Hoàng Nam từng là ai sau thất bại “Thế hệ kỳ tích” và sang Campuchia làm YouTube

Hoàng Nam – từ MC truyền hình đến YouTuber “Hãy thách thức tôi” có hơn 4 triệu lượt theo dõi

Hoàng Nam (tên đầy đủ Lê Hoàng Nam, sinh năm 1984) là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam trước khi được đông đảo khán giả biết đến với vai trò YouTuber qua chương trình Hãy thách thức tôi. Hành trình nghề nghiệp của anh là sự chuyển mình đáng chú ý từ một MC truyền hình sang nhà sáng tạo nội dung số tiên phong trong lĩnh vực khám phá – thử thách.

Trước khi gắn bó với các chương trình thực tế và nền tảng YouTube, Hoàng Nam từng là MC quen thuộc của nhiều chương trình trên sóng VTV, đặc biệt ở mảng văn hóa – du lịch – đời sống. Anh tham gia dẫn dắt và thực hiện các chương trình như Nét ẩm thực Việt trong Cà phê sáng, S Việt Nam, Nét đẹp dân gian… Với phong cách dẫn chuyện mạch lạc, gần gũi và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Hoàng Nam để lại dấu ấn là một MC trẻ trung, giàu năng lượng và có chiều sâu trong cách kể chuyện về văn hóa Việt.

Hoàng Nam trong các chương trình thực tế. Ảnh: FBNV

Năm 2014, Hoàng Nam tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả truyền hình khi tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, kết đôi cùng Milo Lan Trinh. Dù không đi đến chặng cuối, nhưng sự nhanh nhạy, bản lĩnh, khả năng thích ứng với thử thách và tinh thần đồng đội của anh đã giúp Hoàng Nam ghi điểm trong mắt người xem. Đây cũng được xem là cột mốc giúp anh đến gần hơn với khán giả đại chúng, mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Sau một thời gian không xuất hiện nhiều trước công chúng, Hoàng Nam quay trở lại với vai trò hoàn toàn khác: người dẫn dắt và trực tiếp trải nghiệm các thử thách mạo hiểm trong chương trình Challenge me - Hãy thách thức tôi. Khác với hình ảnh MC đứng ngoài quan sát, Hoàng Nam chọn cách tự mình dấn thân, đối mặt với những địa điểm hoang sơ, những thử thách nguy hiểm và các tình huống gay cấn. Chính sự chân thật, không tô vẽ cùng tinh thần “dám đi – dám thử” đã giúp chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hoàng Nam trong một chương trình thực tế. Ảnh: FBNV

Từ một chương trình mang tính khám phá, Hãy thách thức tôi dần phát triển mạnh mẽ trên nền tảng YouTube, trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Hoàng Nam. Những chuyến đi đến rừng sâu, hang động, vùng đất bí ẩn hay những trải nghiệm “không dành cho số đông” đã tạo nên bản sắc riêng cho anh giữa thị trường nội dung số ngày càng cạnh tranh. Việc kênh YouTube Challenge me – Hãy thách thức tôi sở hữu 4,26 triệu lượt theo dõi, cùng lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của Hoàng Nam trong vai trò mới.

Hoàng Nam và dấu ấn điện ảnh qua "Đèn âm hồn" và "Thế hệ kỳ tích"

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và sáng tạo nội dung số, Hoàng Nam – YouTuber được biết đến rộng rãi qua kênh Challenge me – Hãy thách thức tôi – đã chính thức bước chân vào địa hạt điện ảnh với hai dự án phim ra rạp trong năm 2025. Đây được xem là giai đoạn thử thách lớn trong hành trình nghề nghiệp của anh, khi lựa chọn rời khỏi “vùng an toàn” để theo đuổi những tham vọng mới trên màn ảnh rộng.

Hoàng Nam khi làm phim Đèn âm hồn. Ảnh: FBNV

"Đèn âm hồn" – canh bạc lớn và thành quả đáng ghi nhận

Đèn âm hồn là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Hoàng Nam, được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Thuộc thể loại bí ẩn – kinh dị, bộ phim được anh ấp ủ và chuẩn bị trong hơn một năm, với sự đầu tư nghiêm túc cả về thời gian lẫn tài chính.

Vượt qua những hoài nghi ban đầu về khả năng một YouTuber chuyển hướng làm phim điện ảnh, Đèn âm hồn nhanh chóng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 11 ngày ra rạp, đưa Hoàng Nam gia nhập nhóm các đạo diễn có phim trăm tỷ của điện ảnh Việt. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu mà còn cho thấy sự đón nhận nhất định của khán giả đối với nỗ lực nghiêm túc của anh trong lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều xoay quanh nội dung và phong cách thể hiện. Tuy vậy, nhìn một cách tổng thể, Đèn âm hồn vẫn được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Hoàng Nam từ nhà sáng tạo nội dung số sang đạo diễn điện ảnh.

Hoàng Nam đầu tư toàn bộ tài sản cho điện ảnh. Ảnh: FBNV

"Thế hệ kỳ tích" – tham vọng của Hoàng Nam và cú ngã nhiều bài học

Sau thành công của Đèn âm hồn, Hoàng Nam tiếp tục đầu tư cho dự án điện ảnh thứ hai mang tên Thế hệ kỳ tích. Bộ phim được thực hiện với kinh phí khoảng 26 tỷ đồng, phần lớn do chính anh tự xoay xở, bao gồm cả tiền tích lũy và vay mượn, thể hiện quyết tâm theo đuổi con đường làm phim chuyên nghiệp.

Thế hệ kỳ tích hướng đến đề tài đời sống, khắc họa chân dung con người và nhịp sống Hà Nội thông qua những lát cắt quen thuộc như văn hóa vỉa hè, không gian đô thị và hành trình cảm xúc của người trẻ trên con đường tìm kiếm đam mê. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của ê-kíp, bộ phim không tạo được hiệu ứng tích cực tại phòng vé. Doanh thu trong những ngày đầu công chiếu ở mức thấp, khiến tác phẩm sớm được xem là thất bại về mặt thương mại.

Chính Hoàng Nam cũng thẳng thắn thừa nhận Thế hệ kỳ tích là một “cú ngã đau”, không chỉ về tài chính mà còn trong cách anh nhìn nhận con đường làm điện ảnh. Sự đầu tư lớn nhưng không thu hồi được vốn đã đẩy anh vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng gần như “trắng tay”. Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn và khán giả cho rằng kịch bản, nhịp phim và cách kể chuyện là những điểm hạn chế khiến bộ phim chưa chạm được đến số đông.

Hoàng Nam quyết định từ bỏ điện ảnh, sang Campuchia làm Youtube.

Hoàng Nam từ bỏ điện ảnh sang Campuchia tiếp tục làm YouTube sau thất bại của "Thế hệ kỳ tích"

Sau những thăng trầm với điện ảnh, đặc biệt là cú ngã tài chính từ Thế hệ kỳ tích, Hoàng Nam thừa nhận anh buộc phải tạm dừng con đường làm phim để ổn định lại cuộc sống. Thay vì tiếp tục theo đuổi điện ảnh trong bối cảnh nhiều rủi ro, Hoàng Nam lựa chọn quay trở về với thế mạnh quen thuộc là sáng tạo nội dung trên YouTube.

Mới đây, anh sang Campuchia để bắt đầu lại hành trình làm YouTuber, tập trung vào các video trải nghiệm, khám phá đời sống, văn hóa và những câu chuyện hậu trường ít được biết đến. Quyết định “chia tay điện ảnh” trong giai đoạn này được Hoàng Nam xem như một bước lùi cần thiết, nhằm tái tạo năng lượng, trả nợ và chuẩn bị cho những hướng đi dài hơi hơn trong tương lai.