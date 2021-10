Sao "Tam Quốc Diễn Nghĩa": Đóng phim 40 năm chưa mua nổi nhà, tuổi 82 vẫn phải làm việc này

Từng nổi tiếng với nhiều vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhưng hiện tại nam diễn viên vẫn có cuộc sống hạnh phúc, không màng danh lợi.

Ngụy Tông Vạn là một cây "đại thụ" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên "Tam Quốc Diễn Nghĩa" không chỉ được yêu mến, kính trọng nhờ tài năng mà còn bởi thái độ làm việc nghiêm túc và lối sống giản dị.

Chàng công nhân có niềm đam mê nghệ thuật

Ngụy Tông Vạn sinh năm 1938 tại Thượng Hải, trong một gia đình có nhiều anh chị em. Từ nhỏ, ông đã rất yêu thích nhạc kịch nên thường xuyên đi xem biểu diễn mặc cho bố mẹ cấm cản. Khi mới 9 tuổi, ông đã có thể hát dòng nhạc này một cách thuần thục mặc dù không được đào tạo bài bản.

Khi trở thành công nhân nhà máy, Ngụy Tông Vạn không từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật.

Năm 1955, việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn. Do vậy, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Ngụy Tông Vạn xin vào làm công nhân trong nhà máy hơi nước ở Thượng Hải. Trước những khó khăn đầu tiên của cuộc đời, ông vẫn không từ bỏ tình yêu dành cho nghệ thuật. Không chỉ tham gia đội kịch nghiệp dư trong nhà máy, Ngụy Tông Vạn còn nộp đơn thi vào Học viện Sân khấu Thượng Hải sau 4 năm.

Ban đầu, giám thị đã ngăn cản Ngụy Tông Vạn vì ngoại hình gầy gò, ốm yếu của ông không phù hợp để trở thành diễn viên. Tuy nhiên, dựa vào những kinh nghiệm khi tham gia đội kịch của nhà máy, Ngụy Tông Vạn đã nhận được lời khen ngợi từ các thí sinh và chinh phục tất cả giáo viên trong phòng thi. Trải qua 2 vòng thi, Ngụy Tông Vạn là thí sinh nổi bật nhất trong số 1.000 người đăng ký vào Học viện.

Con đường nghệ thuật của Ngụy Tông Vạn gặp nhiều trắc trở.

Năm 21 tuổi, Ngụy Tông Vạn thi đỗ vào khoa diễn xuất của Nhà hát kịch Thượng Hải. Trong 4 năm học, Ngụy Tông Vạn đạt nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Ngụy Tông Vạn lại không hề bằng phẳng. Ước mơ trở thành diễn viên của Ngụy Tông Vạn không được gia đình ủng hộ. Cha ông là người phản đối quyết liệt nhất vì cho rằng nghề này không đáng được tôn trọng. Ngụy Tông Vạn từng bị đuổi ra khỏi nhà bởi không nghe lời cha. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù được đánh giá cao ở Nhà hát kịch Thượng Hải nhưng Ngụy Tông Vạn vẫn chưa có nhiều cơ hội biểu diễn.

Nổi tiếng ở tuổi 54, không bao giờ đóng quảng cáo

Không sở hữu ngoại hình nổi bật, tưởng chừng nam diễn viên họ Ngụy khó có thể bứt phá trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng, ông đã chứng minh tài năng có thể làm tất cả. Ở tuổi 44, cuối cùng Ngụy Tông Vạn cũng có vai diễn đầu tiên trong bộ phim "One and Eight" (Nhất cá hòa bát cá). Cơ hội nhận vai diễn đến với ông một cách tình cờ sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi. Khi đoàn phim tìm kiếm diễn viên có ngoại hình đặc biệt và Ngụy Tông Vạn đã lọt vào tầm ngắm của đạo diễn.

Vai diễn đầu tay của Ngụy Tông Vạn trong phim "Nhất cá hòa bát cá".

Tuy nhiên, với vai diễn này, khán giả chỉ nhớ mặt ông chứ chưa thực sự ấn tượng đến cái tên Ngụy Tông Vạn. Mãi cho đến khi 54 tuổi, vai phản diện trong bộ phim "Sanmao Junjun" mới thực sự khiến Ngụy Tông Vạn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Theo Sohu, ban đầu ông không nhận lời mời đóng bộ phim này vì vai diễn trong phim phải tranh đấu với một đứa trẻ. Tuy nhiên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cảm thấy xấu hổ vì bị từ chối nên phải quỳ gối xin ông tham gia tác phẩm truyền hình. Kể từ đó, Ngụy Tông Vạn được nhiều người biết đến.

Với lối diễn tự nhiên, chân thực nhưng vô cùng sâu sắc, Ngụy Tông Vạn giành nhiều thiện cảm của khán giả. Dù xuất phát điểm là diễn viên hài nhưng ông vẫn hoàn thành tốt nhiều dạng vai khác nhau. Tài năng của ông được khẳng định với các giải thưởng diễn xuất tại nhiều Lễ trao giải phim ảnh danh giá như giải Kim Kê, Kim Ưng, Bách Hoa, Phi Thiên...

Vai diễn đã khiến Ngụy Tông Vạn vụt sáng thành ngôi sao điện ảnh ở tuổi 54.

Ngoài tài năng diễn xuất, Ngụy Tông Vạn còn nổi tiếng là một người làm việc rất có tâm, nếu kịch bản không hay ông vẫn sẽ từ chối dù cát-xê cao. Ông cũng là một trong số ít những nghệ sĩ Trung Quốc chưa từng nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào dù rất nổi tiếng. Nguyên nhân từ chối của ông chính là "không muốn bán rẻ danh dự, nói dối công chúng khi chưa từng sử dụng qua sản phẩm". Với ông, lợi ích kinh tế không phải là đích đến của người nghệ sĩ. Ngụy Tông Vạn từng chia sẻ, dù rất yêu nghề nhưng ông cũng hiểu rõ diễn viên chỉ là một nghề chứ không phải công việc theo suốt cuộc đời của ông.

Vai diễn Tư Mã Ý kinh điển trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa"

Ngụy Tông Vạn với tạo hình nhân vật Tư Mã Ý trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" năm 1994.

Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nhà văn La Quán Trung, bộ phim truyền hình "Tam Quốc Diễn Nghĩa" phát sóng năm 1994 đã chinh phục khán giả khắp châu Á. Với kinh phí đầu tư lớn, dàn diễn viên lên tới 1000 người đem lại những thước phim vô cùng hoành tráng và chân thực, cho đến nay tác phẩm này vẫn là phim lịch sử Trung Quốc hay nhất mọi thời đại.

Nhờ thành công của "Tam Quốc Diễn Nghĩa", nhiều nhân vật trong phim được khán giả yêu mến và ấn tượng sâu sắc, "Tư Mã Ý" Ngụy Tông Vạn là một trong số đó. Cùng với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý là một nhân vật nổi tiếng đa mưu túc trí trong lịch sử thời Tam Quốc. Không chỉ là "kỳ phùng địch thủ" của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý còn được coi là nhân vật hiếm hoi có thể hiểu thấu tâm can của Khổng Minh. Ông đã đẩy lui 6 lần xuất chinh của quân Thục, giữ yên bờ cõi nước Ngụy và cuối cùng giành chiến thắng trước Gia Cát Lượng bởi tài trí và đặc biệt là nhờ khả năng nhẫn nhịn hơn người của mình.

Tài năng diễn xuất của Ngụy Tông Vạn được đánh giá đạt tầm "bậc thầy".

Ngụy Tông Vạn đã tái hiện một cách vô cùng sống động nhân vật lịch sử nổi tiếng này. Phiên bản Tư Mã Ý của Ngụy Tông Vạn được nhận xét là vai diễn kinh điển khó ai có thể so sánh. Điển hình trong cảnh phim “kế không thành” đã thể hiện tài năng diễn xuất của một "bậc thầy". Nét biểu cảm của Ngụy Tông Vạn khi nhắm mắt nghe ngóng tình hình và dùng ánh mắt để dò xét đối phương, thể hiện được sự đa nghi và mưu lược thần tài của một lão tướng.

Vào thời điểm đóng phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Ngụy Tông Vạn đã ở ngưỡng tuổi 50. Vì tuổi cao sức yếu, ông đã bị ngã ngựa nhiều lần trong lúc quay phim. Hơn nữa, để có tạo hình giống Tư Mã Ý trong nguyên tác, Ngụy Tông Vạn phải trải qua nhiều khó khăn. Ông phải đội mũ sắt trong nhiều giờ đồng hồ. Sau nhiều ngày quay phim, ông cũng thường xuyên ở trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt.

Vì tuổi cao sức yếu nên trong quá trình đóng phim, Ngụy Tông Vạn gặp nhiều khó khăn.

Sau "Tam Quốc Diễn Nghĩa", nghệ sĩ sinh năm 1938 tham gia nhiều phim nổi tiếng như "Thủy Hử", "Thiên Long Bát Bộ", "Thất tình 33 ngày", "Cách mạng Tân Hợi.". Những năm gần đây, ông đóng vai nhỏ trong một số phim truyền hình.

Tuổi 82 sống giản dị, giúp vợ làm việc nhà

Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời giàu có, sở hữu biệt phủ, vinh thự xa hoa nhờ biết "tranh thủ" kiếm tiền từ các dự án ngoài nghệ thuật, Ngụy Tông Vạn lại sống rất giản dị, không biệt thự xa hoa, không xe sang. Thậm chí, sau gần 40 năm đóng phim, Ngụy Tông Vạn vẫn chưa đủ tiền mua nhà.

Ngụy Tông Vạn hạnh phúc bên người vợ hơn ông 6 tuổi.

Bù lại, Ngụy Tông Vạn vẫn có một gia đình hạnh phúc bên người vợ yêu thương và thấu hiểu chồng. Ngụy Tông Vạn quen con gái chủ nhà trọ hơn ông 6 tuổi. Lúc mới kết hôn, hai vợ chồng sống trong căn phòng hơn 10 mét vuông, tối tăm, ẩm thấp. Đồ đạc trong phòng chỉ có chiếc giường và một chiếc bàn. Vợ ông không làm trong ngành giải trí, đã có một đời chồng và một cô con gái riêng.

Về đời tư, Ngụy Tông Vạn là một người chồng mẫu mực và một người cha hiền lành. Ông vẫn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho con gái riêng của vợ. Ngụy Tông Vạn luôn khiêm tốn và tôn trọng bà xã. Trước khi nhận lời mời đóng phim, ông luôn nhờ vợ xem qua kịch bản và đóng góp ý kiến. Dù đi bất cứ nơi đâu, hàng ngày Ngụy Tông Vạn cũng gọi điện để dặn dò vợ uống thuốc đúng giờ.

Nam diễn viên gạo cội vẫn yêu thương và chăm sóc con gái riêng của vợ.

Ngụy Tông Vạn từng chia sẻ, ông hiểu áp lực của vợ khi cưới mình, ông muốn làm mọi điều để bà hạnh phúc. Vì thế dù hiện tại đã 82 tuổi nhưng mỗi khi ở nhà, ông đều giành làm các công việc như giặt giũ, nấu nướng, rửa bát... Bởi theo Ngụy Tông Vạn, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của người đàn ông trong gia đình.

