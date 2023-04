"Quái vật nhạc số" Hàn Quốc đến Việt Nam, nói câu bất ngờ về hit "See tình" đang gây bão MXH

Tối 20/04, Paul Kim - nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - đã đến Việt Nam tham gia ghi hình số đặc biệt của chương trình Eye Contact Live.

Lần đầu tiên xuất hiện trong Eye Contact Live, “quái vật nhạc số” xứ sở kim chi đã có phần kết hợp rất thú vị với 2 nữ ca sĩ Việt Nam là MIN và Lyly. Nói về sự kết hợp này, Paul Kim chia sẻ: “MIN và Lyly là hai giọng hát đẹp. Vì vậy tôi rất hào hứng khi được kết hợp với các bạn. MIN và Lyly ở ngoài hát còn hay hơn những video tôi xem trên mạng nữa. Vì vậy tôi cũng có một chút hồi hộp”.

Paul Kim

Khi được hỏi về cảm nhận khi tham gia một chương trình Việt Nam, Paul Kim bày tỏ bản thân cảm thấy vinh dự và xúc động vì nhận được lời mời. “Tôi có xem lại các số trước của Eye Contact Live. Chương trình thể hiện được sự chân thực của người nghệ sĩ trước máy quay và thể hiện được giọng hát của người ca sĩ rất rõ ràng. Vì vậy tôi đã không ngần ngại nhận lời tham gia”, giọng ca One More Time chia sẻ.

Trong cảm nhận của Paul Kim, âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm chung giống nhau. Bản thân anh từng làm dậy sóng mạng xã hội Việt khi cover bài hát Sau tất cả của ca sĩ Erik vào năm 2016. Trong buổi ghi hình, anh cũng thể hiện lại một đoạn ca khúc rất trôi chảy, nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả có mặt. Paul Kim cũng biết về điệu nhảy đang viral của bài hát See tình trên TikTok. Nhiều người Hàn còn tưởng đây là ca khúc của nước mình. “Nếu có bài hát Việt Nam nào phù hợp, tôi sẽ tiếp tục thử”, hiện tượng âm nhạc 8X bày tỏ.

LyLy và MIN vui vì có cơ hội kết hợp với Paul Kim

Chia sẻ về sự hợp tác với Paul Kim, ca sĩ MIN cho biết: “Khi biết đó là Paul Kim, MIN ngay lập tức đồng ý. MIN đã theo dõi Paul Kim từ lâu, nghe nhiều nhạc của bạn. Cứ tưởng Paul Kim bên ngoài sẽ lạnh lùng nhưng không hề, bạn rất vui vẻ và thân thiện. Giọng hát thì tuyệt vời. Thời gian tập luyện của cả hai không nhiều nên MIN có hơi lo ngại, nhưng sau phần biểu diễn, nhận được sự cổ vũ của khán giả, MIN đã yên tâm rồi”.

Đồng tình với MIN, Lyly trải lòng: “Khi nhận lời tham gia chương trình, Lyly nghĩ đây là một cơ hội rất quý để trải nghiệm song ca với ca sĩ nước ngoài, lại còn đến từ Hàn Quốc, là một quốc gia có nền công nghiệp âm nhạc rất phát triển. Ngay khi nghe giọng hát của Paul Kim cất lên là Lyly cảm thấy ấn tượng vì bạn hát rất cảm xúc. Lyly cũng khá lo lắng vì còn đảm nhận nhiệm vụ chuyển dịch lời bài hát từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Hi vọng thông điệp trong bài hát sẽ được mọi người cảm nhận”.

Eye Contact Live là một chương trình thuần âm nhạc với format linh động, không cố định. Tiêu chí chính của chương trình là tạo ra những không gian âm nhạc, nơi khán giả và ca sĩ gần gũi với nhau nhất có thể. Có thể là một góc quán cà phê, trên một chiếc xe buýt, hay trong một phim trường nhỏ xinh xắn…. Phần biểu diễn được thu live trực tiếp ở hiện trường. Buổi ghi hình đặc biệt của Eye Contact Live sẽ chính thức lên sóng vào đầu tháng 5/2023.

3 ca sĩ tham gia số đặc biệt của Eye Contact Live

Paul Kim bắt đầu con đường ca hát vào năm 2014, thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng Star Audition do đài MBC tổ chức. Chất giọng trời phú nhẹ nhàng nhưng nội lực và đầy cảm xúc, lại có khả năng vừa sáng tác vừa thể hiện, những sản phẩm âm nhạc của anh luôn nhận được sự yêu thích từ công chúng. Với nhiều bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Me After You, Every Day Every Moment, Traffic Light… Paul Kim được mệnh danh là “quái vật nhạc số”. Ngoài ra anh cũng thể hiện nhiều bài hát nhạc phim nổi tiếng như So Long (Hotel the Luna), Dream (Quân vương bất diệt), The Miracle (Cậu út nhà tài phiệt), You Remember (Vinh quang trong thù hận)... Năm 2019, bản hit Every Day Every Moment của anh đứng đầu Top 13 ca khúc đạt 1 tỷ điểm nhạc số trên Gaon với thành tích 1,68 tỷ điểm, cao hơn cả ca khúc DDU-DU DDU-DU của BLACKPINK.

