Sao nữ bị chỉ trích vì đóng cảnh nhạy cảm “quay tới 40 lần” là ai?

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 17:14 PM (GMT+7)

Dù phá vỡ hình tượng thuần khiết nhưng nữ diễn viên này chưa bao giờ hối hận.

Song Ji Hyo tham gia Running Man

Nhắc tới Song Ji Hyo, khán giả châu Á sẽ nhớ ngay tới hình ảnh thành viên nữ rất năng nổ của Running Man. Vậy nhưng, nữ diễn viên sinh năm 1981 này còn được nhận xét là một ngôi sao tên tuổi trên màn ảnh với nhiều vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện. Bước chân vào làng giải trí từ vai trò một người mẫu, diễn viên đóng quảng cáo, Song Ji Hyo dần gây ấn tượng với những vai diễn trong Hoàng cung, Truyền thuyết Jumong…

Song Ji Hyo trong "Sex is zero 2"

Vậy nhưng hình tượng ngọc nữ lại được Song Ji Hyo phá vỡ theo hướng “lột xác” bởi việc không chịu đóng khung trong một kiểu vai trong sáng. Năm 2007, cô gây bất ngờ khi xuất hiện rất nóng bỏng trong bộ phim 18+ Sex is zero 2 (tựa tiếng Việt: Tình dục là chuyện nhỏ).

Vai diễn gây sốc nhất với những người yêu mến hình ảnh ngọc nữ của Song Ji Hyo phải nói tới bộ phim cổ trang 18+ Song Hoa Điếm. Tác phẩm đưa Song Ji Hyo lên hàng “nữ hoàng cảnh nóng” nhưng cũng khiến cô vấp phải không ít tranh cãi. Phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa một vị vua đồng tính với cận vệ trung thành và hoàng hậu. Vì muốn có người nối ngôi, vua đã yêu cầu chính người thị vệ ông tin tưởng nhất, cũng là người tình đồng tính của ông quan hệ thể xác với hoàng hậu. Vậy nhưng sau những lần tiếp xúc với nhau, giữa hoàng hậu và người cận vệ này lại nảy sinh tình yêu thực sự, từ đây bi kịch xảy đến.

Song Ji Hyo chưa bao giờ hối hận khi đóng "Song Hoa Điếm"

Ra mắt năm 2008, Song Hoa Điếm trở thành tác phẩm gây “rúng động” màn ảnh Hàn lúc bấy giờ vì có quá nhiều cảnh nóng lộ liễu. Chính vì vậy phim vấp phải những ý kiến chỉ trích bởi việc miêu tả các cảnh mặn nồng giữa vua và người tình đồng tính, hoàng hậu và cận vệ quá chi tiết. Khi phim công chiếu, nữ chính Song Ji Hyo bị không ít khán giả quay lưng. Bởi trước đó cô vốn quen thuộc với hình tượng thuần khiến, nay lại cởi áo đóng cảnh khỏa thân và cảnh tình ái bạo liệt.

Nói về những cảnh nóng trong phim, Song Ji Hyo chia sẻ: “Với tôi, những cảnh sex không phải là trọng tâm của phim, vì thế, cởi bao nhiêu không quan trọng”. Cô cũng khẳng định chưa bao giờ hối hận: “Tôi đã hết mình cho vai diễn trong suốt 9 tháng. Gần như tất cả cảnh quay nhạy cảm, tôi đều phải đóng đi đóng lại đến 40 lần. Khi nhận lời đóng 'Song Hoa Điếm', tôi chưa một lần nghĩ đến việc mình phải hở hay cởi bao nhiêu, điều đó không quan trọng. Những cảnh giường chiếu là để giúp khán giả hiểu hơn về sự phát triển tâm lý và cảm xúc của nhân vật. Nên ngoài việc diễn theo tư thế đạo diễn muốn, tôi luôn chú ý biểu cảm nét mặt của mình. Chúng tôi không đóng cảnh nóng chỉ để phim trở nên nóng bỏng hơn".

Cảnh phim "Song Hoa Điếm"

Song Ji Hyo thừa nhận, vì lượng khán giả chỉ trích khi đó quá đông đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Nhiều luồng ý kiến phản đối cảnh nóng vì cho rằng chính những cảnh quay này làm hỏng bộ phim lịch sử và Song Ji Hyo đã tự tay phá vỡ hình tượng của mình, thậm chí phê phán cô là một “diễn viên rẻ tiền”. Bỏ qua những điều tiếng, nữ diễn viên cho biết cô đóng các cảnh quay này vì sự hy sinh cho vai diễn. Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến Song Ji Hyo, khán giả vẫn không quên được những phân cảnh để đời trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cũng chính vì bộ phim có nhiều cảnh nóng như vậy, 3 diễn viên chính đều rất ngại ngùng khi tái hợp trong sự kiện hay một chương trình nào đó.

Năm 2011, Song Ji Hyo lại gây xôn xao khi xuất hiện trong bộ phim cổ trang dài 23 tập Tướng quân Gye Baek. Trong đó cảnh quay đêm động phòng của nhân vật vương phi Eun Go do nữ diễn viên thủ vai gây nên nhiều tranh cãi. Một số khán giả nhận xét chi tiết này quá nóng bỏng, không phù hợp chiếu trên truyền hình, thậm chí so sánh với cảnh trong Song hoa điếm.

Sau khi tham gia Running Man với tư cách là thành viên cố định, Song Ji Hyo tạo dựng được tên tuổi khắp châu Á. Những vai diễn tiếp theo của cô trong bộ phim Emergency Couple cùng Choi Jin Hyuk và gần đây nhất là bộ phim Ex-Girlfriend Club cùng Byun Yo Han cũng đạt được thành công.

Song Ji Hyo và Baek Chang Joo

Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng Song Ji Hyo rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 2015 khi cô lên tiếng xác nhận rời công ty giải trí C-JeS Entertainment, lúc này đại diện mới tiết lộ cô và giám đốc điều hành Baek Chang Joo đã duy trì mối quan hệ giám đốc – diễn viên sau khi chia tay cách đó 2 năm. Mối tình với CEO này là chuyện tình duy nhất được Song Ji Hyo công khai.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-nu-bi-chi-trich-vi-dong-canh-nhay-cam-quay-toi-40-lan-la-ai-50202123217153...Nguồn: http://danviet.vn/sao-nu-bi-chi-trich-vi-dong-canh-nhay-cam-quay-toi-40-lan-la-ai-50202123217153201.htm