Phim Việt gặp khó ngay sân nhà

Sau thời gian bị các phim đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan... thao túng doanh thu, thị trường kỳ vọng vào những phim Việt được đầu tư tâm huyết

"Cô gái từ quá khứ" là tác phẩm được người trong giới dự báo sẽ giúp thị trường phim Việt giành lại vị thế sân nhà, sớm đạt mốc doanh thu 100 tỉ đồng, tạo niềm tin cho khán giả vào phim trong nước.

Thua từ kịch bản

"Cô gái từ quá khứ" do Bảo Nhân và Nam Cito đạo diễn, thể loại giật gân, tâm lý. Phim quy tụ dàn diễn viên là những gương mặt quen thuộc như: NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Ninh Dương Lan Ngọc…

Với dàn diễn viên tên tuổi, diễn xuất tốt, phim được đầu tư tâm huyết, ê-kíp có thương hiệu khi từng thực hiện loạt phim ăn khách "Gái già lắm chiêu", sau 3 ngày ra rạp - từ 14 đến 16-10 - "Cô gái từ quá khứ" thu được 20 tỉ đồng, tương đương 222.000 vé bán ra. Theo Box Office Vietnam - chuyên trang thống kê doanh thu phòng vé độc lập, có chênh lệch nhất định - tính đến sáng 6-11, phim này đã thu được hơn 52 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau thời gian đầu tạo được hiệu ứng truyền miệng, thu hút sự quan tâm của khán giả, "Cô gái từ quá khứ" giảm mạnh sức hút do sự xuất hiện của "Black Adam". Ra rạp với suất chiếu sớm từ ngày 20-10, theo Box Office Vietnam, phim "bom tấn" này hiện thu được hơn 73 tỉ đồng và vẫn tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Trong khi đó, "Cô gái từ quá khứ" đã tụt xuống hạng 9 và còn rất ít suất chiếu sau thời gian dài trụ rạp.

“Black Adam” đã vượt doanh thu của phim “Cô gái từ quá khứ” dù ra rạp sau. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Một số phim Việt khác đến nay cũng có doanh thu thấp, như "Mười: Lời nguyền trở lại" với hơn 24 tỉ đồng, "Cù lao xác sống" hơn 12 tỉ đồng, "Duyên ma" hơn 6,7 tỉ đồng… Trong khi đó, phim Hàn Quốc "Bỗng dưng trúng số" đã thu hơn 181 tỉ đồng và "Ngược dòng thời gian để yêu anh" của Thái Lan thu hơn 84 tỉ đồng.

Riêng với "Black Adam", dù được đầu tư kinh phí đến 200 triệu USD, bị giới phê bình phim chê bai về nội dung nhưng lại được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích. Sau "Black Adam", các "bom tấn" nước ngoài khác như "Black Panther: Wakanda Forever", "Avatar: The Way of Water" lần lượt ra rạp Việt trong tháng 11 và 12-2022, dự báo sẽ tiếp tục thống trị phòng vé.

"Tôi nghĩ phim Việt thua doanh thu thời gian qua là do vấn đề về kịch bản. Phim chúng ta chưa có kịch bản tốt để chinh phục khán giả trong nước như một số phim đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Mỹ. Nhiều phim Việt khi xem, khán giả không bị cuốn hút vào nội dung để khóc cười cùng cảm xúc nhân vật mà chỉ như ở bên ngoài dõi theo hành trình trong màn ảnh" - nhà biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khanh nhận định.

Giữa những ý kiến khen chê trái chiều, nhiều người trong cuộc cho rằng kịch bản "Cô gái từ quá khứ" chưa chinh phục được số đông khán giả. Trong khi đó, phim "Cù lao xác sống" và "Duyên ma" thậm chí còn bị đánh giá là "thảm họa" ở khâu kịch bản.

Tìm cách chinh phục khán giả

Theo các chuyên gia, phim "bom tấn" nước ngoài vào thị trường Việt Nam thường thu hút khán giả, nhất là những tác phẩm có sẵn lượng người hâm mộ từ các phần trước. Tuy nhiên, nếu phim Việt thực sự hay thì vẫn chinh phục được khán giả nhà và họ sẽ ưu tiên chọn xem phim trong nước.

"Không còn cách nào khác, bắt buộc chúng ta phải nỗ lực củng cố niềm tin cho khán giả bằng những tác phẩm thật chất lượng, từ đó xóa dần định kiến về phim Việt" - nhà sản xuất kiêm đạo diễn Mai Thế Hiệp nhấn mạnh.

Một số ý kiến cho rằng điện ảnh Việt hiện cần có nhiều hơn những tác phẩm nổi trội như "Bố già", "Mắt biếc", "Em chưa 18"… mà các năm trước từng làm được. Để có được những tác phẩm ăn khách như vừa kể, đòi hỏi nhà làm phim phải cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng dự án của mình ở mọi khâu, chứ không chỉ tập trung riêng khâu nào.

"Tại sao tôi phải khó với diễn viên trong phim mình? Bởi tôi muốn làm tỉ mỉ hết mức có thể, để cho ra sản phẩm thật chất lượng. Vì sao hiện nay các rạp than thở phim Việt thế này, thế nọ, thậm chí còn phải tìm cách "giải cứu" phim Việt? Nếu phim mình làm hay thì không cần "giải cứu", tự động sẽ kéo khán giả đến rạp" - đạo diễn - diễn viên Trấn Thành bày tỏ.

Đồng quan điểm, đạo diễn Luk Vân cho rằng nếu phim tốt, đi vào lòng khán giả thì vẫn thắng doanh thu, bất kể là sản phẩm Việt Nam hay nước ngoài. Vì thế, nhà làm phim cần tạo ra tác phẩm có thể chinh phục được khán giả để tạo hiệu ứng truyền miệng tốt. Có nhiều tác phẩm tốt thì niềm tin về phim Việt sẽ được củng cố.

Khán giả không quay lưng với phim Việt nhưng họ cũng không dễ dãi mà chọn lựa cẩn thận để chi tiêu thời gian, tiền bạc vào tác phẩm xứng đáng. Điều này buộc thị trường phim Việt phải nỗ lực, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng tác phẩm. Những phim dễ dãi, dưới chuẩn nhưng vẫn cố gắng ra rạp không những sẽ bị thua lỗ mà còn ảnh hưởng tiêu cực cho cả thị trường điện ảnh trong nước, kéo lùi vị thế phim Việt ngay trên sân nhà của mình.

