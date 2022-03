Rapper mang 2 dòng máu Việt - Nga "gây bão" với màn tái xuất "không phải dạng vừa"

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 16:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 7 năm vắng bóng, Tonny Việt gần đây đã tái xuất với một diện mạo hoàn toàn mới.

Tonny Việt là Rapper mang hai dòng máu Việt - Nga, được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài nam tính, điển trai cùng sự đa tài trong lĩnh vực nghệ thuật khi kiêm luôn cả vai trò ca sĩ, nhạc sĩ hay vũ công.

Nhắc tới Tonny Việt, công chúng nhớ ngay đến hàng loạt hit hợp tác cùng nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng như Khổng Tú Quỳnh "(Lạnh"), Noo Phước Thịnh ("Gạt đi nước mắt", "Chờ ngày mưa tan"), Thu Thủy ("Think Of You")... Các sáng tác của Tonny Việt được đánh giá là nắm bắt tốt thị hiếu, dễ nghe nên nhanh chóng phủ sóng rộng rãi.

Diamond V

Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, giọng ca sinh năm 1987 bất ngờ mất hút trên các hoạt động âm nhạc lẫn truyền thông khiến những người hâm mộ của anh tiếc nuối. Hiện tại, Tonny Việt tái xuất sau thời gian dài ở ẩn với một hình ảnh hoàn toàn mới. Anh cũng đổi nghệ danh thành Diamond V.

Bên cạnh đó, Diamond V còn lấn sân sang diễn xuất với dự án web-drama "Trùm cuối" và bộ phim gây bão thời gian gần đây - "Ranh giới gia tộc". Trong loạt phim web drama này, dù không phải là tuyến nhân vật nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện đều tạo ấn tượng với những màn võ thuật đẹp mắt.

Diamond V đóng trong phim "Ranh giới gia tộc"

Chia sẻ về khoảng thời gian mất hút trên các phương tiện truyền thông, Diamond V trải lòng: "Thật ra xưa giờ tôi luôn kín tiếng, im lặng và đứng sau nhiều việc. Hơn nữa hình ảnh mà tôi muốn hướng tới là một Businessman (nhà kinh doanh - PV), một Businessman trong nghệ thuật. Thời gian "tạm dừng" đó là giai đoạn để tôi hoàn thiện thêm chuyên môn trong nghệ thuật và kinh doanh. Bởi việc áp dụng kinh doanh trong nghệ thuật là không đơn giản và cần có kiến thức, thời gian dành cho nó. Chỉ có vậy mới có thể kết nối được giữa nhà đầu tư và nghệ sĩ, vì thiết lập của hai thế giới này hoàn toàn khác nhau.

Suốt 7 năm qua, tôi học hỏi nhiều thứ từ những chuyên gia số 1 thế giới trong các lĩnh vực yêu thích, làm việc và xử lý khá nhiều góc độ khác nhau cho các doanh nghiệp, tập đoàn, nhãn hiệu trong và ngoài nước với những vị trí khác nhau như CMO, CEO, CFO, CCO... Đến khi kết thúc hợp đồng làm giám đốc Marketing cho một tập đoàn tại Mỹ, tôi hiểu thời khắc của sự nghiệp mình đã tạm đủ hành trang để khởi đầu".

Diamond V đang thực hiện một số dự án âm nhạc gửi đến người hâm mộ

Khi tiết lộ về quyết định thay đổi hình ảnh, lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7, Diamond V cho biết bản thân anh luôn muốn làm những điều khác biệt mà không phải ai cũng dám làm. Nam ca sĩ cũng không để ý người khác nói gì hay phán xét mình như thế nào, miễn là bản thân được làm điều mình thích, tìm thấy được những giá trị quý giá và truyền tải được nguồn cảm hứng tốt đẹp cho khán giả.

Bên cạnh việc chia sẻ về nguyên nhân ở ẩn, lý do quay lại, Diamond V kể anh đang trong giai đoạn thực hiện một số dự án âm nhạc riêng để gửi tặng đến khán giả đã luôn đồng hành cùng anh trong suốt thời gian anh tạm dừng hoạt động.

Nguồn: http://danviet.vn/rapper-mang-2-dong-mau-viet-nga-gay-bao-voi-man-tai-xuat-khong-phai-dang-vua-5...Nguồn: http://danviet.vn/rapper-mang-2-dong-mau-viet-nga-gay-bao-voi-man-tai-xuat-khong-phai-dang-vua-50202273161611769.htm