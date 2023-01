Sao nam bất ngờ tiết lộ vay nợ nhiều đồng nghiệp, không có tiền trả vì nghèo

Chiều 3/1, Adam Lâm tổ chức buổi họp báo ra mắt MV "Khúc định mệnh", phần cuối của series "Yêu thôi đừng yêu quá" từng nhận được sự ủng hộ của dân mạng. Đến tham dự buổi họp báo có ca sĩ VNA (nghệ danh mới của Vũ Ngọc Anh), Cường Seven, đạo diễn Hữu Tiến, diễn viên Võ Đăng Khoa, MC Liêu Hà Trinh và các diễn viên đóng trong MV. Chất giọng tự sự cùng giai điệu dân tộc tái hiện chuyện đời buồn của chàng vũ công Lâm trong thời buổi rối ren khiến khán giả xúc động. Đặc biệt, trong MV có một phân đoạn giường chiếu 18+, nhưng không "xôi thịt" mà duy mĩ trong chừng mực.

MV "Khúc định mệnh"

Adam Lâm cũng chia sẻ thẳng thắn với giới truyền thông, anh làm vì niềm đam mê và muốn cống hiến cho cộng đồng LGBT, "dù rất nghèo". Nam ca sĩ cho biết anh cứ đầu tư làm nhạc bằng cách mượn nợ, và sẽ trả nợ từ từ. Mời MC Liêu Hà Trinh xuất hiện trong MV của mình, Adam Lâm tiết lộ anh vẫn còn chưa trả cát-xê cho cô dù đã qua 3 năm.

"Thì tôi cố gắng thôi. Đến bây giờ, tôi đã mất cả ba mẹ. Tôi tự hỏi là nếu tôi gục xuống nữa, thì những hoài bão, ước mơ của tôi về việc thay đổi định kiến mọi người về LGBT sẽ thế nào? Vì thế tôi quyết định tôi vẫn đi tiếp. Hiện tại, tôi lên TikTok vẫn bị kỳ thị mà mọi người. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ đang rất OK, mọi người đang sống bình đẳng với nhau, kể cả LGBT. Nhưng thật ra không có đâu.

Định kiến vẫn còn rất nhiều. Tôi là một người đã bị, đang bị những sự phân biệt đó, và luôn phải cố gắng để tạo ra những sản phẩm, đưa nhiều thông điệp, hình ảnh đẹp để mọi người có sự thấu hiểu hơn cho cộng đồng. Đó là lý do vì sao tôi vượt qua được những khó khăn về kinh tế. Tôi chấp nhận đi mượn nợ. Tôi còn sống tiếp được là còn trả nợ được. Hôm nay tôi chưa giàu thì biết đâu mốt tôi có bài hit, tôi giàu, tôi trả nợ sau", giọng ca 9X trải lòng.

Hình ảnh trong MV

Xuất thân từ một vũ công, Adam Lâm đã gắn bó với nghệ thuật hơn 15 năm. Tự nhận mình có tính nghệ sĩ cao, nam ca sĩ mê sáng tạo, khao khát được làm những chất liệu mới, dù rằng sự mới đó chưa được khán giả đón nhận, và anh vẫn nghèo hoài. "Vũ công nhảy trên giày cao gót 15cm" nói: "Mình nghèo ở đây là mình nghèo điều kiện. Mình nghèo cơ hội. Mình nghèo may mắn. Tôi nghĩ tiền bạc chỉ là phương tiện để mình đối phó, vận hành cuộc sống. Tôi bỏ tiền ra làm sản phẩm, không phải vì muốn lấy cái đó để đi mượn tiền, xin tiền mọi người. Mà tôi làm vì đam mê. Cái tôi được là mối quan hệ và tình thương của mọi người. Đó mới là sự giàu sang của tôi".

Trước câu hỏi về việc có sợ nhiều cảnh 18+ như vậy sẽ gây phản ứng ngược với những người không thuộc cộng đồng LGBT, Adam Lâm thẳng thắn: "So với sự nổi loạn của tôi ngày trước với hình tượng bây giờ, tôi cảm thấy mình "nhu", lành hẳn đi. Tôi biết là tôi nên làm gì để mọi người không phản cảm, nhưng tôi cũng không làm mất đi cá tính của tôi. Cảnh "xôi thịt" nhiều người coi, vì vậy mình phải rất kỹ trong phần nội dung. Tôi không được can thiệp bất cứ thứ gì trong phân đoạn đó. Tất cả đều do đạo diễn Hữu Tiến quyết định. Tôi tự tin sản phẩm của mình không vượt khỏi sự lố lăng và gây kỳ thị".

Adam Lâm và ê-kíp chia sẻ các câu chuyện xoay quanh MV

"Khúc định mệnh" kể về mối tình của đào hát và vị khách yêu nghệ thuật. Cả hai không đến được với nhau bởi số phận và giới tính cũng như sự ràng buộc của phong kiến. MV công chiếu vào 20h tối 3/1 trên YouTube của Adam Lâm.

