phim, cô ấy có thể tạo nên thế giới riêng mình. Jessica Minh Anh sẽ mang một âm hưởng riêng vào phim...”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng dành nhiều lời khen cho Jessica Minh Anh

Cùng Jessica Minh Anh, dàn diễn viên được nhà sản xuất công bố gồm Hoa hậu H’Hen Niê, Nam Vương Ngọc Tình, vận động viên vô địch Seagame Hà Văn Hiếu, võ sư Tuấn Hạc đều là những gương mặt rất nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau với sức hút riêng biệt đến từ ngoại hình, phong thái và phong cách sống. Điểm chung duy nhất là họ đều là những tân binh màn ảnh.

Jessica Minh Anh tham gia vào làng thời trang từ năm 15 tuổi

Jessica Minh Anh là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu thời trang. 15 tuổi, Jessica Minh Anh đã đến với làng thời trang. Cô gái sinh năm 1983 với vóc dáng siêu gầy (size 0) quyết định thành lập công ty tổ chức sự kiện thời trang cao cấp J Model Management chỉ một tháng sau khi tốt nghiệp Cao học.

Cô không chỉ là siêu mẫu nổi tiếng thế giới mà còn là nổi tiếng với cương vị nhà sản xuất của hàng loạt các show thời trang đình đám ở khắp các châu lục. Cô có thể biến các biểu tượng kiến trúc và văn hóa đặc trưng của các quốc gia thành sàn diễn thời trang: cầu kính Skywalk giữa hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, công viên Gardens By The Bay của Singapore, tháp Eiffel ở thủ đô Paris, hay mới đây nhất là sân bay quốc tế John F. Kennedy của Mỹ… Hàng loạt dự án thời trang của cô tại nhà máy năng lượng mặt trời Gemasolar ở Tây Ban Nha, đập thủy điện Hoover Mỹ, tàu Race For Water của Malaysia... mang đến cho giới trẻ những góc nhìn lạ lẫm về năng lượng tái tạo và góp phần hướng tới việc bảo vệ môi trường.

Nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, Jessica Minh Anh còn được mời vào ghế giám khảo của cuộc thi Hoa Hậu Anh vào năm 2014. Từ đó, cô có nhiều mối quan hệ với giới người mẫu nước Anh và tổ chức cũng như tự trình diễn nhiều buổi trình diễn thời trang ở xứ sở sương mù.

Bởi có sự thành công mang tầm đẳng cấp quốc tế, Minh Anh được mời ngồi vào ghế ban giám khảo cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 cùng NTK Công Trí và người mẫu Võ Hoàng Yến.

