Sao 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

Trang Sinchew xác nhận thông tin hôm 4/11.

Theo HK01, nhiều năm nay, sức khỏe Lâm Thượng Vũ không tốt. Ông được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng vào năm 1994 và đã chiến đấu với căn bệnh này hơn 20 năm. Từ 2020, ông bị tụt cân, phải đeo trợ thính, tình trạng nói lắp càng nặng. Không thể tiếp tục diễn xuất, ông giữ tinh thần lạc quan, tập trung vào công việc hậu trường như viết kịch bản, sáng tác và viết lời bài hát.

Diễn viên Lâm Thượng Vũ trên màn ảnh. Ảnh: TVB

Lâm Thượng Vũ sinh tại Chợ Lớn, Việt Nam, là một trong những trụ cột của giới kịch nghệ Hong Kong. Ông tốt nghiệp Học viện Baptist (tiền thân của Đại học Baptist Hong Kong), sau đó gia nhập Đoàn kịch nói Hong Kong, biểu diễn nhiều vở kịch sân khấu và đóng phim. Năm 1989, ông gia nhập đài TVB. Bộ phim truyền hình đầu tiên Thượng Vũ tham gia là Thiêu đốt tuế nguyệt, trong đó ông vào vai Bồ Công công, một thái giám kiêm ngự trù vào cuối thời Thanh.

Sau khi gia nhập TVB, chỉ trong 7 năm, Lâm Thượng Vũ đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim truyền hình, bao gồm Võ tôn thiếu lâm, Anh hùng xạ điêu bản 1994... Ông rời TVB vào năm 1996.

Ông được đồng nghiệp đánh giá là người kín tiếng, điềm đạm và luôn đặt công việc tập thể lên hàng đầu, không thích phô trương dù có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nghệ thuật.