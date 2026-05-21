Đạo diễn "Perfect Crown" cúi đầu xin lỗi khán giả

Dự án truyền hình "Perfect Crown" do đài MBC sản xuất từng được đặt vô số kỳ vọng nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao IU cùng Byeon Woo Seok. Bộ phim lấy không gian giả tưởng về một nước Hàn Quốc dưới chế độ quân chủ lập hiến, xoay quanh hành trình phá vỡ những quy tắc trói buộc của một cặp đôi đũa lệch. Dù khép lại chặng đường phát sóng hôm 16-5 với mức rating kỷ lục 13,8%, tác phẩm này lại vướng vào một rắc rối khổng lồ liên quan tới yếu tố lịch sử.

Ngày 19-5, một cuộc phỏng vấn đã được tổ chức tại quán cà phê ở Samcheong Dong, Jongno Gu (Seoul, Hàn Quốc). Tại đây, đạo diễn Park Joon Hwa đã không giấu nổi sự xúc động. Vị thuyền trưởng của dự án thậm chí phải tạm bước ra ngoài phòng một lúc để trấn tĩnh lại trước áp lực dư luận. Khi quay trở lại, ông lập tức cúi đầu tạ lỗi cùng công chúng, thừa nhận bản thân không có bất cứ lý do nào để biện minh cho những thiếu sót vừa qua.

Vị đạo diễn bày tỏ sự ân hận sâu sắc khi đã lấy yếu tố hư cấu làm lá chắn cho những sai lầm trong khâu kiểm duyệt nội dung. Ông tự nhận mình đã thiếu hiểu biết, phớt lờ góc nhìn của khán giả, qua đó vô tình tạo ra sự bức xúc lớn cho người xem. Đạo diễn Park Joon Hwa tiết lộ thêm rằng, ngay sau tập phát sóng cuối cùng, nhiều diễn viên đã gọi điện bày tỏ sự nuối tiếc, ước gì họ đã cống hiến nhiều hơn nữa. Những lời tâm sự ấy càng khiến ông thêm phần nặng trĩu.

Tuy nhiên, nhà làm phim khẳng định ông hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của "Perfect Crown", bất chấp việc tác phẩm đã gặt hái được những thành công thương mại nhất định. Nhìn về chặng đường sắp tới, ông lên kế hoạch nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời hứa hẹn sẽ tham khảo nhiều ý kiến cố vấn hơn ở các dự án tương lai nhằm có cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn.

Phản ứng gay gắt của giới chuyên môn

Sự việc bùng nổ mạnh mẽ nhất sau khi tập 11 lên sóng ngày 15-5. Phân cảnh Đại quân Lee Ahn đăng cơ trước bá quan văn võ bị soi ra hàng loạt điểm vô lý. Cụ thể, nhà vua lại đội chiếc mũ miện đính 9 dải ngọc thay vì loại 12 dải ngọc vốn là biểu tượng độc tôn dành cho hoàng đế. Các vị quan đứng dưới hô vang từ "cheonse" (thiên tuế) thay thế cho "manse" (vạn tuế) – một chi tiết làm mất đi tính biểu tượng của một quốc gia hoàn toàn độc lập. Thêm vào đó, việc các nhân vật pha trà theo nghi thức mang đậm phong cách Trung Hoa thay vì tôn vinh văn hóa truyền thống Hàn Quốc càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Trước hàng loạt hạt sạn khó chấp nhận này, nhiều chuyên gia hàng đầu đã phải lên tiếng. Giảng viên lịch sử nổi tiếng Choi Tae Seong nhận định rằng các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang sở hữu tầm ảnh hưởng khổng lồ trên trường quốc tế. Do đó, các nhà sản xuất buộc phải xây dựng những hệ thống kiểm chứng tương xứng, mạnh tay đầu tư cho khâu khảo cứu cũng như thành lập các viện nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa.

Trên trang Instagram cá nhân hôm 19-5, Giáo sư Seo Kyoung Duk thuộc Đại học Nữ Sungshin cũng đưa ra quan điểm đanh thép. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát chặt chẽ các dự án mang yếu tố lịch sử khi phát hành qua các nền tảng OTT toàn cầu. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính nguyên bản mà còn ngăn chặn rủi ro xuyên tạc văn hóa giữa các quốc gia.

Không dừng lại ở những lời chỉ trích, một bộ phận lớn công chúng còn kêu gọi các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào "Perfect Crown". Rất nhiều khán giả yêu cầu ngừng ngay lập tức việc phát hành bộ phim trên nền tảng Disney+ trên toàn cầu. Các hoạt động kinh doanh ăn theo như phát hành tiểu thuyết, xuất bản sách kịch bản hay sản xuất quà lưu niệm cũng bị đề nghị đình chỉ hoàn toàn. Một bộ phim từng được kỳ vọng là điểm sáng chói lọi của đài MBC nay lại trở thành bài học đắt giá cho ngành công nghiệp điện ảnh trong việc gìn giữ, tôn trọng những giá trị văn hóa cốt lõi.

