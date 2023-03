Sao nữ đóng phim 18+ để kiếm tiền nuôi cả gia đình, giờ giải nghệ sống thế này

Tờ HK01 cho biết, giữa tháng 2/2023, đài TVB của Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ phát sóng lại bộ phim truyền hình The Threat of Love (Loving you) năm 2000. Một trong những diễn viên chính của phim - Nhậm Cảng Tú (Jenny Yam), người đã giải nghệ trong nhiều năm qua thu hút sự chú ý của khán giả.

Diễn viên Nhậm Cảng Tú.

Được biết, khi đã có danh tiếng trong showbiz, Nhậm Cảng Tú bất ngờ trút bỏ xiêm y, đóng nhiều phim dán mác 18+. Sự táo bạo cùng với lợi thế nhan sắc, ngoại hình nổi bật giúp Nhậm Cảng Tú trở thành một trong những ngôi sao của dòng phim này.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Nhậm Cảng Tú bất ngờ giải nghệ và không tham gia các hoạt động showbiz. Nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những buổi gặp gỡ riêng tư với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cuộc sống hiện tại của cựu sao phim nóng khiến nhiều khán giả tò mò hơn.

Tờ Topbeautyhk cho biết, Nhậm Cảng Tú từng tham gia khóa đào tạo diễn xuất (khóa 12) của đài TVB. Cô cùng với Lý Tư Bội, Lương Tuyết Mi, Diêu Lạc Di thành lập một nhóm nhạc dưới sự hậu thuẫn của nhà đài. Nhờ đó, Nhậm Cảng Tú có nhiều cơ hội tham gia đóng phim truyền hình, làm MC, người mẫu ảnh,...

Nhậm Cảng Tú từng tham gia nhiều phim truyền hình của TVB trước khi theo đuổi con đường gợi cảm.

Cô được đóng nhiều phim truyền hình nổi tiếng của đài TVB như Sáng thế kỷ, Hồ sơ trinh sát 4, Thần y Hoa Đà, Loving You,... Trong một lần mặc bikini tham gia một sự kiện quảng cáo, Nhậm Cảng Tú trở thành tâm điểm thu hút của giới truyền thông nhờ vóc dáng nóng bỏng. Tận dụng thời cơ, nhiều nhà sản xuất mời cô tham gia đóng phim nóng và nhận được cái gật đầu từ người đẹp.

Tờ Yule dẫn nguồn từ tạp chí Sudden Weekly của Hong Kong cho biết, khi tham gia sự kiện quảng cáo, Nhậm Cảng Tú còn gây sốc khi tiết lộ chuyện giường chiếu vào năm 19 tuổi. Việc nữ diễn viên thoải mái kể chi tiết chuyện riêng tư khiến truyền thông ngỡ ngàng, khán giả bị sốc.

Nhờ diện bikini tham gia một sự kiện quảng cáo, nữ diễn viên 7X nhanh chóng nổi tiếng.

Thông tin nữ diễn viên kiêm MC của TVB kể chuyện giường chiếu ngay lập tức đến tai đạo diễn Vương Tinh - người được mệnh danh là "ông trùm phim 18+" của Hong Kong. Đạo diễn Vương Tinh khi đó đã tuyên bố có một vai diễn rất phù hợp với Nhậm Cảng Tú và cho biết sẽ mời cô tham gia.

Tuy nhiên, một đạo diễn khác lại lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên và khẳng định không biết cô là ai. "Tôi không biết Nhậm Cảng Tú là ai, nhưng thị trường phim ảnh quả thật tệ, ai cũng chỉ chăm chăm muốn đóng phim nóng. Muốn làm một bộ phim ý nghĩa, truyền cảm hứng cho khán giả cũng rất khó", người này nói.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 3 năm, Nhậm Cảng Tú đóng gần 70 bộ phim quy mô lớn nhỏ, từ phim dán mác 18+ cho tới phim chính thống. Nhờ đó, cô được coi là một trong những ngôi sao phim 18+. Hai bộ phim 18+ ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Nhậm Cảng Tú phải kể đến The Peeping (2002) đóng cùng Ngô Ngạn Tổ và Sắc dục đô thị.

Nhậm Cảng Tú và Ngô Ngạn Tổ trong phim "The Peeping" (2002).

Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Nhậm Cảng Tú vướng vào bê bối tình ái với doanh nhân La Triệu Huy vào những năm 2000. Thời điểm đó, người đẹp 7X theo chân người tình tới Paris bỏ mặc các dự án phim ảnh. Scandal hẹn hò khiến danh tiếng của cô đi xuống, bị TVB thay thế vị trí MC và chấm dứt hợp đồng ngay sau đó. Bị TVB sa thải, Nhậm Cảng Tú gia nhập đài ATV nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó, nữ diễn viên âm thầm rời làng giải trí và chuyển sang làm việc tại một nhà thờ.

Sau khi đã giải nghệ nhiều năm, Nhậm Cảng Tú lần đầu chia sẻ về lý do cô quyết định đóng phim 18+ trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên Hồ sơ trinh sát khẳng định, lý do chính khiến cô đóng phim 18+ là vì tiền.

Sau nhiều năm đã giải nghệ, Nhậm Cảng Tú mới tiết lộ lý do cô đóng phim 18+ vì tiền.

Nữ diễn viên tiết lộ thêm, cô sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Bố Nhậm Cảng Tú đã qua đời khi cô còn nhỏ, mẹ lại mắc bệnh tâm thần. Cô phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ và một người em trai, trở thành trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Việc đóng phim 18+ giúp Nhậm Cảng Tú kiếm được một khoản thu nhập đáng kể và nhanh chóng, không cần phải chờ tiền cát-xê từ phía TVB.

"Tôi phải trả tiền thuê nhà, mọi người cũng biết giá cả ở Hong Kong đắt đỏ thế nào mà. Sau khi quay xong những thước phim nhạy cảm, tôi đã trở về nhà và hét lên trong vô vọng. Nhưng biết làm sao được, tôi buộc phải đóng những bộ phim đó để kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh và nuôi em trai ăn học", Nhậm Cảng Tú nói.

Nữ diễn viên sinh năm 1977 thời trẻ (ảnh trái) và khi xuất hiện tại một sự kiện năm 2019.

Thừa nhận đóng phim 18+ vì tiền nhưng Nhậm Cảng Tú luôn thấy không hài lòng với chính bản thân mình vì tính cách cô khép kín, hướng nội, không giỏi giao thiệp. Sau khi rời làng giải trí, nữ diễn viên làm tình nguyện viên trong một nhà thờ. Cô phụ giúp nhà thờ công việc giấy tờ, sổ sách. Năm 2013, Nhậm Cảng Tú kết hôn với chồng ngoại quốc tên Brice cũng làm việc tại nhà thờ cùng cô.

Dù đã chính thức rút khỏi showbiz nhưng cựu ngôi sao phim nóng vẫn thường xuyên tham gia các buổi tụ tập cùng bạn bè trong giới như Bảo Bội Như. Ở tuổi 46, Nhậm Cảng Tú được khen trông vẫn rất trẻ trung, rạng rỡ. Khi có thời gian rảnh, cô cùng bạn bè đi leo núi, du lịch, tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường khác.

Nhậm Cảng Tú (ngoài cùng bên tay phải) ở tuổi 46 hiện tại.

Nữ diễn viên họ Nhậm (khoác áo cam, đứng ngoài cùng phía đầu tiên bên tay phải) trong buổi gặp gỡ với bạn bè gần đây.

Nhậm Cảng Tú (áo hồng) khi đi leo núi cùng bạn bè.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sao-nu-ong-phim-18-e-kiem-tien-nuoi-ca-gia-inh-gio-giai-nghe-song-the...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sao-nu-ong-phim-18-e-kiem-tien-nuoi-ca-gia-inh-gio-giai-nghe-song-the-nay-a598675.html