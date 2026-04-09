Nhạc sĩ là Thiếu tướng Công an, từng giữ chức Cục trưởng, có tài năng biến gốc cây vô tri thành tác phẩm nghệ thuật

Vị Thiếu tướng mang tâm hồn nghệ sĩ - nhạc sĩ

Thiếu tướng - nhạc sĩ Trần Gia Cường – nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) là sĩ quan chuyên ngành an ninh đầu tiên được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2000. Ông đồng thời là Chủ tịch đầu tiên của Chi hội Âm nhạc Công an nhân dân.

Tên tuổi của Thiếu tướng - nhạc sĩ Trần Gia Cường gắn với hàng loạt ca khúc như: Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam, Bản tình ca mùa Xuân, Bài ca người Cảnh sát giao thông, Thu Hà Nội, Những ngôi sao không bao giờ tắt, Nỗi nhớ Hà Nội, Nghe tiếng loa quê hương trong chiều biên giới, Hà Nội ngàn năm thành phố của tương lai, Những cánh sen thơm, Có một thời như thế, Hà Nội mưa, Mùa Thu, Cánh diều trong phố, Trở lại dòng sông ngày ấy, Trầu cay…

Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ảnh: CAND

Ông đồng thời là một nhà điêu khắc tài hoa. Các tác phẩm điêu khắc của ông từ gốc cây và rễ cây từng gây tiếng vang. Một số tác phẩm độc đáo được nhiều người nhớ tên như: Thánh Gióng, Khuất Nguyên, Quan Công, Các Mác, Sau ô cửa, Khát vọng, Thời gian, Trống Tây Nguyên, Vũ điệu Tây Nguyên… Năm 2012, ông có triển lãm đầu tay mang tên Dị mộc tổ chức tại Hà Nội.

Triển lãm đã thu hút sự chú ý của truyền thông, của những người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Nhiều người đã sức ngạc nhiên với sức sáng tạo vô tận của người nghệ sĩ - chiến sĩ Trần Gia Cường. Từ những gốc cây, phiến đá vô tri, ông đã tạo tác lên những bài ca về tình yêu sự sống thông qua việc tạo hình.

Theo tài liệu từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thiếu tướng - nhạc sĩ Trần Gia Cường sinh năm 1955 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại thị xã Hà Đông (Hà Nội). Năm 6 tuổi, Trần Gia Cường được tuyển vào lớp Piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó ông gia nhập lực lượng công an. Tính đến năm 2012, Thiếu tướng – nhạc sĩ Trần Gia Cường có tròn 40 năm gắn bó với lực lượng công an. Ông từng học ở Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, trường An ninh Miền Nam, rồi học tiếp lên Đại học An ninh.

Thiếu tướng – nhạc sĩ Trần Gia Cường từng tham gia các lớp Sáng tác âm nhạc của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và các Trại Sáng tác của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn và Bộ Công an. Hiện nay, ông là Thiếu tướng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Bộ Công an. Ông đã từng trực tiếp tham gia và tổ chức các Hội diễn Ca Múa Nhạc của ngành Công an.

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Thiếu tướng Trần Gia Cường còn được biết đến với khả năng biến những gốc cây và tảng đá vô tri thành tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: TL

Ông đã sáng tác trên 50 ca khúc phục vụ phong trào, các hội diễn trong và ngoài ngành Công an, đã được phổ biến rộng rãi, được công chúng yêu mến. Trong đó, ca khúc Chúng tôi chiến sĩ an ninh Việt Nam – Giải Vàng các Hội diễn 1985, 1995 và Hội diễn 1999 – 2000 của ngành Công an, được sử dụng là một trong 5 bài hát chính thức của Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc và năm 2000, ca khúc này được chọn làm ca khúc truyền thống của lực lượng an ninh.

Nghe tiếng loa quê hương – Huy chương Vàng các kỳ hội diễn 1985, 1990 của ngành Công an và Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lạng Sơn 1980; Nỗi nhớ Hà Nội – Giải Vàng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công an Nhân dân năm 1985 và 2000; Bây giờ em ở nơi đâu - được chọn in trong tập Những ca khúc được yêu thích - Nhà xuất bản Âm nhạc . . .

Trong lĩnh vực biểu diễn, Thiếu tướng – nhạc sĩ Trần Gia Cường từng đoạt 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc biểu diễn (đơn ca – kịch câm) trong các kỳ hội diễn trong và ngoài ngành Công an những năm 1980, 1985, 1990.

Năm 2007, nhạc sĩ Trần Gia Cường được thăng cấp Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam.

Nhạc sĩ Trần Gia Cường với hơn 40 năm dành trọn đam mê cho nghệ thuật

Thiếu tướng – nhạc sĩ Trần Gia Cường từng rất nhiều lần kể về những ngày tháng công tác tại biên giới Lạng Sơn trong giai đoạn khó khăn của đất nước. Những kỷ niệm về đồng đội, về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho ông trong sáng tác. Ông luôn nhấn mạnh rằng, mỗi bài hát của mình đều là một câu chuyện, một lời tri ân dành cho những người đã cống hiến cả tuổi trẻ vì sự bình yên của tổ quốc.

“Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn với cuộc đời, với những người yêu mến quanh mình, bởi mỗi ngày được sống, lao động và trải nghiệm theo năm tháng đối với tôi đều lắng đọng thành một thứ phù sa. Thứ phù sa ấy tôi lại đem gửi gắm vào những tác phẩm âm nhạc cũng như điêu khắc của mình, những mong góp phần nhỏ bé tô điểm cho cuộc đời này... ", Thiếu tướng – nhạc sĩ Trần Gia Cường bày tỏ.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường cũng tâm sự rằng, ông thường chú ý tới những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống và đưa vào các sáng tác của mình. Những sáng tác âm nhạc về ngành luôn đến bất chợt nhưng là sự kết hợp giữa trải nghiệm có sẵn với những cảm xúc đầy ắp về đồng đội mình.

Ông thường dành thời gian nghe và học tập cách viết ca khúc của các nhạc sĩ tên tuổi đi trước.

Ông quan niệm bài hát hay phải có giai điệu đẹp và ca từ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời thường của người chiến sĩ Công an. Quan trọng nhất là phải viết bằng cảm xúc, sự xúc động chân thành của một người lính như một lời tâm sự, sẻ chia với đồng chí, đồng đội mình.

Thiếu tướng - nhạc sĩ Trần Gia Cường đã có hơn 40 năm dấn thân với nghệ thuật. Ảnh: TL

“Tôi là người muốn khám phá cuộc sống đa chiều. Tôi tìm đến âm nhạc để được sống trong nhạc cảm vốn mang đến cho tôi sự bình yên và hạnh phúc. Sau này, tôi lại tìm đến nghệ thuật điêu khắc như một sự bổ sung cảm xúc khi những nốt nhạc không thể giúp tôi nói hết những tâm sự của mình... Nghệ thuật điêu khắc thực sự đã đem đến cho tôi một đời sống khác. Tất nhiên, nghệ thuật làm tượng thật lắm vất vả, lắm nhọc nhằn nhưng nó giúp tôi có được những giây phút thư giãn, yên bình cho riêng mình...”, nhạc sĩ Trần Gia Cường bày tỏ.

Không chỉ là một chiến sĩ kiên trung hay một nhạc sĩ tài năng, Thiếu tướng Trần Gia Cường còn là một người truyền cảm hứng mạnh mẽ. Ông luôn khuyến khích các thế hệ trẻ trong lực lượng công an không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến. Với ông, âm nhạc và công việc đều là những cách để phụng sự tổ quốc, để sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường chính là minh chứng sống động cho sự hòa quyện giữa lý tưởng chiến đấu và nghệ thuật, giữa trách nhiệm và đam mê. Gần 40 năm lao động miệt mài sáng tạo, Thiếu tướng - nhạc sĩ - nghệ sĩ điêu khắc Trần Gia Cường đã có được một "gia tài" khá lớn về âm nhạc và tác phẩm điêu khắc. Nhưng cho đến nay ông vẫn âm thầm lao động từng ngày… từng ngày, để chuẩn bị cho dự án âm nhạc và triển lãm mỹ thuật mà ông đang hướng tới.