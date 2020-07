Con trai David Beckham sắp làm siêu đám cưới 120 tỷ, lộ gia thế nhà vợ là con gái tỷ phú khiến ai cũng choáng

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 11:02 AM (GMT+7)

Với gia thế và danh tiếng của hai nhà Bekham và Peltz, đông đảo cư dân mạng đều bày tỏ sự háo hức đón xem hôn lễ thế kỷ này.

Mới đây, truyền thông thế giới đưa tin con trai cả của vợ chồng David Beckham là Brooklyn Beckham đã đính hôn với bạn gái thiên kim tiểu thư hơn 4 tuổi.

Trên trang cá nhân, cậu cả nhà Beckham đã đăng tải bức ảnh ôm bạn gái đắm đuối cùng dòng chia sẻ: "Two weeks ago I asked my soulmate to marry me and she said yes. I am the luckiest man in the world. I promise to be the best husband and the best daddy one day. I love you baby" (tạm dịch: Cách đây hai tuần, tôi đã cầu hôn người bạn tâm giao của mình và cô ấy nói đồng ý. Tôi quả thật là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi hứa sẽ trở thành người chồng tốt nhất và là người cha tuyệt với nhất vào một ngày đó đó. Anh yêu em!)

Cậu cả nhà Beckham xác nhận thông tin đính hôn trên trang cá nhân

Trong khi đó, Nicola Peltz - bạn gái của Brooklyn, thì chia sẻ bức ảnh đeo nhẫn đính hôn bằng kim cương và viết: "Em không thể chờ đợi thêm để có thể thực sự dành phần đời còn lại của mình để ở bên anh. Tình yêu của anh là món quà trong cuộc đời em. Anh biến em thành cô gái may mắn nhất thế gian này!" (tạm dịch).

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trang sức cho rằng. chiếc nhẫn có kiểu dáng cổ điển với viên kim cương ngọc lục bảo khoảng 4.5-5 carart.

Cặp đôi khoe khéo chiếc nhẫn kim cương đính hôn

Brooklyn và Nicola hẹn hò từ tháng 10 năm ngoái. Nếu như Brooklyn là cậu cả của cặp đôi vàng Hollywood, thì Nicola Peltz là thiên kim tiểu thư của nhà tỷ phú Nelson Peltz và mẹ là người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Theo thống kê từ Forbes, khối tài sản của Nelson Peltz lên đến 1,67 tỷ USD.

Cô nàng sinh năm 1995, lớn hơn Brooklyn Beckham 4 tuổi. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí ở vai trò diễn viên, từng tham gia một số phim như The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction 2014...

Nicola Peltz là thiên kim tiểu thư nhà tỷ phú Nelson Peltz

Theo truyền thông đưa tin, đám cưới của cặp đôi đình đám đang được chuẩn bị và dự kiến với chi phí không hề nhỏ. Trong đó, chiếc váy cưới của Nicola sẽ do chính tay Victoria Beckham thiết kế: "Màu sắc tươi sáng của chiếc váy trở nên rực rỡ trong từng chuyển động", cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls chia sẻ trên Instagram về chiếc váy nằm trong bộ sưu tập mùa hè 2020 của cô.

Không chỉ tận tay thiết kế váy cưới cho con dâu tương lai, vợ chồng nhà Beckham còn rất hài lòng về Nicola. Bà mẹ chồng tương lai Victoria cũng tỏ ra rất hào hứng với quyết định trọng đại của con trai mình. "Điều đó thật thú vị! Chúng tôi rất vui khi Brooklyn và Nicola kết hôn! Mong các con hạnh phúc và bên nhau trọn đời!".

Nicola Peltz từng đến nhà Beckham chơi và nhận được sự yêu mến của mọi người

Trong khi đó, cầu thủ nổi tiếng nhất nhì thế giới David Beckham cũng gửi lời chúc phúc đến con trai: "Chúc mừng hai đứa trẻ đáng yêu. Khi các con bắt đầu hành trình thú vị này cùng nhau, ta cảm thấy thật hạnh phúc, thay cho hai con".

Tiểu thư nhà Beckham, cô bé Happer sẽ là phù dâu trong đám cưới. Với gia thế và danh tiếng của hai nhà Bekham và Peltz, cặp đôi mới của showbiz sẽ tổ chức siêu đám cưới trị giá 4 triệu Bảng Anh (tương đương 120 tỷ đồng). Toàn bộ chi phí sẽ do bố vợ tỷ phú của Brooklyn chi trả. Trong khi đó, hai vợ chồng David và Victoria Beckham cũng muốn "đóng góp" phần nào công sức vào hôn lễ của hai con. Đám cưới sẽ được tổ chức tại hai nơi là Anh và Florida (Mỹ). Đông đảo cư dân mạng đều bày tỏ sự háo hức đón xem hôn lễ thế kỷ này.

