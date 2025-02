Phim truyền hình rating thảm bại 0%

Rating chạm đáy dù có dàn diễn viên kỳ cựu

Theo Nielsen Korea công bố ngày 21/2, tập mới nhất của bộ phim Kick Kick Kick Kick (đạo diễn Ko Sung Joon) chỉ đạt 0,7% tỷ suất người xem toàn quốc. Con số này giảm 0,3% so với tập trước (1,0%), cho thấy sự sụt giảm đáng lo ngại.

Từng gây chú ý khi ra mắt với mức rating 2,1%, tuy nhiên tỷ suất người xem lao dốc không phanh. Bộ phim vẫn đang chật vật tìm kiếm khán giả sau khi cố gắng giữ mức trên 1% ở một số tập, nay rating đã tụt xuống 0% lần nữa.

Tài tử phim cổ trang Ji Jin Hee (trái) và Lee Kyu Hyung hợp tác trong phim sitcom Kick Kick Kick Kick.

Tác phẩm thuộc thể loại sitcom, xoay quanh hành trình hai nhân vật chính - Ji Jin Hee (vai cựu diễn viên Ji Jin Hee) và Lee Kyu Hyung (vai nhà sản xuất Jo Young Sik). Từng đứng trên đỉnh cao, cả hai quyết định cùng nhau khởi nghiệp với công ty sản xuất nội dung, đặt mục tiêu chinh phục ba triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, Ji Jin Hee và Cho Young Sik lại liên tục xảy ra mâu thuẫn. Khoảng cách thế hệ giữa họ và đội ngũ nhân viên trẻ càng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Công ty lúc nào cũng trong tình trạng rối ren, chẳng khi nào được yên ổn.

Đây cũng là dự án đầu tiên của Ji Jin Hee tại KBS sau 9 năm 10 tháng kể từ Blood, thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, nam diễn viên Nàng Dae Jang Geum từng chia sẻ trên chương trình JTBC Newsroom rằng anh muốn thử sức với thể loại sitcom, và Kick Kick Kick Kick là bước ngoặt hiện thực hóa mong muốn đó.

Tương tự, Lee Kyu Hyung cũng lần đầu thử sức với sitcom. Ngoại trừ các vai khách mời trên nền tảng OTT, đây là lần tái xuất màn ảnh nhỏ của sao Prison Playbook sau 3 năm 7 tháng kể từ Voice 4, đồng thời đánh dấu sự trở lại KBS sau 8 năm kể từ Hwarang.

Tình tiết hỗn loạn không đủ hấp dẫn

Bốn tập đầu là câu chuyện kịch tính của công ty mới thành lập. Sau khi nội dung KkokkoCam ra mắt, kênh đã nhanh chóng vượt mốc 400.000 người đăng ký. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn khi người tham gia - Camper số 1 - bị phát hiện là kẻ sát nhân hàng loạt mất trí nhớ, đẩy công ty vào tình thế nguy hiểm.

Sau đó, nhân viên Wang Joyeon (Jeon Hye Yeon) trong cơn say bất ngờ chạm mặt Camper số 1 tại một ngôi chùa, mở ra tình huống đầy căng thẳng. Nhờ sự nhanh trí và phối hợp của các nhân viên, đặc biệt là bậc thầy súng cao su Ga Ju Ha (Jeon So Young), nhóm đã thành công bao vây hắn. Quá trình này được truyền trực tiếp bởi nhà sư Noh So Yu (Yoon Sung Ho), giúp dư luận chuyển hướng tích cực về công ty. Kết quả, số lượng người đăng ký kênh tăng thêm 100.000, giúp họ giành được nút bạc danh giá từ YouTube.

Một số người xem cho rằng miếng hài của phim gượng ép, cốt truyện dễ đoán và dàn diễn viên chưa có sự ăn ý. Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận định danh tiếng ngày càng suy giảm của KBS trong mảng phim truyền hình phát sóng ngày thường cũng là một yếu tố khiến Kick Kick Kick Kick không thu hút được người xem.

Lý do phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng lao đao

Tại buổi họp báo phim, KBS đã thẳng thắn chia sẻ về tình trạng rating đáng báo động của Kick Kick Kick Kick.

Ông Kim Young Jo, giám đốc trung tâm sản xuất phim của KBS, thừa nhận: "Có lẽ chúng tôi đã quá mạo hiểm. Bộ phim nhắm đến thế hệ MZ (Millennials & Gen Z), nhưng ngay cả họ cũng cảm thấy nội dung quá rối rắm và hỗn loạn. Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến và điều chỉnh trong khâu biên tập”.

Kick Kick Kick Kick thụt giảm rating không phanh dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh về khó khăn trong sản xuất: "So với các đài khác, ngân sách sản xuất của chúng tôi thấp hơn, nên cần phải dựa vào ý tưởng để thu hút khán giả. Chúng tôi tin rằng trong cuộc sống đầy căng thẳng và mệt mỏi, một bộ phim sitcom có thể mang lại tiếng cười là điều cần thiết”.

KBS cũng tiết lộ Kick Kick Kick Kick chỉ là bước khởi đầu cho loạt dự án phim đa dạng sắp tới, bao gồm phim tình cảm, kỳ ảo, sitcom 30 phút...

Theo giới chuyên môn, rating thấp của Kick Kick Kick Kick phản ánh sự "tụt dốc chung" của phim truyền hình trên các kênh lớn ở Hàn Quốc. Một số nguyên nhân chính như khung giờ phát sóng không phù hợp: Phim lên sóng lúc 22h, trùng với thời điểm nhiều người chuẩn bị nghỉ ngơi để đi làm vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt, các chương trình giải trí hấp dẫn trên các nền tảng số khiến phim truyền hình truyền thống mất dần sức hút.