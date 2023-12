Nhóm nhạc Hàn hủy show Giáng sinh ở sân Mỹ Đình ngay trước ngày diễn

Đại nhạc hội Giáng sinh Open Air 2 sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 23 và 24/12, dự kiến quy tụ dàn sao K-pop nổi tiếng. Tuy vậy, nhóm INFINITE mới đây vừa đưa ra thông báo sẽ không xuất hiện trong show diễn này vì ban tổ chức "thực hiện không đúng hợp đồng".

Nhóm nhạc Hàn Quốc vừa thông báo hủy show tại Việt Nam.

Đơn vị quản lý của nhóm nhạc giải thích lý do hủy show: "Xin chào. Đây là INFINITE Company. Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ không tham gia vào Vietnam K-POP FESTIVAL OPEN AIR #2, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 12.

Lý do đến từ việc ban tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng và tình hình không rõ ràng về việc cấp phép biểu diễn tại địa phương. Mong tất cả các fan đã chờ đợi buổi biểu diễn này thông cảm. INFINITE Company sẽ luôn nỗ lực vì INFINITE và các khán giả hâm mộ".

INFINITE nổi tiếng bởi khả năng thực hiện vũ đạo đồng đều, và những bài hát nổi tiếng như: Be Mine, BTD, The Chaser và Back. Đây cũng là một trong những nhóm nhạc có thâm niên, nhận được nhiều sự yêu thích trải dài qua nhiều thế hệ khác nhau.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, vô số những phẫn nộ đã được khán giả dành cho ban tổ chức Open Air 2.

Trước đó, show diễn này từng nhận nhiều trái chiều liên quan đến giá vé. Có 8 hạng vé dao động trong tầm 900 nghìn - 15 triệu đồng nhưng đổi lại quyền lợi và line-up kém hấp dẫn. Dàn nghệ sĩ Kpop như Kim Jaejoong, MAMAMOO+, Highlight, Infinity... bị cho là tương đối "nhạt nhẽo" và không tương xứng với giá tiền.

Sau đó, ban tổ chức có bổ sung thêm Super Junior D&E (Donghae - Eunhyuk) và hai thành viên EXO Chen, Xiumin nhằm xoa dịu dư luận. Việc BTC dời ngày bán vé cũng khiến nhiều người gọi show ca nhạc này là "trò cười" trong dịp cuối năm 2023.

Cách đây vài ngày, ban tổ chức công bố danh sách bài hát. Mỗi nhóm nhạc sẽ biểu diễn 4 ca khúc. Nhóm THE WIND mang đến bài Island sôi động. CHEN sẽ trình các ca khúc như For You, First Snow, Hey Mama!. XIUMIN với với Daisy, Serenity, Beyond và Brand New.

Có nhiều tin đồn về việc thành viên EXO là CHEN sẽ thể hiện bài hát Từng Quen của Wren Evans.

Nhóm INFINITE vốn chọn I Got You, New Emotions, Be Mine và Paradise để trình diễn trước khi hủy show. Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 ca khúc gồm: Bout you, Oppa, Oppa, Still You, Growing Pains và Can You Feel It.

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như Từ Hôm Nay, Đóa Hoa Hồng, Tada Xmas, Shh! Chỉ Ta Biết Tôi và Anh Ơi Ở Lại. Tăng Duy Tân sẽ thể hiện loạt hit như Bên Trên Tầng Lầu, Cắt Đôi Nỗi Sầu, Bật Tình Yêu Lên và Dạ Vũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]