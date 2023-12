Phim "Người vợ cuối cùng" đạt doanh thu 100 tỷ, công chiếu ở nước ngoài

Mới đây, đạo diễn Victor Vũ và bà xã Đinh Ngọc Diệp đã hạnh phúc thông báo bộ phim Người vợ cuối cùng đạt doanh thu 100 tỷ đồng trên toàn cầu. Theo số liệu của Box Office, riêng thị trường nội địa Việt Nam, tác phẩm đã mang về hơn 96,4 tỷ đồng.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết Người vợ cuối cùng hiện đang được công chiếu tại một số nước như Mỹ, Úc, New Zealand và Canada với tựa đề The Last Wife. Trước đó, anh cũng hào hứng khoe nhiều suất chiếu của phim tại một số bang của Úc như Brisbane, Sydney "cháy vé”.

Người vợ cuối cùng là bộ phim điện ảnh thứ 6 trong năm 2023 đạt doanh thu trăm tỷ. Các tác phẩm trước đó bao gồm: Nhà bà Nữ (458 tỷ đồng), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (272 tỷ đồng), Đất rừng phương Nam (140 tỷ đồng), Siêu lừa gặp siêu lầy (121 tỷ đồng) và Chị chị em em 2 (121 tỷ đồng). Trong đó, có đến 4 dự án lấy ý tưởng, bối cảnh Việt Nam thời xưa.

Người vợ cuối cùng lấy bối cảnh làng quê Bắc bộ thời phong kiến. Phim kể về nhân vật Linh (Kaity Nguyễn đóng), một thiếu nữ nhà nghèo bị gả cho quan trị huyện làm vợ lẽ. Cô phải sống kiếp chồng chung và bị đối xử chì chiết, khổ cực.

Sau 7 năm sống cam chịu, Linh vô tình gặp lại mối tình đầu là Nhân (Thuận Nguyễn đóng). Từ đó hai nhân vật bắt đầu vụng trộm.

Bộ phim gây ấn tượng bởi bối cảnh được đầu tư hoành tráng, trang phục đẹp mắt. Song nội dung lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng phim dài lê thê, tình tiết chưa đẩy được cảm xúc người xem lên cao trào, không lồng tiếng cho diễn viên dù bối cảnh là miền Bắc.

Thậm chí còn sa đà vào việc quảng bá cảnh nóng của Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn quá nhiều, gây ồn ào vì cổ xúy ngoại tình. Ngoài ra, diễn xuất của nhân vật chính cũng không được đánh giá cao, chưa tạo được "phản ứng hóa học" bùng nổ.

