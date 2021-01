Hình ảnh của Mỹ Tâm bị đụng chạm phản cảm ở nơi công cộng gây phẫn nộ dữ dội

Thứ Hai, ngày 18/01/2021 11:02 AM (GMT+7)

Mỹ Tâm vốn là một ngôi sao rất thân thiện với fan nhưng với hành động phản cảm này, nhiều khán giả cho rằng cô nên cẩn trọng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn vài giây được một khán giả quay lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi có hành vi phản cảm lên hình ảnh quảng cáo của Mỹ Tâm.

Người này hôn liên tục vào hình nữ ca sĩ và đặt tay lên vị trí vòng một của hình ảnh Mỹ Tâm. Cư dân mạng rất bức xúc, để lại nhiều bình luận chỉ trích hành động của người đàn ông này.

Người đàn ông có hành vi phản cảm ở nơi công cộng đối với ảnh quảng cáo của Mỹ Tâm

Cư dân mạng cho rằng nếu là một người hâm mộ cũng không thể có hành vi như vậy. Không ít khán giả khuyên Mỹ Tâm "ra ngoài chắc mang cả một đội vệ sĩ đi theo luôn".

Bên dưới clip, rất nhiều khán giả thể hiện thái độ bức xúc

Từ trước tới nay, Mỹ Tâm luôn được coi là một ngôi sao thân thiện với người hâm mộ. Ngay cả khi gặp phải những tình huống bất ngờ trước các fan "cuồng", nữ ca sĩ vẫn rất bình tĩnh và tế nhị để xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, vào ngày 15/1 vừa qua, trang Hãng đĩa thời đại đã chia sẻ một hình ảnh hiếm hoi của Mỹ Tâm vào năm 2004. Khi đó, giọng ca "Họa mi tóc nâu" chụp hình kỷ niệm cùng loạt ngôi sao hàng đầu quốc tế như Britney Spears, Beyoncé và P!nk.

Ảnh Mỹ Tâm chụp cùng loạt sao quốc tế nổi tiếng từ năm 2004 được công bố

Trước những thắc mắc, nghi ngờ của một số khán giả về tính chân thực của bức hình, vào ngày 17/1, trang này cũng chia sẻ thêm thông tin về bức ảnh: “Vũ trụ main pop girls hội ngộ từ 2004: Britney Spears, Beyonce, P!nk & our Vietnamese beloved My Tam, cùng với Brian May từ ban nhạc huyền thoại Queen. 1 góc ảnh khác là câu trả lời cho mọi người bảo admin có ghép ảnh nha. Vì ảnh đã có trên shutterstock nên nhân dịp kỷ niệm 20 năm ca hát, admin đăng 1 góc ảnh khác để kỷ niệm sinh nhật chị cho hoành tráng thôi, chứ ai dám công bố những gì bả chưa public (công khai). Sau khi đi UK (Anh) về, tấm ảnh duy nhất chị ấy khoe trên báo tuổi trẻ là tấm ảnh chụp chung với 2 anh giác sĩ. Ai là fan 20 năm đều biết chị Tâm rất ghét bị cho là ké fame (đu bám sự nổi tiếng) người khác và ngược lại".

