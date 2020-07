Quý tử Beckham lấy ái nữ nhà tỷ phú, loạt người tình nóng bỏng có tiếc nuối?

Chủ Nhật, ngày 19/07/2020 12:01 PM (GMT+7)

Dàn người tình của cậu cả nhà Becks khiến nhiều người "choáng váng".

Mới đây, truyền thông thế giới đưa tin con trai cả của vợ chồng David Beckham là Brooklyn Beckham đã đính hôn với bạn gái thiên kim tiểu thư hơn 4 tuổi.

Nicola Peltz - vợ sắp cưới của Brooklyn là thiên kim tiểu thư của nhà tỷ phú Nelson Peltz và mẹ là người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Theo thống kê từ Forbes, khối tài sản của Nelson Peltz lên đến 1,67 tỷ USD. Với độ giàu có của nhà Peltz, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức với dự kiến chi phí lên đến 4 triệu bảng Anh - tương đương 120 tỉ đồng.

Không chỉ được biết đến là con gái tỷ phú, Nicola còn là ngôi sao có tiếng ở Hollywood. Cô tham gia làng giải trí với vai trò diễn viên, từng tham gia một số phim như "The Last Airbender", "Transformers: Age of Extinction 2014"...

Trước khi quyết định kết hôn cùng thiên kim nhà tỷ phú, Brooklyn có tình trường cực ấn tượng với dàn người đẹp nổi tiếng. Trước khi đến với Nicola, anh có mối tình ngắn với người mẫu Anh - Phoebe Torrance (25 tuổi). Cô được nhiều tạp chí khen có gương mặt và phong cách giống Victoria Beckham, mẹ của Brooklyn.

Cặp đôi hẹn hò từ hồi tháng 10/2019. Phoebe hơn Brooklyn 5 tuổi và là người mẫu, diễn viên. Cô từng xuất hiện trong một số phim như "Six Rounds" (2017), "Mandy The Doll và Grounds" (2018) những chưa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Dù sự nghiệp diễn xuất không mấy ấn tượng nhưng cô lại được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng". Khoản thù lao này đủ để Phoebe trang trai chi phí đại học và cuộc sống.

Cậu cả nhà Beckham từng có thời gian hẹn hò cùng người mẫu Hana Cross. Cả hai công khai yêu đương từ tháng 10/2018.

Cô chính là người đẹp hiếm hoi được cậu nhà nhà Becks công khai, đưa về gặp gia đình và tham gia nhiều sự kiện như Tuần lễ thời trang London 2018, Liên hoan phim Cannes 2019. Người mẫu quốc tịch Anh cao 1,73 m, số đo ba vòng lần lượt là 86 - 63,5 - 89 cm. Cô hiện là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng thời trang như Fendi, Asos...

Đến 8/2019, cặp đôi chia tay sau 9 tháng hẹn hò chóng vánh.

Năm 2018, Brooklyn Beckham hẹn hò vũ công người Mỹ Lexy Panterra (hiện 30 tuổi) - hai tháng trước khi yêu Hana. Lexy được mệnh danh "nữ hoàng điệu nhảy Twerk". Lexy cũng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số dự án nhỏ tại Hollywood.

Cặp đôi bị bắt gặp "tay trong tay" tại một cửa hàng. "Brooklyn và Lexy nắm tay và nhìn nhau không rời trong suốt bữa tối", một nguồn tin nói. Thậm chí, Brooklyn còn đăng tải hình ảnh của Lexy trên trang cá nhân Instagram.

Đóng góp vào danh sách người tình nóng bỏng của cậu cả nhà Becks còn có người mẫu tạp chí Playboy Lexi Wood (22 tuổi) đầu năm 2018. Theo Eonline, hai người được phát hiện thân mật trong một cửa hàng xăm gần West Hollywood. Thời điểm đó, Brooklyn đang vướng chuyện tình cùng nữ diễn viên Chloe nên việc thân mật cùng Lexi khiến nhiều người đồn đoán nữ người mẫu chính là người thứ 3.

Hè năm 2018, Brooklyn được bắt gặp ăn trưa với Jack - con trai đầu bếp Gordon Ramsay. Brooklyn còn dắt theo bạn gái mới Abi Manzoni. Abi là người mẫu kiêm ca sĩ ở Mỹ. Nguồn tin nói với The Sun: "Brooklyn và Abi cư xử như một cặp đôi thực thụ, họ nhìn nhau đầy tình cảm và luôn chú ý tới đối phương".

Sau Abi là đến Lottie - em gái siêu mẫu Kate Moss. Năm 2018, cả hai cùng tiệc tùng tại London, bị đồn yêu nhau. Không rõ họ bên nhau bao lâu vì cả hai hẹn hò trong bí mật. Những gì công chúng biết là Lottie chơi thân với Hana Cross - bóng hồng bên cạnh Brooklyn.

Nữ diễn viên Chloe Grace Moretz (22 tuổi) là mối tình lâu dài nhất của Brooklyn Beckham. Cặp đôi nhiều lần chia tay và tái hợp từ năm 2014 đến năm 2018.

Chloe là tên tuổi hứa hẹn trong làng điện ảnh thế giới, xuất hiện trong nhiều bộ phim gây chú ý như Kick-Ass, Hugo...

Ca sĩ người Anh Tallia Storm (21 tuổi) và Brooklyn gắn bó một thời gian ngắn năm 2014. Cô là người đầu tiên thuộc giới showbiz Brooklyn hẹn hò.

Nguồn: http://danviet.vn/quy-tu-beckham-lay-ai-nu-nha-ty-phu-loat-nguoi-tinh-nong-bong-co-tiec-nuoi-502...Nguồn: http://danviet.vn/quy-tu-beckham-lay-ai-nu-nha-ty-phu-loat-nguoi-tinh-nong-bong-co-tiec-nuoi-50202019711591692.htm