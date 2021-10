Sao nữ bị cưỡng ép, ám ảnh cả đời vì trót "buông thả" trên màn ảnh

Cảnh nóng là một trong những thủ thuật "câu khách" hiệu quả, nhưng ký ức về nó đôi khi lại ám ảnh sao nữ suốt đời.

Kể từ thập niên 1960, cảnh nóng đã bắt đầu "thịnh hành" trên màn ảnh và kể từ đó ngày càng táo bạo. Trong khi người xem mặc sức bình luận khen chê thì điều mà nhiều người không ngờ tới, đó là bản thân diễn viên luôn ám ảnh ngay cả sau khi bộ phim đã đóng máy nhiều năm tháng về sau.

“Mẹ rồng” trong phim “Trò chơi vương quyền”

Chuyện cảnh nóng, cảnh khỏa thân xuất hiện trong phim truyền hình Mỹ từ lâu đã rất quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, đến series “Trò chơi vương quyền”, sự táo bạo này đã gây tranh cãi, khiến ngay cả người xem phương Tây cũng phải bẽ bàng về tần suất và mức độ bạo liệt của chúng.

Emilia Clarke đảm nhận vai "mẹ rồng" trong phim.

Vừa tốt nghiệp trường diễn xuất vào năm 2010, Emilia Clarke đã được nhà sản xuất "nhắm thẳng" vào vai mẹ rồng Daenerys Taragyen. Kể từ khi "Trò chơi vương quyền" (Game of Throne) ra mắt, Emilia Clarke đã trở thành linh hồn và là một phần không thể thiếu của series phim huyền thoại này.

Nữ diễn viên Emilia Clarke chia sẻ rằng cô rất bức xúc vì bị ép đóng quá nhiều cảnh nóng trong phim. Theo đó, Emilia cho biết khi đó cô mới 23 tuổi, còn quá trẻ và có quá ít kinh nghiệm nên rất ngượng ngùng khi được yêu cầu khỏa thân 100% trước mặt rất nhiều người. Ngay cả khi đã có kinh nghiệm đóng hai phim trước đó, nhưng chuyện phải khoả thân toàn bộ cơ thể trước đông đảo ekip đoàn làm phim là điều chẳng hề dễ dàng. Theo Emilia Clarke, cô còn có suy nghĩ rằng đóng cảnh nóng lúc này không khác gì bị cưỡng bức.

May mắn thay, Jason Momoa - người chồng màn ảnh của cô là người đàn ông vô cùng tử tế, anh mặc áo choàng cho nữ diễn viên mỗi khi đóng xong cảnh nóng. Thậm chí, nam diễn viên còn khuyên đạo diễn không nên ép Emilia nếu cô không thích.

Bộ phim có rất nhiều cảnh nóng táo bạo đến trần trụi.

Thế nhưng nhiều người lại cho rằng nếu không nhờ các cảnh quay nhạy cảm đó thì chưa chắc cô đã được chú ý tới nhờ khả năng diễn xuất còn “non tay nghề”. Dù vậy, với vai diễn Daenerys Targaryen trong “Trò chơi vương quyền” đã giúp Emilia Clarke giành hai giải Emmy danh giá năm 2013 và 2015, đưa tên tuổi cô lên hàng sao hạng A và mở rộng con đường sự nghiệp của bản thân.

Nữ diễn viên từng bị căn bệnh phình mạch máu não trong lúc đang quay bộ phim "Trò chơi vương quyền".

Emilia Clarke đã thể hiện xuất sắc hình ảnh mẹ rồng Daenerys Targaryen mạnh mẽ trong phim nhưng không ai biết rằng trong suốt quá trình quay series ăn khách này, Emilia đã rất ốm yếu và mắc phải căn bệnh nguy hiểm phình mạch máu não. Trong bài viết "Trận chiến cuộc đời" trên tạp chí The New Yorker, Emilia Clarke lần đầu tiên kể về bệnh tình và hai lần phẫu thuật. Nữ diễn viên cho biết cô bị phình động mạch não lần đầu vào năm 2011 ở độ tuổi 24, một thời gian ngắn sau khi hoàn tất "Trò chơi vương quyền" mùa đầu tiên. Sau đó, cô bị phình động mạch não lần 2 vào năm 2013 sau khi hoàn tất "Trò chơi vương quyền" mùa thứ 3.

Emilia thấy may mắn khi sống sót, lấy lại niềm tin cuộc đời.

Không may, cuộc phẫu thuật không thành công, các bác sĩ tiến hành một quy trình khác trực tiếp qua não. Emilia ra viện sau một tháng, cô giãi bày: "Lúc hồi phục sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai còn đau đớn hơn lần đầu tiên. Tôi thấy như tôi đã trải qua một cuộc chiến kinh khủng hơn cả Daenerys". Hiện tại, nữ diễn viên tài năng đã hồi phục hoàn toàn, cô giúp đỡ những bệnh nhân chấn thương não qua một tổ chức từ thiện có tên Same You.

Vai phụ thường xuyên bị yêu cầu “cởi đồ”

Series đình đám "Trò chơi vương quyền" vốn luôn được biết đến như một "quả bom sex" chính hiệu, khi xuyên suốt nhiều mùa phim, khán giả đã được thưởng thức loạt cảnh nóng ỏ mức bạo cho đến cực bạo. Đặc biệt, không chỉ diễn viên chính mà diễn viên phụ đều phải chấp nhận "cởi" lộ nguyên cả vòng 1 cho nhiều cảnh trong phim.

Sao nữ Nathalie Emmanuel có vẻ đẹp lai và hình thể nóng bỏng.

Nữ diễn viên Nathalie Emmanuel đóng vai một nô lệ (Missandei) được giải thoát bởi Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), sau đó trở thành một người hầu cận trung thành của Daenerys mãi về sau.

Xuyên suốt nhiều mùa phim, Missandei đã hình thành mối tình nồng nhiệt với Grey Worm (Jacob Anderson) - một người lính Unsullied cũng được giải thoát bởi Daenerys, đang phục vụ cho cô. Ở mùa phim cuối cùng, 2 nhân vật này đã có phân đoạn ân ái nồng say cùng với nhau. Đây cũng là điều mà rất nhiều khán giả phải chờ đợi. Cảnh phim này khiến người xem bất ngờ vì mức độ "hở" cực cao.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng từng có người thách thức và khẳng định bộ phim yêu cầu diễn viên phải thực hiện cảnh quay nhạy cảm. Cô sẵn sàng chọn từ bỏ dự án thay vì chấp nhận cởi trên màn ảnh. Sau nhiều lần từ chối, các lời đề nghị như vậy cũng ít dần đi. Trong một số trường hợp, Nathalie Emmanuel và nhà sản xuất phim thỏa hiệp thay vì rời đi.

Cảnh nóng này khiến nhiều người hâm mộ thích thú, tuy nhiên lại khiến Nathalie Emmanuel gặp rắc rối về sau khi tìm kiếm các vai diễn khác. Việc cô chấp nhận cởi đồ trong “Trò chơi vương quyền” khiến nhiều nhà sản xuất khác cho rằng nữ diễn viên chấp nhận "khoe thân" trong mọi vai diễn mặc dù điều này không hề đúng.

Nathalie Emmanuel gặp rắc rối về sau khi tìm kiếm các vai diễn khác.

Thực tế ở ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, nơi mà tốc độ ra mắt một bộ phim mới được đếm theo ngày thì có sự thật phũ phàng rằng, có rất nhiều nữ diễn viên bị ép phải khoả thân để đóng cảnh nóng. Và một phần trong nhỏ trong số họ hoàn toàn không hề có chủ đích làm điều đó khi đặt bút ký vào bản hợp đồng đóng phim. Tuy nhiên, vì không đủ bản lĩnh, không đủ quyền lực và trải nghiệm nên họ phải chấp nhận tiếp tục công việc ấy.

