Sau khi chi 2 tỷ làm album, Mars Anh Tú báo tin vui bất ngờ

Vốn được khán giả biết nhiều đến với nghệ danh Tú Dưa nhưng hiện tại khi quyết định trở lại với vai trò ca sĩ sau 12 năm vắng bóng, anh đã quyết định lấy một tên mới: Mars Anh Tú. Sau khi chi 2 tỷ làm album, anh vừa có màn trình diễn trước hàng nghìn khán giả Sài thành trong lễ hội âm nhạc Hò Dô (HOZO 2022) tại TP HCM. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với mái tóc dài lãng tử “đậm chất Ý” và dành tặng khán giả TP HCM những ca khúc như một sự “cô đọng” của mini concert The Ballad của anh.

Mars Anh Tú "cháy" hết mình trong lễ hội âm nhạc Hò Dô (HOZO 2022) tại TP HCM

Anh Tú trình diễn một số ca khúc như Vết Son, Ngày Em Quay Lại, Mashup Hối Hận Trong Anh ft Nắm Lấy Tay Anh và Thu Đi Rồi Đến Hạ. Đây cũng là lần đầu tiên anh trình diễn cùng 2 ca sĩ siêu thực trên sân khấu Nguyễn Huệ, đó chính là Michau và Damsan.

Mars Anh Tú và nhạc sĩ Huy Tuấn

2 ca sĩ siêu thực là Michau và Damsan cùng biểu diễn trên sân khấu

Việc xuất hiện và trình diễn tại sân khấu lễ hội âm nhạc Hò Dô (HOZO 2022) tại TP HCM cũng là màn trình diễn đầu tiên của Mars Anh Tú sau khi chính thức đánh dấu sự trở lại với âm nhạc trong vai trò ca sĩ, mà dấu mốc chính là Mini concert The Ballad diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 5/12 vừa qua.

Màn trình diễn đầu tiên của Mars Anh Tú sau khi chính thức đánh dấu sự trở lại với âm nhạc nhận được đón nhận nhiệt tình

Anh cho biết: “Thời gian tới, tôi sẽ đi đi về về giữa Hà Nội và TP HCM cũng như các tỉnh thành trên cả nước để có thể được hát, được cháy nhiều hơn với vai trò ca sĩ, khỏa lấp hơn 12 năm làm nhạc sĩ và ít được cầm mic trước đây”. Đây là một tin vui bất ngờ với những người hâm mộ giọng ca cựu thành viên nhóm Quả dưa hấu. Bởi trong 12 năm qua, anh chỉ chủ yếu dành thời gian cho sáng tác. Không ít fan cảm thấy tiếc nuối, mong chờ giọng hát có chất riêng trong nhóm nhạc nổi tiếng một thời sẽ trở lại để "không phí phạm" chất giọng tuyệt vời đó. Trong Mini concert The Ballad, MC Phí Linh đã đọc những dòng tâm sự của một fan viết cho Mars Anh Tú với niềm mong mỏi anh trở lại và cuối cùng, anh đã quyết định comeback để thỏa mãn niềm mong chờ, hy vọng của fan.

Được hát, được "cháy" nhiều hơn với vai trò ca sĩ sau 12 năm là mong muốn cháy bỏng của Anh Tú hiện tại

Mars Anh Tú là nghệ danh mới đánh dấu sự trở lại với vai trò ca sĩ của nhạc sĩ Tú Dưa. Anh đánh dấu sự trở lại của mình bằng series âm nhạc Man To Musik và sau đó là album và mini concert cùng tên The Ballad, gồm 6 ca khúc do anh tự sáng tác với những trải nghiệm đầy mới mẻ.

Màn "lột xác" của Tú Dưa khi đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú, nuôi tóc dài, theo đuổi phong cách lãng tử

Không chỉ đổi nghệ danh, anh còn khiến người hâm mộ bất ngờ vì màn "lột xác" khi theo đuổi phong cách lãng tử. Anh nuôi tóc dài, tập gym để giảm từ 73 kg về 68 kg - số cân của thời thanh niên. Bên cạnh đó, Mars Anh Tú cũng nỗ lực thay đổi phong cách bằng cách làm việc với stylist trẻ. "Tôi muốn đem đến hình ảnh nghệ sĩ lãng tử, phong trần nhưng cũng lịch lãm chứ không còn hình ảnh bụi bặm, nổi loạn như thời trẻ với độ tuổi này nữa", nam ca sĩ nói.

Anh Tú giảm cân, nỗ lực thay đổi khi trở lại thị trường âm nhạc với vai trò ca sĩ

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sau-khi-chi-2-ty-lam-album-mars-anh-tu-bao-tin-vui-bat-ngo-c47a1938...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sau-khi-chi-2-ty-lam-album-mars-anh-tu-bao-tin-vui-bat-ngo-c47a19386.html