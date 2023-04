Phim bom tấn Netflix đầu tiên lấy bối cảnh Việt Nam có gì đặc biệt?

“A Tourist’s Guide to Love” là bộ phim nước ngoài đầu tiên quay tại Việt Nam sau Covid-19. Tác phẩm có sự góp mặt của diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly và hai diễn viên Việt Nam, Quinn Trúc Trần, NSƯT Lê Thiện. Đáng chú ý, “A Tourist’s Guide to Love” cũng do biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Tran Donohue chắp bút.

Từ trái qua: NSƯT Lê Thiện, Scott Ly, Rachael Leigh Cook, Quinn Trúc Trần và Eirene Tran Donohue

Theo lời Eirene Tran Donohue chia sẻ, phim kể về hành trình thú vị của cô gái Amanda (Rachael Leigh Cook đóng) có cơ hội đến với mảnh đất chữ S và quen biết với anh chàng hướng dẫn viên người Việt (Scott Ly đóng). Nữ biên kịch tiết lộ, cô lấy cảm hứng từ chuyện tình của ba mẹ và cả của bản thân mình. “Mẹ tôi là người Việt Nam, toàn bộ gia đình tôi đều còn ở Việt Nam. Vì vậy tôi luôn có tình cảm với đất nước dù tôi sống ở Mỹ. Việt Nam là nơi ba mẹ tôi yêu nhau, và cũng là nơi vợ chồng tôi gặp gỡ. Tôi đã quen chồng tôi tại một quán ăn ở Hà Nội cách đây 22 năm. Tôi muốn thông qua bộ phim này lan tỏa tình yêu. Việt Nam là một quốc gia có phong cảnh đẹp, con người Việt Nam rất vui vẻ và yêu cuộc sống. Cách họ trân trọng gia đình, trân trọng người thân yêu là hình ảnh về Việt Nam mà tôi muốn giới thiệu với mọi người”, Eirene Tran Donohue bày tỏ.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết một số người Mỹ hiện tại chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh. Vì thế, nữ biên kịch mong muốn thế giới sẽ “nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, hài hòa, đa dạng về lịch sử, văn hóa”, khác hẳn những hình ảnh trong tưởng tượng của họ.

Một số hình ảnh phim

Trong phim, các thắng cảnh như sông Hoài, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), ruộng bậc thang ở Hà Giang, các địa điểm đặc sắc ở Hà Nội hay cuộc sống náo nhiệt, hiện đại của TP.HCM… được giới thiệu qua những góc quay ấn tượng. Theo lời của nhà sản xuất kiêm nữ chính Rachael Leigh Cook là “gửi tặng Việt Nam một bức thư tình hấp dẫn bằng cả trái tim và sự hài hước”.

Chia sẻ với truyền thông, Scott Ly nói: "Tôi vui vì mình - một người Việt lớn lên ở Mỹ - được tham gia dự án này”. NSƯT Lê Thiện cho biết bà rất vui vì có thêm một người cháu nội là Scott Ly ở cách nửa vòng trái đất và nhận xét anh là một diễn viên tài năng. Nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng: “Đến với dự án này với một nghệ sĩ lớn tuổi là điều mới mẻ mà tôi ví nó như tình yêu đầu đời. Tôi thấy thú vị và hy vọng mình sẽ học hỏi lẫn nhau, nhất là trong lĩnh vực nghề nghiệp. Tuy già rồi nhưng bao giờ tôi cũng học, học và học. Qua dự án này, tôi học được ở các bạn nhiều thứ lắm”.

Về phần mình, Quinn Trúc Trần khẳng định đây là dự án đưa cô trở lại với nghệ thuật sau thời gian dài tạm ngừng vì nhiều “sóng gió” trong đời. Nữ diễn viên trẻ nghẹn ngào không kìm được cảm xúc khi nhớ về ngày xưa. “Tham gia bộ phim là cơ duyên của tôi”, Quinn Trúc Trần bày tỏ. Cô kể, cô ấn tượng với hai diễn viên nước ngoài trong một cảnh quay ngồi bệt xuống đất dùng cơm ở Tây Bắc. Nam diễn viên lớn tuổi, cao 1m9, bị đau khớp chân, phải quay đi quay lại cảnh đứng lên ngồi xuống mà không than vãn gì. Điều này khiến cô cảm thấy mình cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa.

“A Tourist’s Guide to Love” công chiếu toàn cầu trên nền tảng Netflix từ ngày 21/4/2023.

