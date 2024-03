Mối tình ngắn ngủi, ngập drama của "Nàng thơ cảnh nóng" Han So Hee

Chuyện tình “ngắn chẳng tày gang”, kết thúc vẫn “đá xéo” nhau, rồi lại bất ngờ "quay xe"

Chỉ 2 tuần sau khi công khai chuyện tình cảm, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức chia tay. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 15/3 khi một tài khoản mạng xã hội khẳng định nhìn thấy hai người có nhiều cử chỉ thân mật ở bể bơi của một khách sạn tại Hawaii. Liên tiếp sau đó là việc phủ nhận rồi thừa nhận chuyện hẹn hò, công khai mỉa mai status “Thật thú vị” của tình cũ Ryu Jun Yeol – nữ diễn viên Hyeri.

Han So Hee hết "đá xéo" Ryu Jun Yeol lại tới Hye Ri

Sau tuyên bố chia tay, Han So Hee chẳng nể mặt tình cũ vẫn công khai “đá xéo” Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội. Khi một fan gửi lời động viên cô với nội dung: “Bạn làm tốt lắm Han So Hee. Bạn đã làm tốt dù gặp phải một kẻ né tránh và im lặng. Mong bạn sẽ sớm chữa lành những tổn thương”. Ngay phía dưới, Han So Hee đã đáp lại với giọng điệu chỉ trích tình cũ: “Đúng vậy. Người đó thì giữ im lặng trong khi tôi cố gắng làm mọi thứ. Người ta nói thời gian trôi qua rồi mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng nhưng tôi không thể giữ im lặng vì người hâm mộ của tôi rất quý giá”.

Trước đó trong tâm thư vội xóa vào ngày 29/3, Han So Hee ngoài việc chỉ trích Hyeri – tình cũ của Ryu Jun Yeol, cô còn thẳng thừng nhắc tới việc không hài lòng vì thái độ giữ im lặng của bạn trai trong vụ ồn ào.

Vậy nhưng, tối ngày 30/3, Han So Hee lại có động thái "quay xe" khiến fan bị "xoay như chong chóng". Theo đó, trả lời tờ Wikitree, đại diện từ công ty quản lý nữ diễn viên cho hay Han So Hee đã gửi lời xin lỗi Ryu Jun Yeol vì làm tổn thương anh. Nữ diễn viên bày tỏ bản thân thấy nặng nề vì những lời nói dành cho bạn trai cũ, hứa sẽ không hành động nóng vội như vậy nữa.

Ryu Jun Yeol luôn giữ thái độ im lặng

Fan cũng phải ngắn ngẩm, loạt hợp đồng “không cánh mà bay”

Ồn ào tình ái mãi chưa dứt, fan của Han So Hee bày tỏ thất vọng, khuyên cô nàng nên tránh xa điện thoại và chỉ nên để công ty quản lý lên tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang gặp vấn đề tâm lý, phải đối mặt với giai đoạn khó khăn. Trước đó vào ngày 18/3, công ty quản lý của Han So Hee cũng lên tiếng cho biết nữ diễn viên gặp vấn đề tâm lý khi bị cư dân mạng “tấn công”.

Không chỉ cư dân mạng, truyền thông Hàn cũng nhận định những động thái của Han So Hee trên mạng xã hội chưa hợp lý. Tờ Naver viết nhận xét: “Han So Hee càng làm càng sai. Mỗi phát ngôn, hành động của cô đều khiến sóng gió nổi lên. Càng cố giải thích, cô càng đối mặt với làn sóng phản ứng của dư luận”. Tờ Star Today viết: “Cả ba chắc hẳn đều đang cảm thấy nặng nề với sự việc vừa qua, nhưng Han So Hee lại một lần nữa mất bình tĩnh và nổi giận khi đối mặt với bình luận ác ý. Song, người xấu hổ nhất cuối cùng vẫn là Ryu Jun Yeol - người đàn ông lựa chọn im lặng giữa hai người phụ nữ".

Ồn ào tình ái của bộ ba diễn viên Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến cư dân mạng ngán ngẩm

Tổn thất của Han So Hee và Ryu Jun Yeol sau cuộc tình này là không hề nhỏ.

Trước scandal, Han So Hee đang được coi là nữ hoàng quảng cáo, biểu tượng sắc đẹp mới, là người kế tiếp Song Hye Kyo. Cô liên tiếp gặt hái thành công trong những vai diễn từ vai phụ đến vai chính. Nhiều thương hiệu quốc tế săn đón, mời Han So Hee tham dự sự kiện nước ngoài.

Nữ thần cảnh nóng đã mất hơn 100.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Cô bị 2 thương hiệu lớn kết thúc hợp đồng không tái ký tiếp. Ngày 20/3, một thương hiệu đồ uống có tiếng đã không ký tiếp hợp đồng với Han So Hee, thay vào đó họ chọn nữ diễn viên Kim Ji Won của Nữ hoàng nước mắt.

Ryu Jun Yeol cũng bị tổn hại hình ảnh nghiêm trọng sau scandal tình ái. Anh liên tục giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ một động thái đáp trả nào. Ngay cả việc thừa nhận hẹn hò, phía đàng trai cũng lên tiếng sau khi đàng gái công khai trước. Theo trang JTBC, sự im lặng của nam diễn viên là có lý do, bởi bộ phim sắp tới của anh The 8 Show sẽ ra mắt trong tháng 5. Đây là tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn, mỗi tập phim 3 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng). Nam diễn viên phải có nghĩa vụ tham gia quảng bá cho bộ phim này. Nhiều khả năng vì ồn ào tình ái lần này của Ryu Jun Yeol, tác phẩm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tại Hàn Quốc luôn có hợp đồng ràng buộc chặt chẽ và quy định phạt khi một diễn viên trong đoàn phim làm ảnh hưởng tới tác phẩm vì bê bối cá nhân.

Đầu tháng 3 năm nay, truyền thông Hàn từng cho biết Han So Hee và Ryu Jun Yeol có thể sẽ đóng chính trong bộ phim mới chuyển thể từ webtoon Delusion. Phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935 và Thượng Hải những năm 1800, kể về những chuyện xảy ra khi họa sĩ Yun Iho - người được giao nhiệm vụ vẽ chân dung người phụ nữ bí ẩn Song Jeong Hwa. Vì những ồn ào lần này của hai người, rất có thể ê-kíp phim sẽ phải đổi diễn viên gấp.

